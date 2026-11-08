Chung sức xây dựng làng Mơhra ngày càng phát triển, giàu bản sắc

Sáng 8-11, Ban Công tác Mặt trận làng Mơhra (xã Tơ Tung) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bên trái) về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại làng Mơhra, xã Tơ Tung. Ảnh: R'Piên

Làng Mơhra có 270 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, thuộc các dân tộc: Bahnar, Tày, Nùng, Kinh… cùng chung sống đoàn kết, gắn bó qua nhiều thế hệ.

Nhân dân làng Mơhra luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Làng Mơhra hiện còn 26 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,62% và 74 hộ cận nghèo, chiếm 27,4%. Người dân trong làng chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Hiện nay, làng đang duy trì được 5 đội cồng chiêng, trong đó có 3 đội cồng chiêng nam, nữ; 1 đội chiêng nhí và 1 đội cồng chiêng nữ; có 2 nghệ nhân ưu tú.

Đây là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng; đồng thời, phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng.

Bản sắc văn hóa các dân tộc được nhân dân làng Mơhra gìn giữ và phát huy. Ảnh: R'Piên

Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững"... được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả cán bộ, nhân dân làng Mơhra đã đạt được.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp, liên kết sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, duy trì, phát triển du lịch cộng đồng, có chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân, chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng làng Mơhra ngày càng phát triển xanh, sạch, đẹp, văn minh, giàu bản sắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân làng Mơhra. Ảnh: R'Piên

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho làng Mơhra; trao hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.