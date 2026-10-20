Chung sức xây dựng tờ báo chiến sĩ

Qua quá trình cộng tác nghiêm túc, cùng hoàn thiện tác phẩm, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên ngày càng gắn bó, chung sức nâng cao chất lượng thông tin, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến công chúng. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân (20-10-1950 / 20-10-2026), xin giới thiệu một số ý kiến của cộng tác viên xung quanh nội dung này.

Tiến sĩ NGUYỄN VĂN ĐÁNG, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Trân trọng trí thức, vun đắp niềm tin

Cách đây vài năm, tôi ấn tượng với cách tiếp cận chuyên gia của phóng viên Báo Quân đội nhân dân khi có nhu cầu đặt bài về các đề tài chính trị và chính sách. Tôi vẫn lưu giữ cảm giác vui vẻ, thiện cảm bởi những giọng nói nhỏ nhẹ qua điện thoại của phóng viên, trình bày đề tài cũng như sự hiểu biết và tin tưởng chuyên gia về tri thức, ý kiến, quan điểm. Trong quá trình trao đổi trực tiếp, tôi thấy các phóng viên đều tìm hiểu kỹ vấn đề quan tâm, đặt ra những câu hỏi hay, khơi gợi những ý tưởng mới, vấn đề mới cần luận giải chi tiết hơn hoặc nêu bật nhu cầu thể hiện quan điểm, định hướng hành động can thiệp chính sách rõ ràng.

Các đề tài chính trị và chính sách mà tôi gắn bó luôn có thể gây tranh cãi. Cũng vì thế, tôi cảm thấy vinh dự và tự tin mỗi khi có bài viết được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân. Tôi cảm nhận, có lẽ vị thế, bề dày lịch sử và uy tín của Báo-cơ quan của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam, đã góp phần gia tăng sự chính danh chính trị cũng như sức thuyết phục chuyên môn cho các bài viết của tôi. Điều này được minh chứng qua mức độ quan tâm, tin tưởng và trao đổi mỗi khi tôi chia sẻ bài viết cho các học viên, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc lan tỏa trên trang Facebook cá nhân.

Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 902, Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường. Ảnh: VIỆT TRUNG

Quá trình tương tác với các phóng viên, tôi cảm nhận được những nét bản sắc có tính truyền thống của Báo Quân đội nhân dân. Đó là tác phong chuyên nghiệp đến từng chi tiết, lối làm việc đề cao nguyên tắc, trật tự thứ bậc rất rõ ràng. Có lẽ cũng vì thế mà phóng viên luôn tôn trọng các ý kiến, quan điểm của tôi, chứ không nêu ra những ý kiến định sẵn và chỉ trông đợi sự đồng thuận, ủng hộ của chuyên gia. Phóng viên cũng không tự ý sửa bài viết theo ý kiến chủ quan mà luôn trao đổi với tác giả về những vấn đề, câu chữ nếu thấy cần phải xem xét lại...

Đại úy ĐÀO CÔNG LUẬN, học viên cao học Lớp SH13A, Hệ 2, Trường Sĩ quan Chính trị:

Từ niềm vui đến trách nhiệm người cầm bút

Được cộng tác với Báo Quân đội nhân dân là niềm vinh dự đối với tôi trong những năm công tác tại Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân. Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đặc khu Trường Sa, tôi có dịp ghi lại nhiều câu chuyện về người lính canh trời. Đó là những ca trực xuyên đêm, những ngày bám trận địa và cả những việc làm nghĩa tình giúp nhân dân khi gặp khó khăn. Khi những câu chuyện ấy được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân, tôi cảm thấy vui và tự hào vì hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị được lan tỏa đến đông đảo bạn đọc.

Mỗi lần gửi bài, tôi đều hồi hộp chờ đợi. Tôi thường tự hỏi chủ đề đã phù hợp chưa, nội dung, số liệu đã đủ sức thuyết phục chưa, câu chuyện còn điều gì cần bổ sung, chỉnh sửa. Bởi vậy, khi biết bài được đăng, niềm vui đến với tôi rất tự nhiên. Nhưng cùng với niềm vui ấy là ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người cầm bút. Tôi hiểu rằng, mình phải bám sát thực tế, cung cấp thật chính xác thông tin và nghiêm túc trong từng câu chữ.

Điều tôi quý trọng là sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân. Qua những lần trao đổi, tôi được các anh, chị gợi mở nhiều ý tưởng, hướng tiếp cận và cách khai thác vấn đề. Từ một sự việc ở đơn vị, tôi học cách nhìn sâu hơn, tìm chi tiết tiêu biểu và lựa chọn cách viết phù hợp. Tôi mong tiếp tục được cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Phòng không-Không quân trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị PHAN THU THẢO, phóng viên Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh Sơn La:

Mỗi bài đăng là một lần học thêm tính tỉ mỉ, chặt chẽ

Nhiều năm cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, điều tôi trân trọng nhất là được góp một phần công sức nhỏ bé của mình đưa những câu chuyện từ các bản làng vùng cao, vùng biên giới Sơn La đến với bạn đọc trên cả nước. Đó là niềm tự hào, đồng thời cũng nhắc nhở tôi phải có trách nhiệm hơn với từng thông tin, từng nhân vật và vấn đề mình phản ánh. Công tác tại địa bàn tỉnh miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, qua những chuyến đi cơ sở đã thôi thúc tôi lựa chọn viết về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác an sinh xã hội, đời sống và sinh kế của đồng bào. Tôi mong mỗi bài viết sẽ trở thành nhịp cầu đưa những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn và cả nỗ lực vươn lên của người dân vùng cao Sơn La đến với bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc, góp phần khơi dậy sự đồng cảm, sẻ chia và thúc đẩy những giải pháp thiết thực từ cơ sở.

Trong hành trình ấy, Báo Quân đội nhân dân là nơi giúp tôi trưởng thành hơn về nghề nghiệp. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự nghiêm túc, cẩn trọng trong công tác làm báo của các biên tập viên. Trước khi sử dụng bài viết, nếu có thông tin chưa rõ, số liệu cần đối chiếu hay chi tiết cần làm sáng tỏ, các anh, chị đều chủ động liên hệ trao đổi, đề nghị xác minh lại. Những chi tiết về nhân vật, địa danh hoặc việc thực hiện chính sách đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Chính sự cẩn trọng ấy giúp tôi nhận ra rằng, giá trị của một bài báo trước hết nằm ở tính chính xác, trung thực và trách nhiệm với bạn đọc. Mỗi lần được góp ý, mỗi bài viết được đăng tải, qua đối chiếu lại cũng là một lần tôi học thêm cách lựa chọn chi tiết, khai thác vấn đề và tính tỉ mỉ để viết chặt chẽ, thuyết phục hơn.

Chị HUỲNH THỊ THỦY, phóng viên Báo Tiền phong tại Đắk Lắk:

Nghiêm cẩn từng chi tiết, trân trọng từng câu chuyện

Tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào khi được cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, góp một phần nhỏ bé vào hành trình lan tỏa thông tin chính thống, những câu chuyện đẹp và hơi thở cuộc sống của quê hương tôi trên một tờ báo giàu truyền thống. Trong quá trình cộng tác, tôi thường viết về văn hóa, dân sinh, đời sống và xã hội, phản ánh những câu chuyện gần gũi, những đổi thay từ cơ sở. Mỗi đề tài đều giúp tôi hiểu thêm về con người, cuộc sống và những giá trị cần được gìn giữ, lan tỏa. Điều tôi trân trọng là sự nghiêm túc, cẩn trọng của tòa soạn trong từng bài viết. Từ số liệu đến tên nhân vật, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các anh, chị đều rà soát kỹ lưỡng, trao đổi lại với cộng tác viên để bảo đảm thông tin chính xác. Với tôi, mỗi lần sửa bài, trao đổi không đơn thuần là hoàn thiện câu chữ mà còn là cơ hội tiếp cận vấn đề đa chiều, mở ra những góc nhìn mới cho tác phẩm báo chí. Qua đó, tôi hiểu sâu sắc hơn rằng phía sau mỗi chi tiết chính xác là trách nhiệm với bạn đọc, sự tôn trọng nhân vật và bản sắc văn hóa dân tộc.

Cộng tác với Báo Quân đội nhân dân không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, gắn bó với cơ sở, lắng nghe tiếng nói từ cuộc sống và nỗ lực mang đến những tác phẩm chân thực, có ích cho bạn đọc. Tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của tòa soạn, không ngừng trau dồi nghiệp vụ để mỗi bài viết đều là một đóng góp nhỏ bé nhưng thiết thực vào hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Báo Quân đội nhân dân.