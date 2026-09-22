Chung tay chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Hà Nội

Thời gian qua, nạn nuôi nhốt gấu lấy mật đã giảm mạnh do việc thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp trong đó có đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức. (Ảnh: ENV)

Ngày 23/9 tới, Báo Nhân Dân sẽ tổ chức tọa đàm "Chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Hà Nội", với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn, cùng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.

Tọa đàm được tổ chức nhằm cùng các bên liên quan nhìn thẳng vào những điểm nghẽn hiện nay: Vì sao những trường hợp nuôi nhốt gấu còn lại tại Hà Nội, cụ thể là tại Phúc Thọ, vẫn chưa được giải quyết? Trách nhiệm của từng bên, từ cơ quan quản lý, chính quyền địa phương đến tổ chức bảo tồn đến đâu? Cần thay đổi cách làm như thế nào để tháo gỡ những vướng mắc đã kéo dài? Và quan trọng nhất, xác định thời điểm có thể chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại địa bàn này.

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn hơn: giải quyết dứt điểm những trường hợp nuôi nhốt gấu còn lại. (Ảnh: ENV)

Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc trao đổi không chỉ dừng lại ở việc nhận diện khó khăn, mà sẽ hướng tới những giải pháp cụ thể, một lộ trình rõ ràng, trách nhiệm cụ thể của từng bên và những mốc thời gian có thể kiểm đếm được.

Báo Nhân Dân không chỉ đóng vai trò thông tin, phản ánh thực trạng, mà mong muốn đồng hành trong nỗ lực chung nhằm chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu, tiếp tục theo dõi, thông tin về kết quả, cách làm hiệu quả cũng như những khó khăn, điểm nghẽn trong thực tế sau tọa đàm, đồng thời theo dõi quá trình thực hiện các mục tiêu, cam kết được đưa ra.

Tọa đàm lần này được kỳ vọng là điểm khởi đầu cho một quá trình phối hợp và theo dõi lâu dài, để mục tiêu chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Hà Nội và Phúc Thọ không chỉ dừng ở chủ trương mà từng bước trở thành hiện thực.