Chung sức xây cầu nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo ở Cô Tô

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Kênh 6

Cầu Kênh 6 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Công trình có chiều dài 35m, mặt cầu rộng 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế 2,5 tấn, gồm 3 nhịp.

Tổng kinh phí xây dựng cầu là 380 triệu đồng. Trong đó, các nhà hảo tâm tại TP.HCM hỗ trợ 200 triệu đồng, chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp 180 triệu đồng. Công trình do Đội xây cầu thiện nguyện Huỳnh Văn On thực hiện.

Niềm vui của người dân khi cầu mới được đưa vào sử dụng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cô Tô, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm cùng sự chung sức, đóng góp của các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Việc đưa cầu Kênh 6 vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Dịp này, các nhà hảo tâm trao 90 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 22,5 triệu đồng. Những phần quà góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân nỗ lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân nhận quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm

Việc khánh thành cầu Kênh 6 gắn với hoạt động trao quà an sinh xã hội thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và nhân dân. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Cô Tô.