Chung sức vì bình yên vùng biên

Lực lượng cảnh sát cơ động hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Ảnh: LÊ GIANG

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Ngày thứ Bảy, khi nhiều người bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, tại công trường xây dựng trụ sở Công an các xã miền núi, biên giới Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện số 3 vẫn miệt mài với công việc. Người vận chuyển vật liệu, người hỗ trợ thi công, mỗi người một phần việc, cùng hướng đến mục tiêu chung là góp sức để các công trình hoàn thành theo kế hoạch.

Địa hình đồi núi chia cắt, đường đi cách trở, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại khiến quá trình xây dựng tại các địa bàn này không ít khó khăn. Trong điều kiện đó, sự tăng cường nhân lực từ Trung tâm Huấn luyện số 3 đã góp phần san sẻ khối lượng công việc, hỗ trợ Công an thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng công an cấp xã.

Quá trình xây dựng tại các địa bàn gặp không ít khó khăn. Ảnh: LÊ GIANG

Hạ sĩ Bùi Ngọc Vũ, cán bộ Trung tâm Huấn luyện số 3, chia sẻ: “Công việc trên công trường khá vất vả, nhất là khi phải làm việc trong điều kiện địa hình miền núi, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh em đều xác định đây là nhiệm vụ chung nên luôn động viên nhau, chấp hành nghiêm sự phân công, cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao. Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức để công trình sớm hoàn thành, giúp lực lượng công an xã có điều kiện làm việc tốt hơn, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn”.

Theo đề nghị của Công an thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1/9/2026, Trung tâm Huấn luyện số 3 đã bố trí 5 tổ công tác, huy động 50 cán bộ, chiến sĩ luân phiên tham gia hỗ trợ thi công trụ sở Công an các xã Hùng Sơn, Avương, La Êê và La Dêê.

Đến nay, đã có 2.350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các công trường. Hoạt động hỗ trợ tiếp tục được duy trì, góp phần bổ sung nhân lực, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, hướng đến hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra.

Vì nhân dân phục vụ

Đây không phải lần đầu cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng tại địa bàn miền núi. Trước đó, Trung tâm đã huy động 43 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Đắc Pring. Trong thời gian từ ngày 3/7 đến ngày 6/9/2026, đơn vị đã huy động tổng cộng 1.949 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Dù gặp nhiều khó khăn về địa hình nhưng các chiến sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt phần việc được giao. Ảnh: LÊ GIANG

Đại úy Đinh Xuân Dũng, cán bộ Trung tâm Huấn luyện số 3, cho biết: “Đơn vị thường xuyên quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng phù hợp với yêu cầu thực tế tại từng công trường; đồng thời duy trì nghiêm chế độ quản lý quân số, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương án triển khai khi cần thiết. Mục tiêu là phát huy tốt nhất nhân lực được tăng cường, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) chung sức vì bình yên vùng biên. Ảnh: LÊ GIANG

Trao đổi về nhiệm vụ này, Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện số 3, cho hay: “Việc hỗ trợ Công an thành phố Đà Nẵng xây dựng trụ sở công an các xã miền núi, biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng lực lượng công an cấp xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm xác định phải tổ chức lực lượng chặt chẽ, bảo đảm kỷ luật, an toàn, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phối hợp hiệu quả với Công an thành phố và các đơn vị tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ về ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gắn bó với cơ sở và phương châm vì nhân dân phục vụ”.

Từ những phần việc cụ thể trên công trường, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự phối hợp giữa các đơn vị được thể hiện bằng những ngày công thiết thực. Mỗi chuyến vận chuyển vật liệu, mỗi phần việc hoàn thành không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, những trụ sở mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để lực lượng công an cấp xã tổ chức công tác, tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, vì cuộc sống bình yên vùng cao.