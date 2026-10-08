Chung sức phòng ngừa tội phạm trong học sinh, thanh thiếu niên

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAHP

Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn.

Dự, chỉ đạo hội nghị có ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra 75 vụ vi phạm pháp luật với 225 đối tượng vị thành niên. Công an TP Hải Phòng cũng đưa vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục 2.985 thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh, trật tự.

Đại diện các đơn vị tham luận tại Hội nghị.

Một bộ phận học sinh, thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, bỏ học, tụ tập theo nhóm, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát. Việc tiếp xúc với nội dung bạo lực, lệch chuẩn trên không gian mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các xã, phường, đặc khu xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó, chú trọng phòng ngừa “tội phạm đường phố”, tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CAHP

Công an thành phố giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Các lực lượng tập trung nắm tình hình, rà soát những trường hợp có biểu hiện, nguy cơ tụ tập gây mất an ninh, trật tự; học sinh bỏ học, thanh niên không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập qua đêm; người cầm đầu, lôi kéo học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình đề xuất thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, người thất nghiệp do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm Trưởng ban, nhằm thống nhất chỉ đạo và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CAHP

Đại diện các sở, ngành, Thành Đoàn Hải Phòng và UBND phường Lê Thanh Nghị cũng tham luận, đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng lĩnh vực, địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, chăm lo, giáo dục, rèn luyện và bảo vệ môi trường sống lành mạnh cho học sinh, thanh thiếu niên vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CAHP

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp cận vấn đề đồng bộ, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cần hướng tới tạo chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng Hải Phòng an toàn, văn minh.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đánh giá cao kết quả công tác của Công an TP Hải Phòng, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vị thành niên. Trong đó, lấy phòng ngừa là cơ bản; việc xử lý theo pháp luật cần giúp học sinh, thanh thiếu niên có cơ hội sửa chữa sai lầm, vươn lên trong cuộc sống.