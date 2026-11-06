Chung tay bảo vệ rừng bền vững

Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quá trình phát triển mạnh mẽ đó, điều đáng quý là thành phố vẫn lưu giữ được diện tích rừng tự nhiên lớn, với sự hiện diện của nhiều khu bảo tồn, VQG và những khu vực có giá trị cảnh quan, sinh thái quan trọng. Đây không chỉ là tài sản thiên nhiên quý giá mà còn là “lá phổi xanh”, bộ lọc sinh học tự nhiên của một đô thị công nghiệp.

Sau khi được chuyển giao phần diện tích rừng từ tỉnh Lâm Đồng, VQG Cát Tiên nằm trọn trong địa giới hành chính thành phố Đồng Nai, với tổng diện tích gần 72 ngàn hécta, được bao quanh bởi hơn 80km sông Đồng Nai. Quy mô quản lý rộng lớn hơn không chỉ tạo thuận lợi cho việc tổ chức quản lý thống nhất, đồng bộ trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn mở ra tiềm năng to lớn để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với khai thác hợp lý các giá trị thiên nhiên.

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 20-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, có tính tổng hợp, hướng đến chất lượng cao, đẳng cấp, với trọng tâm, trọng điểm rõ ràng. Trong đó, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái rừng; du lịch văn hóa; du lịch nông nghiệp - nông thôn và du lịch cộng đồng được xác định là những sản phẩm chủ đạo. VQG Cát Tiên là một trong những địa bàn được ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng các khu vực du lịch trọng điểm.

Để hiện thực hóa định hướng này, việc phát triển du lịch sinh thái tại VQG Cát Tiên cần được triển khai theo hướng bền vững, lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng, khai thác giá trị tài nguyên gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Thành phố cần chú trọng xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt; khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, ẩm thực của cộng đồng cư dân vùng đệm; hình thành các trục liên kết phát triển du lịch gắn với VQG Cát Tiên; đồng thời tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch trên không gian mạng và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Qua đó không chỉ nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo thêm sinh kế, cải thiện đời sống người dân địa phương, nhất là cộng đồng dân cư sống ven rừng.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội phát triển, việc mở rộng quy mô quản lý VQG Cát Tiên cũng đặt ra không ít thách thức. Diện tích rừng lớn, địa bàn rộng đòi hỏi công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phòng cháy, chữa cháy rừng phải được tổ chức chặt chẽ, chủ động và hiệu quả hơn. Bởi vậy, bên cạnh việc củng cố lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, đầu tư phương tiện, trang thiết bị và nâng cao năng lực quản lý, thành phố cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Bảo vệ rừng không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà cần trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cộng đồng dân cư vùng đệm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi người dân hiểu rõ giá trị của rừng, được tạo điều kiện phát triển sinh kế ổn định và trực tiếp tham gia vào các hoạt động bảo tồn, công tác bảo vệ rừng mới có được nền tảng bền vững bảo vệ rừng ngay từ cơ sở.