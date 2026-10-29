Chung sức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Phối hợp đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ tri ân

Tỉnh Điện Biên có 7 nghĩa trang liệt sĩ có mộ chưa xác định được thông tin. Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang với tổng số 4.607 phần mộ. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai quyết liệt. Đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được lựa chọn kỹ lưỡng; lực lượng nòng cốt được tập huấn, bồi dưỡng, có kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật công tác.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn nguyên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa.

Sau 81 ngày đêm, tỉnh đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch với 4.607/4.607 phần mộ thuộc diện lấy mẫu. Trong đó, 4.343 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội giám định theo quy định.

Là lực lượng nòng cốt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn được động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nhiều sáng kiến, cải tiến công cụ, phương tiện đã được cán bộ, chiến sĩ triển khai giúp đẩy nhanh tiến độ công việc. Nhờ đó, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch khai quật, lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch đề ra.”

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát minh khuôn đúc nắp mộ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn nguyên mộ.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, trong quá trình khai quật, lấy mẫu, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực các nghĩa trang luôn được đảm bảo. Công an tỉnh bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu vực nghĩa trang, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Hoàng Xuân Sang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị luôn bố trí đầy đủ lực lượng, phối hợp bảo đảm an toàn tại các khu vực khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Việc kiểm soát chặt chẽ người ra, vào giúp giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.”

Cùng với quân sự, công an, Sở Nội vụ đã làm tốt công tác quản lý hồ sơ, rà soát thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, phối hợp chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xác định danh tính. Trong quá trình triển khai chiến dịch, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát thông tin của 815 trường hợp liệt sĩ; tạo lập dữ liệu 766 trường hợp thân nhân và thu thập được 482 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Mở rộng tìm kiếm, không bỏ sót thông tin liệt sĩ

Nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ đã hoàn thành, song hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn tiếp tục. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2 của Chiến dịch.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân xã Thanh Nưa đi xác minh thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn xã.

Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, xác minh những khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, tỉnh đã tổ chức khảo sát, xác minh tại 5 khu vực thuộc các xã: Mường Pồn, Tuần Giáo, Quài Tở, Thanh Nưa và phường Điện Biên Phủ. Ban Chỉ đạo đã huy động 225 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập. Qua quá trình triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Dương Quốc Long, thời gian còn lại của chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thu thập, tiếp nhận thông tin từ nhân dân, nhân chứng lịch sử; phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng tổ chức rà soát, xác minh, tìm kiếm, quy tập; thực hiện cất bốc, an táng và truy điệu khi đủ điều kiện theo quy định.

Tổ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác minh thông tin mộ liệt sĩ do ông Giàng A Lư, bản Nặm Chan, xã Nà Tấu cung cấp.

Vừa qua, sau khi tiếp nhận thông tin của ông Giàng A Lư, bản Nặm Chan, xã Nà Tấu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương xuống bản, trực tiếp gặp người cung cấp thông tin để xác minh.

Ông Giàng A Lư cho biết: “Trong thời chiến, bộ đội cùng dân công hỏa tuyến thường xuyên đi qua khu vực gần nhà tôi, có thời điểm tập kết, nghỉ qua đêm tại đây. Sau một lần bộ đội rời đi, tôi phát hiện một ngôi mộ mới được chôn, có bia làm bằng tre. Khi biết Nhà nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi đã báo tin cho chính quyền địa phương, mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ.”

Từ thông tin ban đầu của người dân, lực lượng chức năng thực hiện các bước khảo sát, đối chiếu và xác minh theo quy định.

Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Từ khảo sát đến quyết định khai quật là cả một quá trình xác minh chặt chẽ. Có những chuyến đi vất vả nhưng chưa thu được kết quả. Khi tiếp nhận thông tin về phần mộ liệt sĩ, đơn vị luôn trao đổi kỹ với người cung cấp tin, tổ chức khảo sát, xác minh. Chỉ khi có đủ điều kiện, căn cứ, lực lượng chức năng mới tiến hành khai quật, cất bốc, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính và quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang.”

Lực lượng chức năng xác minh phần mộ tại bản Nặm Chan, xã Nà Tấu.

Ông Quàng Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Tấu cho biết: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, phòng đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, lực lượng quân sự, ban, ngành, đoàn thể đến những địa điểm người dân biết có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ để xác minh.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập trung rà soát, xác minh các nguồn tin, đôn đốc tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch theo kế hoạch đề ra.