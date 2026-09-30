Chung sức xây dựng xã An toàn khu ngày càng giàu đẹp

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận Tân Dương là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ diễn ra trong niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn xã.

Xã Tân Dương vừa long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã An toàn khu trong niềm hân hoan của người dân trên địa bàn.

Nhìn lại lịch sử, ngay từ những năm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng trên địa bàn xã đã sớm phát triển. Đặc biệt, ngày 13-5-1930, sự kiện Nhân dân kéo tàu ông Chánh đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh và sức mạnh đoàn kết của quần chúng Nhân dân.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhân dân địa phương đã tích cực tham gia giành chính quyền. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tân Dương tiếp tục là địa bàn xây dựng cơ sở cách mạng, che chở, nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ; tổ chức các cơ sở phục vụ kháng chiến, trong đó có công binh xưởng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, truyền thống tiếp tục được phát huy trong điều kiện chiến tranh ngày càng ác liệt. Hàng trăm cơ sở nuôi giấu, che chở cán bộ, chiến sĩ, cơ sở nội tuyến, binh vận và các điểm liên lạc cách mạng được Nhân dân bí mật bảo vệ.

Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Tân Dương tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, thể hiện tinh thần kiên trung, bất khuất, một lòng theo Đảng, theo cách mạng…

Qua 2 cuộc kháng chiến, Tân Dương có 333 Liệt sĩ, 53 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 7 cán bộ, chiến sĩ bị bắt, tù đày, 28 gia đình có công với cách mạng, 30 gia đình thương binh, bệnh binh; hàng trăm gia đình trực tiếp nuôi giấu, che chở cán bộ, chiến sĩ.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang và Nhân dân Tân Dương đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”…

Đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Dương, cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tân Dương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ; quan tâm sưu tầm, bảo tồn, tư liệu hóa và phát huy các giá trị lịch sử; giữ gìn những địa điểm, di tích, tư liệu và câu chuyện gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của quê hương.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Dương quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội…”.

Quyết định công nhận xã An toàn khu không chỉ ghi nhận những đóng góp của các địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn mở ra cơ hội để người dân được thụ hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng đang mang lại niềm vui và sự yên tâm cho người dân xã An toàn khu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đối với nhiều hộ gia đình, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chính sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bà Lê Thị Hạnh, ngụ xã Tân Dương cho biết: “Gia đình tôi có 4 người nhưng trước đây chỉ có 1 người thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ, 3 người phải tự đóng bảo hiểm y tế hằng năm. Hiện nay được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ, gia đình rất vui”.

Ngay sau khi quyết định được ban hành, các ngành, các cấp xã Tân Dương đã phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, lập danh sách cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho những người chưa tham gia; đồng thời chuyển đổi mã quyền lợi đối với các đối tượng thuộc nhóm được Nhà nước đóng nhằm bảo đảm mức hưởng cao nhất theo quy định.

Đối với những trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc tự đóng trước đó được hướng dẫn hoàn trả phần kinh phí còn giá trị sử dụng…