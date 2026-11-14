Chung tay bảo vệ động vật hoang dã ở Lâm Đồng

Xử lý nhiều nhóm thợ săn

Giữa những cánh rừng trải dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã, sự sống của muôn loài không phải lúc nào cũng bình yên. Những chiếc bẫy cài dưới tán cây, khẩu súng nén hơi tự chế hay những tấm lưới giăng trên đồng ruộng vẫn âm thầm đe dọa các loài động vật. Đằng sau những phương thức săn bắt ấy là nguy cơ làm suy giảm quần thể động vật hoang dã, ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã.

Nhóm đối tượng săn bắt động vật hoang dã bị Công an xã Đam Rông 4 bắt giữ.

Khoảng 17h ngày 10/10 vừa qua, trong quá trình tuần tra tại thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4, Công an xã phát hiện 3 người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, Công an phát hiện những người này mang theo một cá thể động vật nghi là tê tê, trọng lượng khoảng 6,5kg và 4 bộ phận cơ thể động vật nghi là hoẵng, tổng trọng lượng khoảng 17kg.

Ba người được xác định gồm Srố Ha Song (SN 1979), Srố Ha Tin (SN 1995) và Ntơr Ha Mạnh (SN 2003), con trai ông Song, cùng trú tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau vào khu vực rừng thuộc địa phận xã Đam Rông 4 đặt bẫy. Ngày 10/10, khi quay lại kiểm tra, nhóm này phát hiện bẫy đã bắt được một cá thể tê tê và một cá thể hoẵng. Sau khi gỡ các con vật khỏi bẫy, các đối tượng tiếp tục đặt bẫy để săn bắt những cá thể khác. Cá thể hoẵng bị mổ thịt, chia thành nhiều phần, trong khi cá thể tê tê được bỏ vào ba lô mang về. Trên đường di chuyển, cả nhóm bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện lán trại của các đối tượng săn bắt động vật trong rừng sâu.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn đã chấm dứt hành vi săn bắt, vận chuyển động vật rừng trái phép của nhóm đối tượng, đồng thời ngăn những chiếc bẫy tiếp tục trở thành mối đe dọa đối với các loài động vật trong khu vực.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Công an xã Đam Rông 4 phát hiện các nhóm đối tượng mang theo phương tiện săn bắt động vật hoang dã trong quá trình tuần tra địa bàn.

Trước đó, khoảng 4h ngày 2/7/2026, trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đạ Long, tổ tuần tra Công an xã phát hiện một xe mô tô chở 3 thanh niên gồm Thào Seo Phổi (SN 2005), Vàng A Thu (SN 2000) và Thào Seo Dình (SN 2001), cùng trú tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra hành lý, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô của cả 3 người có nhiều cá thể và bộ phận cơ thể động vật nghi là động vật hoang dã. Đáng chú ý, mỗi người còn mang theo các bộ phận của súng nén hơi cùng đạn dùng để săn bắn.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị Công an bắt giữ.

Cụ thể, trong ba lô của Thào Seo Phổi có 2 cá thể động vật và 8 bộ phận cơ thể động vật. Ba lô của Thào Seo Dình có 2 cá thể động vật và 7 bộ phận cơ thể động vật. Ba lô của Vàng A Thu có 3 cá thể động vật và 6 bộ phận cơ thể động vật. Cả 3 người đều cất giấu các bộ phận súng nén hơi và đạn trong hành lý.

Từ phát hiện ban đầu của Công an xã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Đam Rông 4 tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó, xác định nhóm đối tượng đã sử dụng súng nén hơi cùng hơn 200 viên kim loại nghi là đạn súng nén hơi để săn bắt 7 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 3 cá thể khỉ, rồi chia nhau.

Chung tay giải cứu động vật nguy cấp, quý hiếm

Không chỉ đấu tranh với các nhóm đối tượng trực tiếp săn bắt động vật hoang dã, lực lượng Công an tại Lâm Đồng còn tích cực phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm tháo gỡ bẫy, loại bỏ các phương tiện có nguy cơ gây hại cho động vật rừng.

Công an xã Sơn Điền cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm về lâm nghiệp, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các loại bẫy, tiếp nhận và tổ chức thả những cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Công an xã Cát Tiên 2 phối hợp cùng kiểm lâm thu gom lưới bẫy chim.

Cùng với việc xử lý các phương tiện săn bắt trái phép, Công an xã Sơn Điền còn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân không đặt bẫy, săn bắt, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã; tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Tại địa bàn xã Cát Tiên 2, Công an xã cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai và Trạm Kiểm lâm Phước Sơn thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức kiểm tra một số khu vực. Tại cánh đồng thuộc thôn Phước Cát 2, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đoạn lưới được giăng để bẫy, bắt chim hoang dã. Ngay sau đó, khoảng 100m lưới bẫy chim đã được tháo gỡ, thu gom, kịp thời loại bỏ phương tiện có nguy cơ khiến nhiều loài chim mắc bẫy, không thể tiếp tục kiếm ăn, di chuyển và sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Công an xã Đắk Sơn thả động vật quý hiếm do người dân giao nộp về rừng.

Đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt động vật hoang dã là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, để bảo vệ các loài động vật một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, điều quan trọng không kém là nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, nhất là những người thường xuyên sinh sống, lao động tại khu vực gần rừng.

Tín hiệu tích cực là thời gian qua, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tự nguyện giao nộp động vật nguy cấp, quý, hiếm cho cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên. Những hành động này cho thấy nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã đang từng bước được nâng lên.