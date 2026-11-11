Chung tay chăm lo đời sống đồng bào, thắt chặt nghĩa tình quân dân

Đồn Biên phòng Bản Máy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà tặng các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bản Máy. Ảnh: Tiến Thắng

Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với đoàn từ thiện “Đông ấm rẻo cao” tổ chức chương trình trao quà, hỗ trợ nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường thôn Lủng Chư, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Kim Khánh

Đồn Biên phòng Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Thượng tá Hồ Phú Vinh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quà tặng gia đình liệt sĩ Thiếu tá Vàng Văn Nhu, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ra Mai. Ảnh: Ngọc Hòa

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuệ, nhân viên quân khí, Đồn Biên phòng Cần Thạnh. Ảnh: Quang Tiến

Khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân hai bên biên giới xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và xã Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong chương trình “Ánh sáng biên cương - Gắn kết nghĩa tình hậu phương biên giới”. Chương trình do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa; chính quyền xã Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Đoàn công tác Thiện nguyện Hà Nội phối hợp tổ chức. Ảnh: Vân Phạm

Thực hiện chỉ đạo và thừa ủy quyền của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức trao học bổng trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2026-2027 cho em Ny Srey Pov, ở xã Tuol Sdei, huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đinh Quân

TK (tổng hợp)