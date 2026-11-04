Chung sức xây dựng diện mạo nông thôn mới ở Lâm Đồng

Sức dân và tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét trong phong trào hiến đất, góp công làm đường ở Lâm Đồng

Hiến đất làm đường nông thôn mới

Cuối năm 2025, trong khi giá cà phê đang ở mức cao, người dân thôn Tân Hợp, xã Phúc Thọ Lâm Hà vẫn tự nguyện chặt bỏ cây trồng, hiến đất để nâng cấp tuyến đường kết nối Quốc lộ 28 với Tỉnh lộ 725.

Sự đồng thuận của người dân không chỉ giúp công trình sớm hoàn thành mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuyến đường kết nối Quốc lộ 28 với Tỉnh lộ 725 được nâng cấp, mở rộng nhờ việc người dân địa phương hiến đất, bàn giao mặt bằng

Anh Lý Văn Chiến, Bí thư Chi bộ thôn Tân Hợp cho biết, phần lớn các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường là đồng bào dân tộc Dao. Nhiều gia đình đã gắn bó với vùng đất này gần 30 năm, gây dựng vườn cà phê, sầu riêng từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn.

Khi được tuyên truyền, vận động, hàng chục hộ dân đã tự nguyện chặt bỏ cây trồng, bàn giao mặt bằng với tổng diện tích khoảng 20.000 m2 để công trình được triển khai thuận lợi.

“Người dân hiểu rằng, có đường thuận lợi thì việc đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, kinh tế gia đình cũng có điều kiện phát triển. Vì vậy, khi được vận động hiến đất làm đường, hầu hết các hộ đều đồng tình, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để công trình sớm hoàn thành”, anh Chiến chia sẻ.

Tuyến đường hoàn thành đã tạo động lực cho người dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội

Từ khi tuyến đường được đưa vào sử dụng tháng 2/2026, việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn. Không dừng lại ở trục đường chính, bà con còn tự nguyện đóng góp kinh phí, mở thêm nhiều tuyến đường nhánh dẫn vào khu vực sản xuất, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn.

Diện mạo thôn Tân Hợp cũng có nhiều đổi thay. Chỉ trong khoảng nửa năm trở lại đây, hơn 10 căn nhà mới được xây dựng kiên cố, góp phần ổn định đời sống và tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Diện mạo khang trang cho khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo anh Chiến, việc người dân tự nguyện hiến đất đã thể hiện sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Từ sự chung sức của người dân, công trình đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sức dân làm đổi thay nông thôn

Những tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Đằng sau sự đổi thay ấy là tinh thần đồng thuận, chung sức của người dân trong hiến đất, tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Đặc biệt, sự chủ động của Nhân dân không chỉ thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho giải ngân vốn đầu tư công.

Người dân xã Nam Đà chủ động phá dỡ tường rào, vật kiến trúc để làm đường giao thông

Tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, nhờ sự đồng lòng của hàng trăm hộ dân, nhiều tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn xã Nam Đà đã nhanh chóng hoàn thành. Đây cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%, tính đến hết ngày 30/10.

Gia đình anh Trần Vinh Khương (xã Nam Đà) là 1 trong hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường trục 3, thôn Nam Sơn. Để mở rộng tuyến đường, gia đình anh phải tháo dỡ nhiều hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

Anh Trần Vinh Khương cắt bỏ một phần sân gạch để phục vụ việc làm đường

“Phần cổng, tường rào và sân được gia đình xây dựng năm 2022, trị giá hơn 20 triệu đồng. Dù có chút tiếc nuối nhưng vì lợi ích chung, gia đình đã tự nguyện phá bỏ, bàn giao mặt bằng cho địa phương và đơn vị thi công”, anh Khương chia sẻ.

Không chỉ tự nguyện bàn giao mặt bằng, trong quá trình thi công, nhiều hộ dân còn chung tay hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng lại các hạng mục đã tháo dỡ.

Sau khi các tuyến đường hoàn thành, người dân tiếp tục huy động nguồn lực, đóng góp ngày công trồng cây xanh, chỉnh trang hai bên đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trong xây dựng nông thôn mới, sự đồng thuận của người dân trở thành động lực để các địa phương giải ngân nguồn vốn đầu tư

Theo ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Đà, sự đồng thuận của người dân là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

“Thực tế cho thấy, khi người dân đồng thuận, cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, các công trình hạ tầng sẽ có điều kiện đẩy nhanh tiến độ. Điều này đã giúp nguồn vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả, công trình sớm đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân”, ông Ngô Xuân Đông cho hay.

Sự chung sức của người dân không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao đời sống ở nông thôn.