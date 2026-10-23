Chung tay chăm lo cho người nghèo

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, thời gian qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng đã tích cực tham gia chăm lo cho người nghèo thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ việc huy động các nguồn lực xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người dân vươn lên, cải thiện đời sống và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Xây dựng những căn nhà Đại đoàn kết

Những ngày này, tại thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh, không khí xây dựng nhà Đại đoàn kết diễn ra khẩn trương. Các đoàn viên, thanh niên trong thôn tất bật bê gạch, xúc cát, dọn dẹp mặt bằng, cùng góp sức để các hộ dân sớm có nhà mới. Gia đình anh Cao Văn Vỹ thuộc diện hộ cận nghèo, có 5 nhân khẩu nhưng chưa có nhà riêng. Những năm qua, vợ chồng anh cùng các con sống chung với bà ngoại và gia đình người dì trong căn nhà khoảng 40m² nên không gian sinh hoạt khá chật chội. Vợ chồng anh chủ yếu làm thuê để trang trải cuộc sống. Mới đây, gia đình anh được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và vay thêm 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng căn nhà mới với diện tích hơn 50m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và bếp. “Nhờ nguồn hỗ trợ này, gia đình tôi có thêm điều kiện xây nhà, ổn định chỗ ở. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, Mặt trận và sự giúp đỡ của đoàn viên, thanh niên trong thôn để căn nhà sớm hoàn thành”, anh Vỹ chia sẻ.

Các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh. Ảnh: C.ĐỊNH

Tại thôn Ba Cẳng, đợt này có 4 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Cùng với việc triển khai xây nhà cho các hộ đã được xét chọn, địa phương tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn về nhà ở để lập kế hoạch, đề nghị hỗ trợ trong thời gian tới.

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Trốn (thôn Trường Lộc, xã Nam Ninh Hòa; thuộc diện hộ cận nghèo), trong chái nhà được dựng bằng tôn cũ để ở tạm trong thời gian xây nhà mới, bà Trốn đang lau dọn bàn thờ, thắp nén hương tưởng nhớ người chồng vừa mất cách đây hơn 4 tháng. Chỉ vài ngày nữa, mẹ con bà sẽ được dọn vào nhà mới. Đó cũng là tâm nguyện của chồng bà suốt nhiều năm qua chưa thực hiện được.

Bà Nguyễn Thị Trốn chuẩn bị dọn vào nhà mới.

Dẫn chúng tôi vào căn nhà mới còn mùi sơn và vôi vữa, bà Trốn xúc động nói: “Căn nhà cũ của gia đình tôi được xây dựng từ năm 1990 đã xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói bị dột, tường nhà nứt, lún. Gia đình đã mấy lần gom tiền để sửa chữa nhưng do nhà quá cũ nên việc sửa chữa chắp vá không bảo đảm an toàn, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Tôi đã cao tuổi lại ốm đau, chồng vừa qua đời do bạo bệnh. Năm trước, gia đình tôi còn phải vay mượn người thân để chữa bệnh cho chồng”. Gia đình bà Trốn được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để xây nhà. Nhờ sự giúp đỡ của người thân, họ hàng, gia đình bà đối ứng hơn 50 triệu đồng. Căn nhà rộng hơn 40m², có phòng khách, phòng ngủ và bếp. Từ nay, mẹ con bà không còn phải thấp thỏm sợ nhà dột, tốc mái như trước.

Tại thôn Ma Oai (xã Bác Ái), gia đình bà Katơr Thị Vanh sắp có nhà mới nhờ nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Gia đình bà sống chủ yếu bằng nghề nông. Căn nhà tái định cư được Nhà nước hỗ trợ xây dựng năm 2005, rộng 38m² nay đã xuống cấp, tường nứt nẻ. Với 60 triệu đồng được hỗ trợ, cùng 30 triệu đồng đối ứng và ngày công của gia đình, bà Vanh có điều kiện xây dựng căn nhà mới rộng 42m². “Căn nhà mới khang trang, an toàn hơn sắp hoàn thành, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đây là động lực để gia đình tôi yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Chương trình an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo không chỉ xây dựng những căn nhà Đại đoàn kết mà còn giúp các hộ dân có phương tiện sinh kế ổn định, bền vững; qua đó tiếp thêm động lực để họ vươn lên. Để thực hiện mục tiêu này, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho hộ cận nghèo.

Giai đoạn 2024 - 2026, Tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng trị giá 105 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ đồng phục vụ ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai và 5 tỷ đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa hỗ trợ 19,4 tỷ đồng, gồm 16,4 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết và 3 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân ổn định đời sống sau mưa lũ. Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Tâm Hương đã hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 500 triệu đồng; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học hơn 500 triệu đồng... Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương cho biết, trong quá trình hoạt động, công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người kém may mắn. Giá trị của hoạt động thiện nguyện không chỉ nằm ở sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia. Công ty mong muốn tiếp tục đồng hành với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt hơn cho người nghèo, lan tỏa lòng nhân ái và vun đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Tuy công tác an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Hiện nay, toàn tỉnh còn hơn 5.000 hộ nghèo, hơn 13.000 hộ cận nghèo và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, việc làm để ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2024 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận hơn 150,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận đã hỗ trợ hơn 113.800 suất quà, với tổng trị giá 56,1 tỷ đồng; xây mới 3.637 căn nhà Đại đoàn kết; dành hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ con giống, cây trồng và nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm. Đáng chú ý, trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh đã huy động hơn 72 tỷ đồng và số ngày công, vật liệu do cộng đồng đóng góp trị giá 45 tỷ đồng; qua đó hỗ trợ xóa 2.971 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch Trung ương giao.

Đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và Nhân dân cho công tác này. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chỉ đạo Mặt trận cấp xã phối hợp với chính quyền rà soát đúng đối tượng, bảo đảm hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích. Đồng thời, gắn các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026; ưu tiên huy động nguồn lực để phấn đấu xây mới, sửa chữa 100% nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề xuất Ban Vận động Quỹ cứu trợ tỉnh tiếp tục phân bổ khoảng 24 tỷ đồng để xây mới 400 căn nhà Đại đoàn kết tại 51 xã, phường bị thiệt hại do lũ lụt cuối năm 2025. Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn phối hợp hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện từng địa phương, khả năng lao động và nhu cầu thị trường. Chính quyền cơ sở sẽ rà soát đối tượng, theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và sự tham gia của cộng đồng.

Khi các nguồn lực được kết nối đúng nhu cầu, cùng với sự chủ động vươn lên của mỗi gia đình, công tác giảm nghèo sẽ có thêm nền tảng để đạt hiệu quả lâu dài, giúp người dân ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững.