Trang bị kỹ năng, xây dựng “lá chắn số”

Trong tháng 11/2026, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chiến dịch tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa (xã Dân Hóa), Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông), Trường tiểu học và THCS Hướng Tân (xã Khe Sanh), Trường phổ thông bán trú tiểu học và THCS A Vao (xã Tà Rụt), với khoảng 2.000 học sinh tham gia.

Quang cảnh buổi truyền thông tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa - Ảnh H.N

Thông qua các hình thức truyền thông trực quan, sinh động, trao đổi và xử lý tình huống thực tế, học sinh được các chuyên gia trang bị kiến thức về bình đẳng giới, nhận diện các hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối, bắt nạt học đường; đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn. Các em cũng được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác trước những lời mời kết bạn từ người lạ, không chia sẻ nội dung độc hại và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn hướng đến xóa bỏ định kiến giới, khuyến khích sự tôn trọng và bình đẳng giữa trẻ em trai, trẻ em gái, góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết: “Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cộng đồng về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và bảo vệ trẻ em. Đồng thời, trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết, xây dựng “lá chắn số” để nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ mất an toàn, nhất là trên môi trường mạng, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, thân thiện, không có bạo lực và phân biệt đối xử”.

Đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoạt động truyền thông càng có ý nghĩa thiết thực. Bởi các em đang gặp một số khó khăn nhất định trong tiếp cận thông tin, kỹ năng nhận diện và ứng phó với các nguy cơ trên môi trường mạng. Trong khi đó, những định kiến giới, một số phong tục lạc hậu và tình trạng bạo lực, xâm hại vẫn là những vấn đề cần được quan tâm phòng ngừa.

Học sinh trao đổi với chuyên gia về các vấn đề gặp phải khi sử dụng mạng xã hội - Ảnh H.N

Theo giảng viên Hoàng Bảo Trường, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, điều quan trọng của hoạt động truyền thông là giúp học sinh biết nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân. “Các em cần hiểu rằng không phải mọi thông tin, lời mời kết bạn hay mối quan hệ trên mạng đều đáng tin cậy. Vì vậy, cần biết bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi giao tiếp trên không gian mạng. Khi gặp tình huống bị đe dọa, quấy rối hoặc cảm thấy không an toàn, các em không nên im lặng mà cần mạnh dạn tìm đến cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người đáng tin cậy để được giúp đỡ”, giảng viên Hoàng Bảo Trường chia sẻ.

Những kiến thức được truyền tải trong hoạt động truyền thông không chỉ giúp học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ mà còn góp phần hình thành văn hóa ứng xử văn minh; tôn trọng sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ, không chế giễu, bắt nạt bạn bè và không thờ ơ trước những hành vi gây tổn thương người khác.

Em Hồ Thị Trang, học sinh lớp 9B, Trường phổ thông bán trú tiểu học và THCS A Vao, xã Tà Rụt, chia sẻ: “Qua buổi truyền thông, em tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích về bình đẳng giới, cách nhận biết và phòng tránh bạo lực, xâm hại. Em cũng biết thêm cách sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. Em sẽ chia sẻ những điều đã học được với bạn bè để cùng nhau bảo vệ bản thân”.

Lan tỏa trách nhiệm bảo vệ trẻ em

Để những kiến thức từ các buổi truyền thông thực sự đi vào cuộc sống, vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi trẻ em không chỉ cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ mà còn cần có những điểm tựa tin cậy để chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Thầy giáo Đinh Thiên, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa cho biết: “Sau buổi truyền thông, nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép các nội dung này vào hoạt động giáo dục, sinh hoạt lớp và ngoại khóa, giúp học sinh thường xuyên được củng cố kiến thức, hình thành cách ứng xử an toàn, văn minh để tự bảo vệ mình”.

Truyền thông về bình đẳng giới thông qua các trò chơi - Ảnh H.N

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ, trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng đối mặt với những nguy cơ khó lường trên môi trường mạng. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của học sinh, mỗi gia đình cần quan tâm, lắng nghe và hướng dẫn con em sử dụng internet có trách nhiệm; nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kịp thời phát hiện và hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

“Với vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền; phát huy hiệu quả dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm.

Từ các chiến dịch truyền thông đã được triển khai, những kiến thức và thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, bảo vệ trẻ em đang được lan tỏa đến nhà trường, gia đình và cộng đồng. Mỗi học sinh dần biết tự bảo vệ mình, mỗi thầy cô giáo chủ động đồng hành, mỗi gia đình biết lắng nghe và sẻ chia sẽ góp thêm một điểm tựa an toàn cho trẻ.

Bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số không phải là trách nhiệm của riêng ai mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Đó cũng là cách để mỗi trẻ em, dù ở miền núi hay đồng bằng, đều được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và có đủ hành trang để tự tin bước vào thế giới số an toàn, lành mạnh.