Lãnh đạo xã Trung Hội kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Trung Hội - Phân hiệu 1.

Tại xã Trung Hội, công trình xây dựng nhà lớp học, các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Hội - Phân hiệu 1 đang được đẩy nhanh tiến độ. Với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, công trình là một trong những phần việc cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên hướng tới dấu mốc lịch sử 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo kháng chiến.

Ông Đồng Văn Nghiên, Chủ tịch UBND xã Trung Hội, cho biết: Địa phương phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/4/2027. Đối với chương trình xóa nhà tạm, xã đã giải ngân kinh phí hỗ trợ cho cả 9 hộ thuộc diện thụ hưởng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, được các địa phương ATK ưu tiên. Tại xã Nghĩa Tá, tính đến ngày 10/11, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành tại 38/107 hộ, gồm 27 nhà xây mới và 11 nhà sửa chữa. Với các hộ còn lại, xã tiếp tục phối hợp với các thôn nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ và vận động các gia đình khắc phục khó khăn để sớm hoàn thành.

Được hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố, ông Lường Văn Khiêm ở thôn Thành Công, xã Nghĩa Tá, phấn khởi: "Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và bà con trong thôn".

Các hộ dân ở xã Nghĩa Tá đang thi công xây mới, sửa chữa nhà ở.

Để các nhiệm vụ đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng phân công trách nhiệm và kiểm tra tiến độ thực hiện. Các nhiệm vụ được giao cụ thể đến từng cán bộ, công chức, đồng thời phát huy vai trò của các thôn trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Ông Hà Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Tá, cho biết: Địa phương thường xuyên kiểm đếm tiến độ từng phần việc theo ngày, tuần, tháng, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua đó kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn.

Tại xã Phú Đình, địa phương xác định sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế, chính sách được tỉnh hỗ trợ, đồng thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Ông Nguyễn Quang Khải, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định, những đề xuất về nguồn lực và cơ chế, chính sách đã được đáp ứng; vấn đề còn lại là hành động cụ thể, sự chủ động và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao.

Đối với các xã ATK, hoàn thành các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo kháng chiến cũng là dịp tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. Với sự quan tâm của tỉnh, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, các địa phương đang nỗ lực vượt khó, từng bước cải thiện đời sống, tạo diện mạo mới cho vùng căn cứ cách mạng, xứng đáng với truyền thống lịch sử của quê hương.