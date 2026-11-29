Lực lượng kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và tháo dỡ dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã.

Trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng, Tổ an ninh trật tự xã Chân Mộng và Trưởng thôn 34 Hùng Long phát hiện một khu vực giăng lưới bẫy bắt chim hoang dã tại thôn 34 Hùng Long. Tại hiện trường, các đối tượng sử dụng lưới mờ, loa giả thanh và thiết bị phát tín hiệu để dẫn dụ chim tập trung, sau đó bẫy bắt. Tổ công tác đã tháo dỡ, thu giữ 600m lưới bẫy chim, 5 loa giả thanh tự chế, 3 ắc quy khô và 3 bộ phận phát tín hiệu dụ chim.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng, việc sử dụng lưới mờ, loa giả thanh và thiết bị phát tín hiệu để dẫn dụ, bẫy bắt chim hoang dã là phương thức có tính tận diệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các loài chim trong tự nhiên. Đặc biệt, vào thời điểm các loài chim di cư, tập trung kiếm ăn, trú ngụ, hoạt động bẫy bắt nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời sẽ làm suy giảm số lượng cá thể, ảnh hưởng đến môi trường sống và cân bằng sinh thái.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh về tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, lực lượng kiểm lâm đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư. Công tác tuần tra được chú trọng tại những địa bàn có nhiều đồng ruộng, ao hồ, đầm nước, khu vực ven sông, ven rừng, những nơi chim thường xuyên tìm đến kiếm ăn, trú ngụ.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm kiểm tra, xử lý 17 vụ về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; tổ chức tháo dỡ, thu giữ gần 2.000m lưới; gần 10 loa dụ chim tự chế, ắc quy khô cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động bẫy bắt chim hoang dã. Những kết quả này cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã, đồng thời phản ánh thực tế tình trạng sử dụng các thiết bị dẫn dụ, bẫy bắt chim ở một số địa bàn.

Lưới mờ được sử dụng để bẫy bắt chim hoang dã được lực lượng kiểm lâm Hạ Hòa thu gom.

Đáng chú ý, hoạt động bẫy bắt chim hiện không chỉ sử dụng những phương thức truyền thống mà còn có sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử, loa phát âm thanh mô phỏng tiếng chim gọi đàn. Các loại lưới mờ được giăng tại những vị trí chim thường bay qua, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Khi nghe âm thanh dẫn dụ, chim dễ tập trung thành đàn và mắc vào lưới. Phương thức này có thể khiến nhiều cá thể chim bị bắt cùng lúc, trong đó có cả những loài chim quý hiếm, chim thuộc danh mục cần được bảo vệ.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng cá thể chim, việc săn bắt, tận diệt chim hoang dã còn gây ra những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái. Bên cạnh đó, chim di cư là một bộ phận quan trọng của đa dạng sinh học, có tập tính di chuyển theo mùa, phụ thuộc vào những vùng sinh cảnh phù hợp để kiếm ăn, nghỉ ngơi và sinh sản. Phú Thọ có địa hình đa dạng, với hệ thống sông, hồ, đồng ruộng, rừng và các vùng sinh thái khác nhau, tạo điều kiện cho nhiều loài chim sinh sống, kiếm ăn và dừng chân trong hành trình di cư.

Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng săn bắt chim trái phép, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể tăng cường phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại các thôn dân cư, vai trò của trưởng thôn, tổ an ninh trật tự và những người có uy tín trong cộng đồng được phát huy. Đây là lực lượng gần dân, nắm chắc tình hình địa bàn, có khả năng kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để thông tin cho cơ quan chức năng.

Việc phối hợp giữa kiểm lâm và lực lượng cơ sở giúp hoạt động tuần tra được triển khai thường xuyên, rộng khắp, hạn chế tình trạng các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh, khu vực vắng người để tổ chức bẫy bắt chim.

Cùng với kiểm tra, tháo dỡ các dụng cụ vi phạm, lực lượng chức năng cũng chú trọng vận động người dân tự giác giao nộp các loại bẫy, lưới và thiết bị săn bắt chim; không tiếp tay cho hoạt động mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Khi phát hiện hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh trái phép các loài chim, người dân cần chủ động thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Thời gian tới, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tình trạng bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.