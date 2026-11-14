Chung sức xây dựng Bằng Lăng ngày càng văn minh, nghĩa tình

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên trái) chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2 sáng 14/11

Dự ngày hội có đồng chí Nu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 cùng cán bộ và Nhân dân địa phương.

Thôn Bằng Lăng hiện có 1.300 hộ với khoảng 5.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%, với 13 dân tộc cùng sinh sống.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Bằng Lăng

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và đồng chí Nu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 tham dự ngày hội

Báo cáo tại ngày hội cho biết, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, thu hút khoảng 2.700 lượt người tham gia; vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và hoa chúc mừng ngày hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cho bà con Nhân dân thôn Bằng Lăng

Trong phát triển kinh tế, người dân từng bước khai thác lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất như cà phê, sầu riêng, chăn nuôi bò sinh sản. Qua rà soát sơ bộ cuối năm 2026, toàn thôn còn 20 hộ nghèo. Hơn 90% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chí "ba cứng".

Những tiết mục văn nghệ do người dân xã Đam Rông 2 biểu diễn góp phần làm không khí ngày hội thêm rộn ràng

Đáng chú ý, phong trào xây dựng hạ tầng có sự tham gia tích cực của người dân. Trong năm, bà con đã đóng góp hơn 100 triệu đồng và hiến khoảng 2.000m2 đất để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường vào khu sản xuất; đồng thời, đóng góp hơn 70 triệu đồng làm hệ thống điện chiếu sáng. Đường giao thông nội thôn, liên thôn cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa trên 90%.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Bằng Lăng

Đời sống văn hóa, tinh thần cũng được quan tâm. Toàn thôn có 841/900 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 93,4%; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, không có học sinh bỏ học. Các hoạt động tương thân tương ái được duy trì với 24 triệu đồng vận động Quỹ Vì người nghèo, 25 triệu đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc mừng Nhân dân thôn Bằng Lăng nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đinh Văn Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Bằng Lăng đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập, đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025, thôn Bằng Lăng nói riêng và các thôn trên địa bàn xã Đam Rông 2 nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào văn hóa tiếp tục được phát huy, những giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm gìn giữ và bảo tồn.

Người dân thôn Bằng Lăng tham dự ngày hội

Đồng chí Đinh Văn Tuấn mong muốn thôn Bằng Lăng tiếp tục phát huy vai trò là khu dân cư trung tâm, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung sức xây dựng thôn văn minh, nghĩa tình; khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của người dân, cùng khắc phục những hạn chế, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, khang trang và phát triển.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thôn Bằng Lăng có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao quà chúc mừng khu dân cư và tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Đam Rông 2 cũng trao quà cho khu dân cư và các gia đình; biểu dương, khen thưởng những gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu cộng đồng.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp trong ngày hội