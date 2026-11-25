Đẩy nhanh tiến độ các công trình

Trên tuyến đường qua ấp Bá Huê (xã Đầm Dơi), công trình giao thông nông thôn đang dần hoàn thiện với mặt lộ rộng 3 m, thay thế những lối đi nhỏ hẹp trước đây. Tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu thông đến tận nơi.

Tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp Bá Huê được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Việt (ấp Bá Huê) phấn khởi: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường mới, bà con ở đây ai cũng vui. Đường rộng hơn, xe 7 chỗ có thể lưu thông đến tận nơi, việc đi lại và giao thương thuận lợi hơn”.

Theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt. Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh ưu tiên cứng hoá các tuyến đã hoàn thành nền đường đất đen, đồng thời tiếp tục đầu tư hoàn thiện những tuyến còn lại, bảo đảm kết nối giao thông.

Qua rà soát, xã Đầm Dơi xác định 94 tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn 2026-2030, tổng chiều dài 182 km, với nhu cầu kinh phí khoảng 405 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước cần đầu tư khoảng 360 tỷ đồng.

Đường bê tông khang trang góp phần kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế nông thôn.

Riêng năm 2026, xã đăng ký thực hiện 5 tuyến, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12. Đối với kế hoạch giai đoạn 2026-2027, địa phương đăng ký 42 tuyến. Đến giữa tháng 11/2026, có 25 tuyến hoàn thành nền đường đất đen; xã phấn đấu hoàn tất toàn bộ trước ngày 15/12/2026.

“Địa phương phấn đấu hoàn thành 42/42 tuyến nền đường đất đen đã đăng ký, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo. Giai đoạn 2026-2030, xã tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đăng ký với tỉnh”, ông Lê Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi, cho biết.

Chung sức xây dựng, giữ gìn đường quê

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, tỉnh chú trọng huy động sự đóng góp của người dân trong xây dựng giao thông nông thôn. Theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, người dân đóng góp xây dựng nền đường đất đen, cống, xi măng; Nhà nước đầu tư phần kinh phí còn lại. Cách làm này vừa chia sẻ gánh nặng nguồn lực, vừa phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng nông thôn.

Không chỉ quan tâm tiến độ xây dựng, việc bảo vệ công trình sau đầu tư cũng được đặt ra, nhất là tại những khu vực ven sông, kênh rạch thường xuyên chịu tác động của triều cường và sạt lở.

Người dân trồng cây ven đường, góp phần gia cố bờ đất, hạn chế sạt lở và bảo vệ công trình.

Ông Nhan Hồng Phúc, Bí thư Chi bộ ấp Bá Huê, xã Đầm Dơi, chia sẻ: “Chi bộ, ban nhân dân ấp cùng các đoàn thể sẽ vận động người dân trồng cây ven đường, trồng cây mắm và gia cố những vị trí có nguy cơ sạt lở, góp phần bảo vệ tuyến đường lâu dài, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con”.

Ông Nhan Hồng Phúc (bìa phải) cùng ông Nguyễn Quốc Việt (bìa trái) khảo sát tiến độ thi công tuyến đường, mong công trình sớm hoàn thành.

Để Nghị quyết số 16-NQ/TU đạt mục tiêu đề ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung vào những tuyến cấp thiết, có khả năng kết nối khu dân cư và phục vụ sản xuất. Cùng với đó là tăng cường giám sát chất lượng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, phù hợp điều kiện địa hình vùng sông nước.

Những tuyến đường mới đang dần nối liền các khu dân cư, mở rộng điều kiện giao thương và sản xuất. Với sự đầu tư của Nhà nước cùng tinh thần đồng thuận, chung sức của người dân, giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng để Cà Mau phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.