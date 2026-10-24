Chung sức xây dựng nông thôn mới ở vùng cao

Diện mạo thôn Nà Lẹng, xã Bằng Thành có nhiều đổi thay nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới với sự đồng thuận chung tay của người dân.

Khi biết Nhà nước bố trí kinh phí hỗ trợ mở đường vào khu vực Thôm Niêng, người dân thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh đã bàn bạc, thống nhất hiến đất, đóng góp ngày công. Ông Ma Thế Vinh, người dân trong thôn, chia sẻ: Bà con trong thôn đã bàn và thống nhất cao việc hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường với niềm hy vọng sau khi có đường rộng, được rải bê tông thì sẽ đi lại dễ dàng hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhiều thôn, bản xa trung tâm khiến việc đầu tư hạ tầng ở vùng cao gặp khó khăn, trong khi nhu cầu về giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa còn lớn. Nguồn lực hạn chế đòi hỏi các địa phương lựa chọn công trình theo thứ tự ưu tiên, tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu.

Theo ông Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, những năm qua, địa phương chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn triển khai các công trình hạ tầng đạt trên 40 tỷ đồng, cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cùng với đầu tư, công tác quản lý, bảo dưỡng công trình được quan tâm nhằm duy trì hiệu quả sử dụng. Tại thôn Bản Chang, xã Ngân Sơn, hằng tháng, Chi hội Nông dân tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh đường thôn, trồng hoa, cây cảnh. Hoạt động thường xuyên giúp đường làng sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ở xã Phúc Lộc, các đoạn đường thôn được giao cho người dân tự quản. Ông Lục Anh Luận, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Cách làm này phát huy vai trò của người dân trong vệ sinh đường, giữ gìn cảnh quan và nhận được sự đồng tình hưởng ứng. Việc người dân tham gia bàn bạc, lựa chọn công trình, giám sát quá trình thực hiện cũng giúp tăng sự đồng thuận trong cộng đồng.

Người dân thôn Bản Chang, xã Ngân Sơn chung tay giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp đoạn đường vào thôn.

Cùng với cải thiện hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất là nhiệm vụ được xã Cao Minh quan tâm. Kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi và các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương được xác định là những hướng phát triển sinh kế. Giai đoạn 2026-2030, xã đang xây dựng kế hoạch bố trí hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp, khai thác tiềm năng và thế mạnh địa phương. Để nâng cao hiệu quả, việc hỗ trợ sản xuất cần gắn với sử dụng hợp lý đất đai, nâng cao chất lượng nông, lâm sản và kết nối thị trường. Tiềm năng du lịch sinh thái tại khu vực Mù Là cùng các sản phẩm nông nghiệp địa phương cũng có thể mở ra hướng sinh kế mới nếu được tổ chức khai thác phù hợp.

Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của người dân. Đường giao thông thuận lợi, thôn bản sạch đẹp và mô hình sản xuất có đầu ra đều tác động trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình. Vì vậy, bên cạnh huy động nguồn lực, các địa phương cần lựa chọn đúng công trình, phát huy sự tham gia của người dân và chú trọng hiệu quả sử dụng sau đầu tư, duy trì những chuyển biến tích cực ở nông thôn.