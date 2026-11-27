Ngư dân cam kết không xả rác thải nhựa xuống biển, khai báo đầy đủ thông tin về rác thải sử dụng trên tàu, chủ động thu gom mang rác về bờ... Đó là những nét nổi bật của mô hình “Tàu cá mang rác thải về bờ” đang được triển khai tại Cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang).

Triển khai mô hình “Tàu cá mang rác thải về bờ”

Từ tháng 11, tàu cá trong tỉnh có chiều dài 15m trở lên khi xuất bến từ Cảng Hòn Rớ đi khai thác hải sản xa bờ sẽ mang theo mỗi tàu 2 chiếc túi lưới dài 1,6m/chiếc. Những chiếc túi ấy để ngư dân đựng rác trong suốt chuyến biển. Sau đó, các túi rác được mang về bờ để xử lý. Đây là nội dung trọng tâm của mô hình “Tàu cá mang rác thải về bờ” vừa được triển khai tại Cảng cá Hòn Rớ. Tham gia mô hình có khoảng 100 tàu cá thường xuyên hoạt động tại Cảng Hòn Rớ. Các tàu được hướng dẫn cài đặt phần mềm Hải trình tàu thuyền để khai báo, theo dõi rác thải từ tàu; hỗ trợ các túi lưới để đựng rác phát sinh trên tàu; hướng dẫn việc thu gom, phân loại, lưu giữ, mang rác thải về bờ; tham gia đổi rác lấy quà tặng...

Mỗi tàu cá được trang bị 2 túi lưới để thu gom, mang rác thải về bờ xử lý.

Thực hiện mô hình này, Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ được hỗ trợ xây dựng 1 nhà thu hồi vật liệu, 1 xe điện thu gom rác, 1 cân điện tử, các thùng chứa rác, trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên thu gom rác. Ngoài ra, Cảng Hòn Rớ còn được trang bị 1 bộ màn hình LED để thực hiện việc tuyên truyền; hỗ trợ ứng dụng điện tử để chuẩn hóa quy trình phục vụ cho việc tiếp nhận, phân loại rác thải từ tàu cá mang về.

Mô hình được Trung tâm Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (Viện Khoa học thủy sản Việt Nam) phối hợp với Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh triển khai tại Cảng cá Hòn Rớ. Đây là mô hình nằm trong khuôn khổ Dự án Tuần hoàn nhựa do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam triển khai, với sự hỗ trợ từ Quỹ Coca-Cola Toàn cầu. Theo bà Vũ Thị Hồng Ngân - chuyên gia của Trung tâm Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, trên cơ sở 2 tiêu chí “xanh” và “số hóa”, mô hình này sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương thông qua việc thúc đẩy thu gom, phân loại và đưa rác thải từ hoạt động khai thác hải sản về bờ để xử lý. Bên cạnh đó còn hỗ trợ ban quản lý cảng cá, ngư dân ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thu gom, xử lý rác thải trên tàu cá và tại cảng cá. Mô hình hướng tới mục tiêu thu gom ít nhất 1 đến 3 tấn rác thải nhựa mỗi ngày tại Cảng cá Hòn Rớ, góp phần thúc đẩy cảng cá xanh, nghề cá bền vững.

Góp phần phát triển nghề cá có trách nhiệm

Để phát triển nghề cá bền vững, ngư dân phải là người tiên phong thực hiện vì chính lợi ích thiết thực của mình. Việc mỗi tàu cá thu gom đưa rác thải về bờ, không vứt bừa bãi xuống biển sẽ góp phần bảo vệ môi trường biển, giữ cho ngư trường xanh, sạch, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, khi mô hình “Tàu cá mang rác thải về bờ” triển khai tại Cảng Hòn Rớ đã được nhiều chủ tàu, thuyền viên đồng tình tham gia. “Chúng tôi tham gia mô hình này với cam kết không xả rác thải nhựa xuống biển, khai báo đầy đủ thông tin về rác thải sử dụng trên tàu, thu gom rác mang về bờ để bàn giao cho Ban quản lý Cảng Hòn Rớ tiếp tục xử lý”, ông Lý Nguyễn Thanh Hùng - tài công tàu KH 91934 TS ở phường Nam Nha Trang cho biết.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tham gia mô hình "Tàu cá mang rác thải về bờ".

Khánh Hòa là một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước, với đội tàu khai thác lên đến hơn 5.000 chiếc, trong đó 1.457 tàu dài từ 15m trở lên, với hàng chục nghìn lao động làm nghề khai thác hải sản. Việc phát triển nghề cá có trách nhiệm không chỉ dừng ở việc đánh bắt đúng quy định, khai thác đúng ngư trường mà còn phải hạn chế những tác động tiêu cực tới môi trường biển. Đây cũng là một trong những nội dung gắn với việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU. Việc triển khai mô hình này sẽ góp phần hình thành thói quen của ngư dân trong thu gom rác ngay từ trên tàu cá, giúp giảm lượng rác thải nhựa xuống biển.

Ông Lê Đình Khiêm - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh cho biết: “Việc triển khai mô hình “Tàu cá mang rác thải về bờ” sẽ tăng cường sự tham gia của các cảng cá, tàu cá vào việc thu gom, đưa chất thải nhựa từ tàu cá về bờ; xây dựng và tiến tới nhân rộng mô hình thực hành tốt trong quản lý chất thải nhựa của ngành thủy sản mà trực tiếp là xây dựng cảng cá xanh. Đây là hoạt động để cụ thể hóa Quy chế Thử nghiệm kiểm soát, quản lý chất thải rắn trên tàu cá tỉnh được Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành giữa tháng 10-2026. Quy chế này được triển khai với mục tiêu giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương trong hoạt động khai thác thủy sản, từng bước quản lý theo hướng tiếp cận từ đầu nguồn tới đại dương, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế biển xanh. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân, các doanh nghiệp hoạt động nghề cá, từ đó góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020 - 2030".