Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hàng hóa tại xã Đoan Hùng.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, góp phần giữ ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) các cấp chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý hơn 2.300 vụ vi phạm, trong đó có 151 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; 135 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ và hơn 2.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 282 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Trung - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng triển khai kiểm tra theo chuyên đề, các đợt cao điểm. Trọng tâm là kiểm soát hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đo lường, giá và các hành vi gian lận thương mại. Cùng với đó, chủ động nắm chắc địa bàn, nhận diện các vấn đề phức tạp, nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời tham mưu các biện pháp phù hợp, sát tình hình thực tế, góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm.

Cùng với kiểm tra, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới người dân, thương nhân và nâng cao nhận thức của NTD. Qua đó, nhiều đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp đề cao đạo đức kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, minh bạch hóa thông tin, giúp NTD phân biệt, lựa chọn đúng sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu. Tại Siêu thị Cimi Mart, xã Tân Sơn, việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa được thực hiện ngay từ khâu nhập hàng. Chị Nguyễn Hồng Ngọc, đại diện siêu thị cho biết: “Khi nhập hàng, chúng tôi kiểm tra thông tin nguồn gốc, xuất xứ để bảo đảm hàng hóa có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Đối với thực phẩm, siêu thị thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác, điều kiện bảo quản. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, thực hiện chính sách bảo hành, đổi trả theo quy định, giúp khách hàng yên tâm mua sắm, sử dụng dịch vụ”.

Công tác phát hiện, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp do các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi NTD, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo vệ quyền lợi NTD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao hiệu quả thực thi bảo vệ quyền lợi NTD; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo vệ quyền lợi NTD. Triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với NTD, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của NTD...

Hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi NTD đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sự chủ động của người dân trong lựa chọn, phản ánh thông tin về hàng hóa, dịch vụ. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và lành mạnh.