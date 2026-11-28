Từ sự đồng hành của nhà trường, gia đình

Ngành Giáo dục Gia Lai tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để học sinh tham gia BHYT đầy đủ, phấn đấu đạt 100% trong năm học 2026-2027.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Gia Lai đạt 100% học sinh tham gia BHYT. Năm học này, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai nhằm phấn đấu duy trì tỷ lệ 100%, giảm gánh nặng chi phí, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Những năm trước, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT tại Trường THCS Quy Nhơn Bắc (phường Quy Nhơn Bắc) luôn đạt 100%. Tuy nhiên, trong năm học 2026-2027, nhà trường mới có 2.130/2.556 học sinh tham gia, đạt 83,3%.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Quy Nhơn Bắc, cho biết, nhà trường thường xuyên tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về vai trò, ý nghĩa và quyền lợi của việc tham gia BHYT. Đối với những trường hợp gia đình gặp khó khăn, chưa đủ điều kiện tham gia, nhà trường vận động hội cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp phụ huynh chưa đóng BHYT cho con hoặc chưa muốn tham gia vì cho rằng học sinh đã có bảo hiểm nhân thọ.

Thực tế này cho thấy việc tuyên truyền để phụ huynh hiểu đúng về chính sách BHYT học sinh vẫn rất cần thiết. BHYT học sinh không chỉ là chính sách an sinh mà còn là giải pháp thiết thực giúp gia đình giảm chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời bảo đảm các em được chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Ở xã Hoài Ân, công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT đạt kết quả tích cực. Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương có 5 trường công lập gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS, với 5.375 học sinh. Năm 2026, với sự chỉ đạo của UBND xã và sự phối hợp của các trường, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%.

Theo ông Vũ, năm 2027, xã Hoài Ân tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục vận động phụ huynh tham gia BHYT, qua đó bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Cùng với đó, UBND xã Hoài Ân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã và Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoài Nhơn tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng”.

Để chính sách BHYT đến với từng học sinh

Ngành Giáo dục phối hợp với Bảo hiểm xã hội Gia Lai tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế cho sinh viên.

Thông tin từ ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, những năm qua, Sở GD&ĐT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và các nhà trường luôn phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

Năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tích cực tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của học sinh, học viên. Nội dung được tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp, như: Thông qua các cuộc họp nhà trường, họp cha mẹ học sinh, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, cổng thông tin điện tử, các nhóm lớp trên mạng xã hội, bảng tin nhà trường và tài liệu tuyên truyền.

Cùng với đó, ngành Giáo dục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các trường học, tập trung tuyên truyền, vận động để năm học 2026-2027 đạt mục tiêu 100% học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, toàn tỉnh Gia Lai có 668.521 HSSV, trong đó số HSSV tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục: 357.038 người (chiếm 53,41% tổng số HSSV); số HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác (người DTTS vùng khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...): 311.031 người (chiếm 46,53% tổng số HSSV), đạt tỷ lệ 99,93%, số HSSV chưa tham gia BHYT: 452 người (chiếm 0,07% tổng số HSSV).

Theo ông Nam, nguyên nhân chủ yếu là một số cha mẹ học sinh còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế nên việc tham gia, đóng BHYT chưa đầy đủ, đúng quy định.

Để từng bước khắc phục tình trạng này, ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh thực hiện đóng BHYT theo đợt, phân kỳ theo hướng dẫn tại 1839/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 20/8/2026.

“Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Trên cơ sở đó, năm học 2026-2027, ngành tiếp tục phấn đấu duy trì tỷ lệ này. Sở GD&ĐT đưa chỉ tiêu 100% học sinh, học viên tham gia BHYT vào đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, học viên”, ông Nam nói.

Nhiều chính sách hỗ trợ, giảm chi phí tham gia

Nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quy định, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng, mức đóng tương ứng là 113.850 đồng/tháng.

Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc Kinh, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, phần học sinh đóng tương ứng 56.925 đồng/tháng.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh khuyến khích lựa chọn phương thức đóng 12 tháng để chủ động duy trì thời gian tham gia, hạn chế tình trạng thẻ BHYT hết hạn do chậm đóng.

Riêng học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất, nếu tự nguyện đóng một lần 13, 14 hoặc 15 tháng vào đầu năm học thì thực hiện thu tương ứng với thời gian đăng ký.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ chung, Gia Lai còn có chính sách hỗ trợ bổ sung đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND.

Theo đó, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nhưng không còn trong danh sách xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng. Học sinh, sinh viên thuộc nhóm này không phải đóng trong thời gian được hỗ trợ, đến hết tháng 10/2026.

Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số còn lại, ngoài mức hỗ trợ 50% từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30%, học sinh chỉ phải đóng 20% mức đóng BHYT.

Với những chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương, chi phí tham gia BHYT của học sinh được giảm đáng kể, nhất là đối với những nhóm còn khó khăn. Vì vậy, việc rà soát đúng đối tượng, xác định đúng mức hỗ trợ và tuyên truyền đầy đủ đến phụ huynh có ý nghĩa quan trọng, giúp chính sách đến đúng đối tượng, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT không chỉ là chỉ tiêu của ngành Giáo dục mà còn thể hiện trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Khi mỗi gia đình hiểu rõ quyền lợi và chính sách hỗ trợ, việc tham gia BHYT sẽ trở thành sự chủ động bảo vệ sức khỏe cho các em, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.