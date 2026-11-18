Dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại biểu dự chương trình ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc bổ sung nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng an sinh tại TPHCM.

Tại chương trình, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã tài trợ kinh phí và công trình với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết thỏa thuận tài trợ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị tài trợ.

“Sự chung tay của các doanh nghiệp không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội mà còn thể hiện sự gắn bó, chia sẻ trách nhiệm với TPHCM trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết thỏa thuận tài trợ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau chương trình ký kết, TPHCM và các đơn vị liên quan triển khai thành những công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và phát huy hiệu quả lâu dài. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong các chương trình phát triển giáo dục, chăm lo an sinh xã hội trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, là địa chỉ tin cậy để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai các nội dung tài trợ, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả, đến đúng công trình, đúng đối tượng thụ hưởng.

“Lấy lợi ích thiết thực và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả của chương trình”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Đặng Hoài Đức, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong các chương trình an sinh xã hội, phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền Vương Văn Minh, doanh nghiệp mong muốn chung tay góp sức cùng TPHCM để tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường điều trị tốt hơn cho người bệnh; đồng thời hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công ty Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân, gửi lời cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai thành công chương trình chung tay xây dựng các công trình phục vụ giáo dục, các công trình phục vụ cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục và môi trường sống của người dân thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết thỏa thuận tài trợ với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tích cực phát huy vai trò tập hợp, kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các công trình phục vụ cộng đồng, chăm lo đời sống người dân. Qua đó, đã huy động và triển khai các nguồn lực với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, góp phần cùng TPHCM thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, nguồn kinh phí sẽ trực tiếp hỗ trợ xây dựng mới các trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; tháo gỡ khó khăn về hạ tầng y tế thông qua dự án cải tạo, phục vụ di dời Bệnh viện Tâm thần TPHCM (Cơ sở 1) và phát triển các công trình dân sinh. Những công trình này khi hoàn thành sẽ trực tiếp cải thiện môi trường học tập, điều kiện khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn thành phố.