Trước những yêu cầu mới, với tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới, MTTQ các cấp trong tỉnh từng bước ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những phong trào tạo đồng thuận

Từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, vai trò của ban công tác mặt trận ở ấp, khóm, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu được phát huy mạnh mẽ, tạo đồng thuận trong Nhân dân, đặc biệt là trong tuyên truyền, vận động. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức mặt trận ở các địa phương trong tỉnh. Trong năm, quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 92 tỷ đồng, cùng số dư chuyển từ năm 2025 là 55,5 tỷ đồng; đã chi hơn 111 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Ðồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ sáu từ trái sang), phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các nhà tài trợ cắt băng khánh thành cầu Trại Trú 1 (xã Thới Bình).

Ðáng chú ý, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đã hoàn thành 1.069 căn, với tổng kinh phí hơn 80,7 tỷ đồng, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống. Công tác đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm, tính đến ngày 3/11/2026, quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” vận động được 13 tỷ đồng; quỹ Xây dựng Ðền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh vận động hơn 14,3 tỷ đồng. MTTQ các cấp còn vận động xây dựng 166 cây cầu giao thông nông thôn, trao gần 67.500 suất quà, học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội đạt hơn 86 tỷ đồng.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh nhân rộng 217 mô hình “Tự hào dùng hàng Việt”, phát triển mô hình “Chợ 4.0”; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường tại 64/64 xã, phường. Ðồng thời, duy trì 184 mô hình an ninh trật tự, 99 mô hình an toàn giao thông, vận động lắp đặt 21 công trình chiếu sáng và hơn 82 camera.

Ðồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (bìa phải), khảo sát tình hình hỗ trợ nhà ở theo chương trình xây dựng 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Ðông Hải.

Ðặc biệt, phong trào xây dựng đường bê tông nông thôn đến 100% ấp, khóm giai đoạn 2026-2030 được phát động, góp phần huy động sức dân, nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP, dân chủ ở cơ sở và chuyển đổi số. Hoạt động được triển khai tại 32 đơn vị và thông qua báo cáo đối với các xã, phường còn lại.

Ðồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên địa bàn xã Cái Ðôi Vàm.

“Qua giám sát, mặt trận kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và sản xuất, kinh doanh để kiến nghị các cấp, ngành tháo gỡ. Ðồng thời, chỉ đạo mặt trận cơ sở tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tổng hợp kiến nghị và theo dõi việc giải quyết sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách”, bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số tiếp tục tạo chuyển biến trong hoạt động mặt trận. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập nhật tại 64/64 xã, phường; công tác tập huấn kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ mặt trận cũng được chú trọng.

Khẳng định những kết quả đạt được, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng nhìn nhận hoạt động mặt trận vẫn còn một số hạn chế như hiệu quả phong trào thi đua chưa đồng đều; việc phát hiện, nhân rộng mô hình hay còn hạn chế. Năng lực hoạt động, cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu; trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng, tổ chức và nhân sự cơ sở cần tiếp tục củng cố.

Ðồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, kiểm tra tình hình sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng Việt tại chợ.

Năm 2027, MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình ấp, khóm, xã, phường đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; chăm lo an sinh xã hội. Ðồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, tổ chức hiệu quả hoạt động “Tháng nghe dân nói”; phát huy nền tảng mặt trận số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tự hào truyền thống 96 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm trọng tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo, MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và vận động Nhân dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.