Chung sức vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần tốt đời, đẹp đạo

Đại diện các tổ chức tôn giáo và phường An Hải ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những mái ấm được nối dài từ sự sẻ chia

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Đình Phúc (tổ An Hòa 2, phường An Hải) có thêm niềm vui khi căn nhà xuống cấp được sửa chữa. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải vừa khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình ông 30 triệu đồng để sửa mái tôn, tường hư hỏng và nhà vệ sinh.

Gia đình ông Phúc thuộc diện khó khăn, có con mắc bệnh tim và câm điếc; bản thân ông là người theo đạo Phật. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng kịp thời, giúp gia đình cải thiện nơi ở và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Từ trường hợp cụ thể này cho thấy, chăm lo an sinh xã hội không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm sẻ chia của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn. Khi Mặt trận, chính quyền, các tổ chức tôn giáo và người dân cùng chung tay, những giá trị nhân ái được chuyển hóa thành việc làm thiết thực ngay tại từng khu dân cư.

Phường An Hải hiện có 13 cơ sở thuộc 4 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành và Cao Đài. Tất cả cơ sở đều đăng ký, được cấp phép sinh hoạt tập trung theo quy định, với khoảng 29 chức sắc, 52 chức việc cùng hàng nghìn tín đồ sinh hoạt nền nếp. Đây không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn là nơi lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Phúc vui mừng khi căn nhà xuống cấp đang được hỗ trợ sửa chữa.

Tính đến tháng 1/2026, Công giáo có số lượng tín đồ đông nhất với khoảng 1.930 - 2.130 người tại 3 cơ sở; Tin Lành khoảng 800 tín đồ; Phật giáo hơn 670 tín đồ và Cao Đài khoảng 450 - 550 tín đồ. Với lực lượng tín đồ đông đảo phân bố ở nhiều khu dân cư, các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chức sắc, chức việc và các tổ chức tôn giáo tại An Hải ngày càng gắn bó. Nhờ chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến đồng bào tôn giáo một cách gần gũi, phù hợp với từng nhóm tín đồ.

Công tác dân vận được triển khai theo hướng phát huy giá trị tốt đẹp của mỗi tôn giáo, khuyến khích chức sắc, chức việc, nhà tu hành nêu gương và vận động tín đồ tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Những nội dung như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm lo người nghèo, hỗ trợ người yếu thế... được cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực trong từng khu dân cư và cơ sở tôn giáo.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, người dân phường An Hải, chia sẻ: “Khi các cơ sở tôn giáo cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, vận động bà con sống chan hòa, giúp đỡ những người khó khăn thì người dân cũng dễ đồng thuận và cùng làm. Những việc nhỏ nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện sẽ tạo thành nếp sống đẹp trong khu dân cư”.

Sự gần gũi, đồng hành giữa chính quyền, Mặt trận và các cơ sở tôn giáo cũng giúp các phong trào ở khu dân cư lan tỏa sâu rộng hơn. Không chỉ vận động tín đồ chấp hành chủ trương, chính sách, chức sắc, chức việc còn là cầu nối khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Khi việc thiện trở thành nhịp cầu gắn kết

Từ định hướng “tốt đời, đẹp đạo”, công tác vận động các tổ chức tôn giáo ở An Hải gắn chặt với nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường An Hải thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Vu lan năm 2026.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua việc khuyến khích các cơ sở tôn giáo tham gia các mô hình: “Tôn giáo với công tác an sinh xã hội”, “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”, “Cơ sở tôn giáo xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”... Tùy điều kiện, đặc điểm từng địa bàn và tôn giáo, các hoạt động được triển khai linh hoạt, hướng đến kết quả thiết thực.

Trong công tác bảo vệ môi trường, các cơ sở tôn giáo cùng tín đồ tích cực phân loại rác tại nguồn, hạn chế túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần; không đốt, rải vàng mã gây ô nhiễm; giữ gìn vệ sinh khu dân cư và nơi thờ tự; trồng, chăm sóc cây xanh; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội cũng được lồng ghép phù hợp với đặc điểm đô thị trung tâm.

Song song đó, các giá trị nhân ái, sẻ chia trong đời sống tôn giáo tiếp tục được khơi dậy để chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở tôn giáo được vận động tham gia Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở; nhận đỡ đầu, hỗ trợ sinh kế; thăm hỏi người già neo đơn, trẻ em mồ côi; trao học bổng tiếp sức học sinh vượt khó học giỏi...

Ông Đặng Đình Hưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải cho rằng, trong công tác vận động đồng bào tôn giáo, điều quan trọng là tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và phát huy những giá trị tốt đẹp của mỗi tôn giáo trong đời sống xã hội.

“Mỗi tôn giáo có đặc điểm, cách thức sinh hoạt khác nhau nhưng đều hướng con người đến những giá trị tốt đẹp. Vì vậy, Mặt trận và chính quyền phường chú trọng xây dựng mối quan hệ gần gũi, lắng nghe, phối hợp với các chức sắc, chức việc; từ đó vận động bà con cùng tham gia các phong trào tại địa phương. Khi người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo cùng vào cuộc, nhiều chủ trương, phong trào sẽ được lan tỏa tự nhiên và hiệu quả hơn”.

Theo ông Hưởng, điều quan trọng không chỉ là vận động người dân tham gia một hoạt động cụ thể mà là từng bước hình thành ý thức tự giác, để việc bảo vệ môi trường, giúp đỡ người khó khăn, ứng phó thiên tai hay xây dựng đời sống văn minh trở thành nền nếp thường xuyên trong cộng đồng.

Từ cách làm đó, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò nêu gương; chủ động lồng ghép nội dung an sinh xã hội, bảo vệ môi trường vào sinh hoạt tôn giáo; vận động tín đồ sống trách nhiệm với cộng đồng và tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư.

Đó cũng là cách công tác dân vận đi vào đời sống bằng sự chân thành và đồng thuận. Khi nguồn lực xã hội được kết nối, việc thiện được lan tỏa, khu dân cư sạch đẹp hơn và người khó khăn được hỗ trợ kịp thời, khoảng cách giữa các thành phần trong cộng đồng càng được rút ngắn.

Ở An Hải, tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” không chỉ hiện diện trong mỗi không gian sinh hoạt tôn giáo, mà còn lan tỏa ra từng con đường, khu dân cư qua những việc làm bình dị hằng ngày. Qua đó, góp thêm những giá trị tích cực xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng cho một cộng đồng an toàn, bền vững.