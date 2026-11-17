Đoàn kiểm tra Tổ công tác số 01, Ban Chỉ đạo 26 Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ban Chỉ đạo 26 phường Thuận An. Ảnh: PV

Quyết liệt đấu tranh, kiểm soát địa bàn

Xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, nhân dân là chủ thể tham gia phòng ngừa. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 26 các phường Thuận An, Đông Hòa và Dĩ An đã cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm dân cư và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại phường Thuận An, công tác phòng, chống ma túy được triển khai đồng bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, 12 khu phố. Trong 10 tháng đầu năm 2026, địa phương không phát sinh tụ điểm phức tạp, không hình thành trạm trung chuyển ma túy.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 666 lượt tin, bài và một video tiểu phẩm trên không gian mạng; tổ chức phổ biến pháp luật tại 5/5 điểm trường, thu hút 6.222 lượt người tham gia. Tại 734 doanh nghiệp, có 3.854 lượt công nhân, người lao động được tuyên truyền; đồng thời, tổ chức giáo dục cá biệt 870 lượt đối tượng đặc thù.

Song song với đó, Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát với 1.485 lượt, phát hiện 29 đối tượng liên quan đến ma túy; khởi tố 21 đối tượng, xử phạt hành chính 1 trường hợp và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 7 trường hợp.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 26 Thành phố. Ảnh: PV

Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai tiếp tục được chú trọng. Đến nay, số người thuộc diện quản lý giảm còn 35 người, so với 37 người cuối năm 2025.

Tại phường Đông Hòa, địa phương đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 5 khu phố không ma túy, đạt tỷ lệ 31%; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể đạt tiêu chí không ma túy.

Đến tháng 11-2026, phường đã tổ chức tuyên truyền tại 10 trường học với 13.250 lượt học sinh, sinh viên tham gia; vận động 113 công ty cùng gần 12.226 lượt công nhân, người lao động cam kết không ma túy. Đồng thời, có 16.405 hộ gia đình và 2.921 hộ kinh doanh ký cam kết phòng, chống ma túy.

Cùng với tuyên truyền, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thông qua mô hình “Tổ test ma túy lưu động”, kiểm tra 33 cơ sở nhà trọ, 1 spa và 11 căn hộ; test nhanh 18 trường hợp, phát hiện 3 trường hợp dương tính để xử lý theo quy định. Công an phường cũng tổ chức 62 cuộc tuần tra đặc biệt với 335 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 2 vụ với 8 đối tượng liên quan đến ma túy.

Phòng ngừa từ cộng đồng, ngăn ngừa tái nghiện

Bên cạnh đấu tranh, xử lý tội phạm, các địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa xã hội, quản lý người có nguy cơ vi phạm và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát sinh người nghiện mới, ngăn ngừa tái nghiện và từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Ban chỉ đạo 26 phường Đông Hòa đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 11, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2026. Ảnh: PV

Tại phường Đông Hòa, mô hình “Vì ngày mai tươi sáng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Công an phường triển khai tiếp tục phát huy hiệu quả, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 9 trường hợp, tư vấn vay vốn cho 15 trường hợp và hỗ trợ 9 trường hợp hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện tại trụ sở Công an phường cũng được duy trì tất cả các ngày trong tuần.

Địa phương đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Công an phường đã tập huấn, hướng dẫn vận hành thử nghiệm Hệ thống giám sát, chỉ đạo, điều hành phục vụ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả cập nhật dữ liệu, giám sát địa bàn và phối hợp giữa các lực lượng.

Tại phường Dĩ An, Công an phường phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh. Nội dung tập trung vào nhận diện thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và tội phạm trên không gian mạng, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Qua kiểm tra tại phường Thuận An ngày 11-11-2026, Tổ công tác số 01 của Ban Chỉ đạo 26 Thành phố ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương chuẩn hóa số liệu, khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An Huỳnh Văn Sơn khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nghiện và người sau cai; gắn trách nhiệm xây dựng khu phố không ma túy với cấp ủy và người đứng đầu.

Đông đảo học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên phường Dĩ An được tiếp thu kiến thức pháp luật qua chuyên đề “Phòng chống ma túy trong tình hình mới”. Ảnh: PV

Tại phường Đông Hòa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 phường Nguyễn Công Danh yêu cầu duy trì các khu phố không ma túy, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát huy các mô hình phòng ngừa và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giám sát, điều hành.

Thực tiễn tại các phường Thuận An, Đông Hòa và Dĩ An cho thấy, việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU đang từng bước đi vào chiều sâu với các giải pháp đồng bộ, từ đấu tranh với tội phạm, kiểm soát địa bàn đến tuyên truyền trong trường học, doanh nghiệp và hỗ trợ người sau cai nghiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, địa bàn dân cư làm nền tảng, góp phần xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc từ cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.