Chung tầm nhìn, vững bước tương lai

“Thống nhất trong đa dạng”

Tọa lạc ở trung tâm thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ, tòa nhà Europa-trụ sở của Hội đồng châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) được ví như “trái tim của châu Âu”. Điểm độc đáo nhất của Europa nằm ở cách nhà kiến trúc sư lừng danh Philippe Samyn "tái sinh" hơn 3.750 khung cửa sổ gỗ sồi được thu gom từ khắp các công trình thuộc quốc gia thành viên EU. Không chỉ là một giải pháp tái chế chất liệu tiên phong, sự “chắp vá” có chủ đích của hàng nghìn ô cửa mang hình dáng, kích thước và kỹ nghệ chế tác khác nhau truyền đi thông điệp "Thống nhất trong đa dạng" của EU.

Đến thủ đô Brussels trong một buổi sáng mùa thu rét ngọt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại thông điệp ấy với các lãnh đạo, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện đoàn ngoại giao nước bạn: “Tôi cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất vui mừng có mặt tại Vương quốc Bỉ-trung tâm chính trị của EU. Vương quốc Bỉ sở hữu di sản ngoại giao vô giá: Nghệ thuật dung hòa khác biệt và xây dựng đồng thuận. Năng lực quản trị sự đa dạng đã biến nơi đây thành biểu tượng của tinh thần: “Thống nhất trong đa dạng”-triết lý cốt lõi mà EU, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm trong thế giới biến động hiện nay”. Với Việt Nam, EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với nghi thức trang trọng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thân tình nhắc lại những ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam và sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam trong chuyến thăm tháng 1-2026. Từ Hà Nội đến Brussels, sự tin cậy được tiếp nối khi hai nhà lãnh đạo sớm gặp lại nhau sau dấu mốc xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tháng 1-2026. Điều ấy khẳng định một tinh thần hợp tác khẩn trương, trách nhiệm của hai nhà lãnh đạo đối với công việc chung và tương lai của các dân tộc.

Truyền thông châu Âu đánh giá cao những kết quả hợp tác Việt Nam-EU trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và an ninh sau cuộc hội đàm cấp cao tại Brussels. Hãng tin DW (Đức) dẫn lời chuyên gia Alfred Gerstl (Đại học Vienna, Áo) đánh giá, Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng giúp EU thực hiện mục tiêu an ninh kinh tế. Truyền thông chuyên ngành cũng chú ý đến vai trò của Việt Nam, khi đại diện EU coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Một điểm nhấn trong chuyến thăm lần này đó là tinh thần hợp tác được đặt trong yêu cầu nâng cao khả năng tự chủ, tự cường của cả hai nền kinh tế. Trưa 22-10, sức nóng của tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ được tạo nên bởi sự hội tụ của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu châu Âu và Bỉ, từ năng lượng, công nghệ cao, y tế, dược phẩm đến hàng không, cảng biển và logistics. Thách thức lớn nhất được đặt lên bàn nghị sự không chỉ ở việc gia tăng kim ngạch thương mại, mà là làm sao để chuyển dịch từ hợp tác thương mại thuần túy sang hợp tác công nghệ cao và phát triển bền vững. Trong dòng thảo luận sôi động ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bài toán cốt lõi: Việt Nam và châu Âu cần nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp hai bên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, thước đo một dự án công nghệ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra từ những kết quả có thể nhận biết: Bao nhiêu kỹ sư Việt Nam được đào tạo, bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, dự án tạo thêm năng lực cạnh tranh gì. Đó là cách nhìn đi tới phần lợi ích lâu dài của đầu tư. Bởi, vốn có thể tạo nên nhà máy, song chính con người và khả năng làm chủ mới giúp nền kinh tế tiến xa. Đi cùng lời đề nghị là trách nhiệm của phía Việt Nam: Chuẩn bị dự án tốt hơn, minh bạch thông tin, xử lý vướng mắc theo đầu mối, tiến độ và kết quả rõ ràng.

Biến chủ trương thành những hành động, ngay tại tọa đàm, rất nhiều thỏa thuận hợp tác về giáo dục-đào tạo, hiệu quả năng lượng, chuyển dịch năng lượng được trao trước sự chứng kiến của lãnh đạo các nước.

Những kết quả đạt được từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới EU tạo xung lực mới trong hợp tác thương mại-đầu tư giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên; xây dựng quan hệ Việt Nam-EU thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.

Điểm đồng mở thêm cơ hội hợp tác

Ngay ngày đầu tiên trong chuyến thăm Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đón nhận những thông tin tốt lành. Ngay trước cuộc hội kiến, lãnh đạo Nghị viện Bỉ vui mừng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Đích thân Nhà vua Bỉ Philippe thông báo tin vui này trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Hiệp định EVIPA không chỉ là công cụ bảo hộ pháp lý chất lượng cao nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa hai dân tộc; đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, tin vui tốt lành này sẽ mở ra thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước, nhất là các doanh nghiệp. Thành quả ấy không chỉ đến từ hôm nay mà chính là từ chiều sâu kết nối, điểm đồng, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và khát vọng phát triển của hai dân tộc.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22-3-1973 và kể từ đó luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương. Nhà vua Bỉ đã nhiều lần thăm Việt Nam. Chiều 23-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Nghị viện Liên bang Bỉ và ký sổ lưu bút. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn sâu sắc việc Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam cho Việt Nam. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Vui mừng trước những kết quả đạt được, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Bỉ thời gian qua vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị cũng như tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont đã chạm đúng mối quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu và đại diện đoàn ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một nghịch lý của thế giới hôm nay: Kết nối sâu hơn nhờ công nghệ, nhưng chia rẽ nhanh hơn vì địa chính trị. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam và các đối tác càng cần tìm thấy những điểm đồng để cùng hợp tác, vượt qua khác biệt.

Đáng chú ý là cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận các tiêu chuẩn xanh mới của châu Âu. Việt Nam coi đó là động lực tái cấu trúc nền kinh tế xanh, đồng thời mong muốn EU đồng hành về công nghệ và tài chính. Thông điệp ấy cho thấy tinh thần chủ động trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Với Bỉ, những đề xuất đi vào các thế mạnh cụ thể: Kết nối hệ sinh thái công nghệ, hợp tác nghiên cứu bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; xây dựng “liên minh tri thức” dựa trên nền tảng hợp tác giữa các trường đại học hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một khuôn khổ hợp tác phải mang lại kết quả cụ thể, tạo sự gắn kết lợi ích giữa các bên.

Chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công rất tốt đẹp. Đúng như điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, đó là sự gặp gỡ giữa hai nguồn cảm hứng: Phương châm trên Quốc huy Vương quốc Bỉ “Đoàn kết tạo nên sức mạnh” và di huấn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đó chính là mẫu số chung cho thời đại mới: Đoàn kết trong đa dạng, song hành trong tôn trọng khác biệt, để cùng nhau viết nên một chương mới cho hòa bình và thịnh vượng của cả hai châu lục.