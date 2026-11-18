Từ mỗi khu phố, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Tại phường Chợ Lớn, tinh thần đại đoàn kết được vun đắp từ sự chung tay của người dân, các hội quán, cơ sở tôn giáo và những tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm. Công tác chăm lo an sinh không chỉ tập trung vào những dịp lễ, Tết mà được triển khai thường xuyên, hướng đến những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Theo ông Võ Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, địa phương đã duy trì hỗ trợ 112 hộ khó khăn, người có công với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng; sửa chữa một chung cư và ba nhà Đại đoàn kết với kinh phí 355 triệu đồng. Cùng với đó là hoạt động trao học bổng, chăm lo Tết, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và vận động các nguồn lực cho những chương trình an sinh.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao khen thưởng cho những tấm gương “Người tốt, việc tốt” tại phường Chợ Lớn ngày 18/11. Ảnh: Q.Đ.

Những cách làm gần gũi như “Ngày hội An sinh xã hội”, “Tết nghĩa tình”, các bữa cơm nghĩa tình phối hợp với cơ sở tôn giáo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí đã tạo thêm cơ hội để những tấm lòng trong cộng đồng gặp nhau. Không chỉ trao đi sự hỗ trợ vật chất, các hoạt động còn góp phần gắn kết người dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với những hoàn cảnh xung quanh.

Ở Chợ Lớn, công tác chăm lo đời sống cộng đồng còn gắn với việc gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Mặt trận phường phối hợp với các hội quán nâng cấp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hội quán Tuệ Thành và Chợ Lớn Mosque; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 độ bằng tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh.

Bản đồ du lịch văn hóa số Chợ Lớn cũng được đăng ký thực hiện trong năm 2027. Đây là hướng kết hợp giữa bảo tồn những giá trị truyền thống với cách tiếp cận mới, để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn hiện diện gần gũi hơn trong đời sống hôm nay.

Tại phường Phú Nhuận, hoạt động Mặt trận được triển khai rộng khắp 24 khu phố, từ tuyên truyền, nắm bắt tâm tư người dân đến chăm lo an sinh, giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong năm 2026, phường vận động trao gần 6 nghìn phần quà với tổng trị giá gần 3,7 tỷ đồng; trao 305 suất học bổng “Hoa tháng Tám” trị giá 627 triệu đồng. Các chương trình “Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình”, “Siêu thị 0 đồng”, “Điểm tựa an sinh – Lan tỏa nghĩa tình” đã góp phần hỗ trợ những người còn khó khăn bằng nhiều hình thức thiết thực.

Lãnh đạo Mặt trận TPHCM và lãnh đạo phường Chợ Lớn chứng kiến các khu phố trên địa bàn phường đăng ký thực hiện mô hình tại chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Ảnh: Q.Đ.

Sự gắn kết ấy còn được tạo nên từ những cá nhân âm thầm đóng góp cho cộng đồng. Sư cô Thích Nữ Diệu Ngọc, trụ trì chùa Phổ Thành, tích cực vận động nguồn lực, duy trì “Siêu thị 0 đồng”, tổ chức những bữa ăn chay từ thiện và trao quà cho người khó khăn. Bà Bùi Thị Hồng dành sự quan tâm cho các quỹ xã hội, học bổng và hoạt động hỗ trợ người cao tuổi; bà Cao Thị Thu thường xuyên tham gia chăm lo phụ nữ khó khăn, học sinh có hoàn cảnh thiếu thốn...

Theo bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Mặt trận phường và các Ban Công tác Mặt trận khu phố đã nỗ lực duy trì mối liên hệ với người dân, tập hợp ý kiến và tạo sự đồng thuận tại địa bàn. Việc cả 24 khu phố đăng ký thực hiện mô hình “Khu dân cư Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc” trong năm 2027 tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cộng đồng.

Nghĩa tình được vun đắp từ những điều bình dị

Không chỉ ở Chợ Lớn hay Phú Nhuận, nhiều địa phương khác tại TPHCM cũng có những cách làm riêng nhằm kết nối người dân, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn và cải thiện môi trường sống. Tại ấp Long Nguyên, xã Long Điền, mô hình “Hũ gạo tình thương” đang hỗ trợ hơn 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng sự đóng góp tự nguyện của người dân. Người góp gạo, người ủng hộ tiền; những đóng góp dù ít hay nhiều đều được tập hợp thành nguồn hỗ trợ thường xuyên cho các gia đình.

Lãnh đạo Mặt trận phường Phú Nhuận chọn hàng hỗ trợ người nghèo tại “Siêu thị 0 đồng”. Ảnh: QĐ.

Tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, Bếp ăn 0 đồng cung cấp khoảng 600 suất ăn mỗi tháng; Phiên chợ rau củ quả 0 đồng đã trao 508 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ chung tay chăm lo an sinh, người dân còn đóng góp ngày công, kinh phí bê tông hóa tuyến hẻm dài hơn 100m và chỉnh trang các tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp. Qua đó, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa trực tiếp tham gia xây dựng môi trường sống tại khu dân cư.

Tại khu phố 22, phường Bình Đông, người dân đã chung tay cải tạo khu đất bỏ hoang tại địa chỉ 3359A Phạm Thế Hiển thành công viên xanh, sạch, với kinh phí gần 300 triệu đồng và khoảng 100 ngày công lao động. Sau khi công trình hoàn thành, ông Nguyễn Ngọc Phát, thương binh hạng 3/4, vẫn thường xuyên quét dọn, chăm sóc khuôn viên. Việc cùng nhau giữ gìn không gian sinh hoạt chung góp phần bồi đắp tinh thần gắn bó và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng.

Tinh thần nghĩa tình còn được thể hiện qua cách ứng xử giữa những người không cùng quê quán nhưng cùng sinh sống trên một địa bàn. Tại khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, nhiều năm qua, ông Tô Văn Thanh, chủ nhà trọ, không tăng tiền thuê phòng, thỉnh thoảng hỗ trợ thức ăn, tặng quà hoặc giảm tiền phòng cho người lao động gặp khó khăn. Những hành động không phô trương ấy giúp công nhân xa quê cảm nhận được sự sẻ chia, để khu nhà trọ dần trở thành nơi có sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau.

Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam là dịp để các khu phố đoàn kết, thực hiện các mô hình phục vụ nhân dân. Ảnh: QĐ.

Bên cạnh an sinh và xây dựng môi trường sống, việc gìn giữ bản sắc văn hóa cũng được nhiều địa phương chú trọng. Phường Bến Thành triển khai công trình “Bến Thành - Không gian di sản văn hóa số”, giới thiệu 12 địa danh, di tích và công trình kiến trúc bằng tiếng Việt, tiếng Anh, kết hợp thuyết minh âm thanh và không gian 3D. Cách làm này giúp người dân, du khách tiếp cận di sản sinh động hơn, đồng thời tạo sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa với đời sống đô thị hiện đại.

Mỗi địa bàn có một cách làm, nhưng điểm chung là biết khơi dậy sự tham gia của người dân, kết nối những nguồn lực trong xã hội và hướng sự quan tâm đến những nhu cầu thiết thực. Khi người dân được lắng nghe, được cùng bàn bạc và trực tiếp góp sức xây dựng nơi mình sinh sống, tinh thần đại đoàn kết sẽ không chỉ hiện diện trong những ngày hội mà tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng việc làm bình dị, bền bỉ mỗi ngày.