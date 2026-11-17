Các cháu được hỗ trợ gồm: Đặng Vũ Bảo Anh (sinh năm 2015), Đặng Vũ Anh Nhi (sinh năm 2018) và Vũ Anh Thư (sinh năm 2022). Trong đó, hai chị em cháu Bảo Anh và Anh Nhi hiện đang sống và được bà nội nuôi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hơn nữa, bà nội không có lương, sức khỏe chưa ổn định do vừa bị tai nạn gãy chân. Còn cháu Vũ Anh Thư cũng thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.

Ban CHQS phường Việt Hưng trao phần hỗ trợ cho các cháu học sinh.

Tại các gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt và học tập của các cháu; đồng thời chia sẻ những khó khăn với gia đình. Nhằm tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để các cháu yên tâm học tập, Ban CHQS phường triển khai hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng; Chi đoàn Ban CHQS phường hỗ trợ mỗi cháu 10kg gạo/tháng. Các phần hỗ trợ được duy trì hằng tháng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và thắt chặt tình đoàn kết quân dân tại địa phương.

Thông qua hoạt động, Ban CHQS phường Việt Hưng tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang địa phương trong tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp các cháu có thêm điều kiện đến trường, vươn lên trong học tập và cuộc sống.