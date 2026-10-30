Chung sức xây dựng những khuôn viên xanh

Hai khuôn viên tại xóm 7 và xóm 10 hoàn thành nhờ sự đồng lòng, chung sức của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp...

Không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng tại xóm 7, thôn Yên Sở 4 (xã Dương Hòa). Ảnh: Xuân Kỳ

Những buổi sớm, chiều, khuôn viên tại xóm 7 và xóm 10, thôn Yên Sở 4, xã Dương Hòa lại trở nên nhộn nhịp. Trẻ nhỏ vui chơi trên cầu trượt, xích đu, bập bênh; người lớn tập thể dục, ngồi nghỉ trên ghế đá, trò chuyện. Những khoảng đất từng bị bỏ hoang, ô nhiễm nay đã trở thành điểm sinh hoạt chung thân thuộc của người dân.

Ít ai nghĩ rằng, trước đây, khu vực xây dựng khuôn viên công cộng tại xóm 10 từng là ao tù, nước đọng xen lẫn phế thải xây dựng. Còn tại xóm 7, khu đất rộng khoảng hơn 50m² cũng từng là nơi người dân thiếu ý thức đổ rác, phế thải… khiến cảnh quan nhếch nhác, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trước thực trạng đó, thôn Yên Sở 4 xác định việc cải tạo các khu đất công, xây dựng không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng là một trong những phần việc thiết thực nhằm thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Yên Sở 4 Nguyễn Xuân Hùng, thôn đã đề xuất với xã Dương Hòa cho phép cải tạo khu đất công này thành khuôn viên công cộng. Đặc biệt, sau khi UBND xã phát động cuộc thi xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, Chi bộ đã đưa nội dung này vào nghị quyết hằng tháng gắn với nhiệm vụ xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Cấp ủy, cán bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức họp, lắng nghe ý kiến nhân dân để thống nhất phương án thực hiện.

Với khuôn viên rộng hơn 700m2, công trình tại xóm 10 được xã đưa vào kế hoạch đầu tư từ năm 2025, khởi công khoảng giữa năm và hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau cải tạo, khu vực có các thiết bị tập thể dục ngoài trời, cầu trượt, xích đu, bập bênh cùng cây xanh tạo bóng mát.

Người dân còn chủ động mua hoa, trồng thêm cây cảnh, góp phần làm đẹp không gian chung. Còn khuôn viên tại xóm 7 có diện tích chỉ hơn 50m², được đầu tư 100% vốn xã hội hóa. Công trình được triển khai từ đầu năm 2026 và hoàn thành sau khoảng một tháng thi công. Khoảng 12 hộ dân xóm 7 đã chung tay đóng góp kinh phí xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 260 triệu đồng. Mức đóng góp tùy điều kiện từng gia đình; những người con quê hương đi làm ăn xa cũng gửi tiền về ủng hộ xây dựng.

Không chỉ chung sức để xây dựng khuôn viên sinh hoạt chung, cũng tại xóm 7, nhân dân đã tự nguyện hiến đất mở đường và tự nâng cấp đường xóm dài khoảng 150m. Ông Trần Hữu Yên - một trong những hộ hiến đất làm đường cho biết, trước đây, đường khá hẹp, ô tô không thể vào tận nhà, đường xóm xuống cấp. Nhân dân đã đề xuất với thôn và xã xin được thực hiện xã hội hóa. Bốn hộ dân đã hiến tổng cộng khoảng 40m² đất để mở rộng đường. Nhờ đó, ô tô con có thể đi vào tận nhà, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Bí thư Chi bộ thôn Yên Sở 4 Nguyễn Xuân Hùng cho biết, điều phấn khởi nhất là người dân ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn với môi trường sống. Tại khuôn viên xóm 10, khi mới đưa vào sử dụng, số lượng thiết bị vui chơi còn ít, nhân dân tiếp tục xã hội hóa bổ sung thiết bị để nhiều trẻ có thể cùng vui chơi. Vào buổi chiều, ông bà, cha mẹ đưa con cháu đến công viên vui chơi hoặc đi tập thể dục lại thường mang theo chổi, quét dọn rất sạch sẽ.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, cán bộ cơ sở phải gương mẫu, làm trước và thực sự có trách nhiệm. Thôn Yên Sở 4 hiện có khoảng 900 hộ dân, địa bàn gồm 18 xóm. Sau sáp nhập thôn, việc tập hợp, vận động người dân có khó khăn nhất định do quy mô dân cư lớn, nếp sinh hoạt của các cộng đồng có sự khác biệt. Tuy nhiên, khi chủ trương hướng đến lợi ích thiết thực, người dân đều sẵn sàng đồng tình, ủng hộ.

Những công trình được đầu tư không chỉ tạo diện mạo đổi thay cho làng quê mà còn gắn kết cộng đồng, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là nền tảng để thôn tiếp tục phát huy sức dân, nhân rộng những mô hình thiết thực, góp phần xây dựng xã Dương Hòa ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh...