Chung tay bảo vệ quyền lợi cho trẻ em

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng triển khai mô hình “Viết tiếp ước mơ”, tiếp sức cho nhiều học sinh vững bước tới trường. Ảnh: PHƯỚC AN

Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ I, cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của hội, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng về những dấu ấn nhiệm kỳ qua cũng như định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.

* Thưa bà, nhiệm kỳ qua, những dấu ấn nổi bật nào mà hội đã đạt được trong công tác an sinh xã hội và bảo vệ quyền trẻ em?

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, hội vẫn nỗ lực khẳng định vai trò là cầu nối nhân ái vững chắc của cộng đồng. Dấu ấn nổi bật là việc huy động nguồn lực xã hội hóa đạt hơn 283,5 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ gần 300.000 lượt đối tượng yếu thế và hộ gia đình khó khăn có trẻ em. Trong lĩnh vực chăm sóc và hỗ trợ giáo dục, hội vận động hơn 86,4 tỷ đồng tiếp sức cho con em hộ nghèo vững bước đến trường. Chúng tôi còn tặng 12.596 suất học bổng, 304 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà giá trị; vận động hơn 30,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa nhiều trường học.

Cùng với giáo dục, các chương trình an sinh xã hội và trợ giúp cộng đồng đem lại những đổi thay cho nhiều gia đình nghèo. Hội tài trợ xây mới 36 nhà, sửa chữa 98 căn nhà với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; trao 223 sinh kế trị giá hơn 2,2 tỷ đồng giúp hộ nghèo có trẻ em vươn lên thoát nghèo. Trong các đợt bão lũ và dịch bệnh, các cấp hội kịp thời trao 161.708 suất quà cứu trợ trị giá 63,7 tỷ đồng, đồng thời tặng gần 1,7 triệu bữa ăn miễn phí trị giá 25,4 tỷ đồng tại các cơ sở y tế.

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng triển khai mô hình “Người con hiếu thảo”, tặng 50 triệu đồng cho anh Lê Văn Đức (thứ 2, bên trái sang). Ảnh: PHƯỚC AN

Đặc biệt, công tác bảo vệ quyền trẻ em được hội thực hiện quyết liệt thông qua 623 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 295.000 lượt người. Bên cạnh đó, hội tiếp nhận giải quyết 50 đơn thư tố cáo vi phạm quyền trẻ em và cử cán bộ tham gia Hội thẩm nhân dân xét xử 122 vụ án liên quan đến trẻ em. Những kết quả này đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em thành phố.

* Có thể thấy công tác từ thiện hiện nay không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ tức thời. Bà đánh giá thế nào về sự chuyển dịch từ “cho đi sự giúp đỡ” sang “trao quyền và bảo vệ bền vững” cho trẻ em mà hội đã thực hiện?

Sự chuyển dịch từ “cho đi sự giúp đỡ” sang “trao quyền và bảo vệ bền vững” phản ánh bước phát triển căn bản trong tư duy hoạt động của hội. Chúng tôi xác định, hoạt động cứu trợ khẩn cấp chỉ giải quyết được những khó khăn nhất thời, còn việc hỗ trợ sinh kế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp mới giúp các gia đình thoát nghèo đa chiều và tạo môi trường phát triển lâu dài cho trẻ em. Vì vậy, chúng tôi tập trung tặng sinh kế, xây dựng nhà, hỗ trợ học nghề và duy trì các chương trình đồng hành có chiều sâu như “Viết tiếp ước mơ”, “Tấm gương hiếu thảo”.

Về phía trẻ em, việc “trao quyền” thể hiện rõ qua công tác nâng cao năng lực tự bảo vệ. Theo đó, hội tổ chức các diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với trẻ em, thu hút hàng trăm ý kiến đóng góp, giúp các em tự tin ý kiến về những vấn đề liên quan.

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho chị Phạm Thị Bích Loan (thứ 3, bên trái sang). Ảnh: PHƯỚC AN

* Bước vào nhiệm kỳ mới, những định hướng trọng tâm và giải pháp đột phá nào để nâng tầm công tác bảo vệ quyền trẻ em và an sinh xã hội trên địa bàn?

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, chuyên nghiệp, đổi mới hoạt động theo phương châm “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”. Cùng với đó, hội phối hợp Thành đoàn xây dựng mô hình “Nhóm trẻ cố vấn kỹ thuật số” và sáng kiến “Không gian số an toàn” nhằm bảo vệ trẻ trên không gian mạng. Ngoài ra, hội tăng cường tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến trẻ em; phối hợp các ngành, địa phương xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền trẻ em.

Hội tiếp tục mở rộng kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tổ chức phi chính phủ nước ngoài; bảo đảm nguồn lực được phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Cùng với đó, chú trọng hỗ trợ học bổng, nhà ở, sinh kế, đào tạo nghề để gia đình khó khăn có trẻ em ổn định cuộc sống. Hội phấn đấu vận động ít nhất 250 tỷ đồng trong nhiệm kỳ; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền, gia đình, nhà trường xây dựng môi trường an toàn, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện.

* Xin cảm ơn bà!