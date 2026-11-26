Lào Cai hội tụ của 34 nhóm, ngành dân tộc, mỗi dân tộc mang một bản sắc văn hóa riêng, cùng làm nên diện mạo phong phú của vùng đất biên cương. Sự đa dạng ấy vừa là tài sản quý giá, vừa đặt ra yêu cầu phải biết kết nối, sẻ chia để cùng phát triển. Bằng những cách làm dân vận gần dân, sát cơ sở, tôn trọng phong tục, lắng nghe nguyện vọng và phát huy vai trò của mỗi cộng đồng, tinh thần đoàn kết đang được vun đắp từ những việc làm cụ thể, trở thành sức mạnh chung trong xây dựng quê hương.

Tại thôn Sả Hồ, xã Mường Khương, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành dịp để người dân các dân tộc cùng giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Từ những buổi tập văn nghệ, các hoạt động chung, người Bố Y, người Dao thêm gắn bó, sẻ chia và cùng gìn giữ nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc.

Chị Phàn Thị Liên, thôn Sả Hồ chia sẻ: “Ở thôn mình, người Bố Y, người Dao cùng sinh sống nên người dân thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ trong cuộc sống. Những dịp như Ngày hội Đại đoàn kết, mọi người cùng tập văn nghệ, chuẩn bị các hoạt động nên rất vui. Đây cũng là dịp để giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình, giúp mọi người hiểu nhau hơn. Dân tộc nào cũng có bản sắc riêng, nhưng đã cùng sống trong một thôn thì phải đoàn kết với nhau”.

Trước đó, tại Lễ hội Sắc màu biên cương lần thứ nhất tổ chức ở Mường Khương, tinh thần gắn kết ấy cũng được thể hiện qua 23 gian hàng đại diện cho 23 dân tộc trên địa bàn. Mỗi gian hàng là không gian văn hóa thu nhỏ, giới thiệu phong tục, tập quán, sản vật và đời sống của cộng đồng.

Để những hoạt động như thế thực sự trở thành “cầu nối” giữa các cộng đồng, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở rất quan trọng. Bà Tráng Minh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Khương cho biết: “Chúng tôi chú trọng phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động; đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động chung. Khi người dân đồng thuận, các phong trào sẽ có sức lan tỏa và được duy trì bền vững hơn”.

Đoàn kết không chỉ được vun đắp trong những ngày hội, mà còn được thử thách và khẳng định qua cách người dân cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chung tay giải quyết những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Trước những thay đổi về tổ chức, sắp xếp địa giới hành chính, cùng những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, công tác dân vận càng cần đi sâu vào từng địa bàn, từng nhóm dân cư. Cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp phải kịp thời nắm tâm tư, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Nhân dân.

Ở xã Lâm Giang, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cũng được xác định là yếu tố quan trọng để ổn định đời sống, xây dựng nếp sống mới. Sự khác biệt về phong tục, tập quán và thói quen sinh hoạt giữa các cộng đồng dân cư đòi hỏi chính quyền địa phương phải kiên trì tuyên truyền, vận động, sâu sát từng địa bàn. Thay vì áp đặt hay nóng vội, cán bộ cơ sở từng bước giúp người dân hiểu, chia sẻ và thích nghi với những thay đổi.

Câu chuyện của ông Vàng Seo Chúng, dân tộc Mông quê Si Ma Cai, hiện sinh sống tại thôn Liên Sơn, xã Lâm Giang là một lát cắt về quá trình hòa nhập ấy. Chuyển đến đây sinh sống đã 17 năm, ông Chúng cùng gia đình từng bước ổn định cuộc sống giữa cộng đồng có cả người Mông và người Dao.

Từ sự quan tâm của chính quyền địa phương đến tình cảm, sự giúp đỡ của người dân trong thôn, những khác biệt ban đầu dần được thu hẹp. Với ông, nơi đây không chỉ là vùng đất lập nghiệp mà đã trở thành quê hương thứ hai, nơi gia đình yên tâm an cư, gắn bó lâu dài.

Ông Chúng chia sẻ: “Ban đầu đến nơi ở mới cũng có những điều chưa quen, nhưng được chính quyền địa phương quan tâm, người dân trong thôn giúp đỡ nên gia đình dần ổn định cuộc sống. Người Mông, người Dao cùng sinh sống, mỗi dân tộc có phong tục riêng nhưng người dân luôn đoàn kết, chia sẻ với nhau”.

Khi người dân được quan tâm, có điều kiện ổn định cuộc sống và cảm nhận mình là một phần của cộng đồng, họ sẽ thêm gắn bó, có trách nhiệm với nơi mình sinh sống. Để tạo dựng niềm tin ấy, vai trò nêu gương, sâu sát cơ sở của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng.

Ông Nguyễn Anh Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết: “Đối với địa bàn có nhiều dân tộc, nhiều phong tục, tập quán khác nhau, cấp ủy phải đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, kiên trì giải thích, vận động để người dân hiểu và chia sẻ. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận thì những thay đổi trong đời sống, các chủ trương sẽ từng bước được tiếp nhận tích cực”.

Với cách làm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận làm nền tảng, dân vận vì thế không chỉ là đưa chủ trương đến với người dân, mà còn là quá trình lắng nghe, đối thoại, giải quyết những băn khoăn từ thực tiễn, để người dân hiểu, tin tưởng và cùng tham gia vào công việc chung.

Trong hành trình phát triển của Lào Cai, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân luôn có ý nghĩa quan trọng. Từ các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đến việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Việc gìn giữ bản sắc càng gợi mở trách nhiệm chung của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng. Trong đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ cần được phát huy để các giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ, mà tiếp tục được thực hành, lan tỏa trong đời sống. Đây cũng là một nội dung quan trọng của công tác dân vận: khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự chủ động của người dân trong gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc quê hương.