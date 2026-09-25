Chung sức ngăn chặn nạn tận diệt chim trời

Phá “ma trận” bẫy chim trời

Tại địa bàn xã Phú Lộc, TP Huế, do đang vào mùa chim di cư nên mỗi ngày có nhiều đàn chim, cò với số lượng hàng trăm con bay về đậu trên nhiều cánh đồng thuộc các thôn Hòa Mậu, Phước Tượng, Lộc Trì... Lợi dụng ban đêm hoặc sáng sớm, các đối tượng mang nhiều cọc tre, lưới, cò xốp đến những cánh đồng này để giăng bẫy bắt chim trời.

Vô số bẫy chim, cò trên các cánh đồng ở xã Phú Lộc, TP Huế.

Từ phản ánh của người dân về việc xuất hiện vô số bẫy chim trời trên cánh đồng thôn Hòa Mậu, Phước Tượng, Công an xã Phú Lộc và các đơn vị cùng lực lượng kiểm lâm đã ra quân kiểm tra, thu giữ bẫy chim trời. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bẫy lưới, cò xốp lại xuất hiện dày đặc hơn trước.

Công an xã Phú Lộc và các đơn vị thu giữ bẫy chim, cò trên đồng ruộng.

Trong sáng 25/9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Phú Lộc đã kịp thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế, Vườn Quốc gia Bạch Mã và Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng các đơn vị ra quân truy quét, tháo dỡ các điểm bẫy chim, cò tại thôn Hòa Mậu và thôn Phước Tượng. Trên những cánh đồng ở 2 thôn này, lực lượng chức năng phát hiện điểm dựng trại, bố trí cò xốp và nhiều dụng cụ dùng để bẫy bắt chim, cò. Chỉ trong ít giờ đồng hồ, các lực lượng đã tháo dỡ, đốt tiêu hủy 2.000 cò xốp, 8.000 que dính nhựa; đồng thời thả 15 cá thể cò trắng về môi trường tự nhiên. Hiện Công an xã Phú Lộc đang tiếp tục xác minh, truy tìm các đối tượng đặt số lượng lớn bẫy chim trời kể trên để xử lý theo quy định.

Cán bộ Công an tháo gỡ bẫy chim trời trên đồng ruộng.

Trong khi đó, vào những ngày này, trên nhiều cánh đồng ở thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Hồ (TP Huế) xuất hiện nhiều đàn cò trắng bay về kiếm ăn. Lợi dụng mùa chim di cư, nhiều đối tượng tìm đến đây để chôn cọc tre, giăng lưới bẫy chim trời. Các đối tượng dùng nhiều cò giả làm bằng xốp để dụ cò bay đến và chờ dính bẫy lưới để bắt.

Trước thực trạng này, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, Công an xã Phú Hồ đã bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và lực lượng kiểm lâm để kiểm tra thực địa trên các cánh đồng ở địa bàn.

Mới đây, qua kiểm tra khu vực cánh đồng thôn Vĩnh Lương Khê, Công an xã Phú Hồ và các đơn vị đã tháo dỡ, thu gom 500m lưới, 35 cọc tre cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho hoạt động săn bắt chim trời, giải cứu 8 cá thể chim trời bị mắc lưới. Trước đó vào ngày 15/9, Công an xã Phú Hồ cũng đã phát hiện, tháo dỡ nhiều dụng cụ săn bắt chim, cò tại khu vực cánh đồng thôn Sư Lỗ.

Tích cực tuyên truyền đến người dân

Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ cho biết: Nạn đặt bẫy, săn bắt chim trời theo kiểu tận diệt vào mùa chim di cư không những làm giảm số lượng các loài chim trời mà còn gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, mất cân bằng hệ sinh thái môi trường.

Nhiều loại bẫy chim, cò được Công an xã Phú Hồ và các đơn vị thu giữ để tiêu hủy.

Vì thế, ngoài tăng cường công tác kiểm tra, ra quân thu gom bẫy, giải cứu chim trời, Công an xã Phú Hồ còn tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Tuyệt đối không sử dụng lưới, loa và các loại dụng cụ để săn bắt, bẫy bắt chim trời.

“Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến người dân địa phương tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim trời. Nếu phát hiện các trường hợp săn bắt, bẫy bắt chim trời cần kịp thời thông báo cho Công an xã để được xử lý”, Thượng tá Lê Thanh Bình thông tin.

Tháo gỡ, thu giữ bẫy lưới.

Công an xã Phú Lộc cũng cho biết, vào mùa chim di cư, thường xuất hiện các hành vi săn bắt trái phép, tận diệt chim trời với các hình thức phổ biến như giăng lưới cước, dùng keo dính, phát loa dụ chim, bẫy kẹp, súng tự chế. Tình trạng này dẫn đến suy giảm hệ sinh thái, tàn phá thiên nhiên và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền dịch bệnh.

Thông qua nhiều hình thức khác nhau, Công an xã Phú Lộc đã tích cực tuyên truyền đến người dân ở địa phương các quy định để chung tay bảo vệ chim trời. Công an xã Phú Lộc khuyến cáo đến người dân cần chấp hành nghiêm quy định “4 không”, gồm: Không săn bắt, bẫy, tận diệt các loài chim trời; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo chim trời; không tiêu thụ, sử dụng thực phẩm, sản phẩm từ chim trời; không tiếp tay hoặc cho thuê đất đặt bẫy, giăng lưới.

Nhiều cá thể chim trời mắc bẫy lưới được kịp thời phát hiện và thả về tự nhiên.

“Tất cả hành vi săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim trời đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, hành vi săn bắt, bẫy, nhốt chim hoang dã sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; có thể bị phạt tù lên đến 12 năm theo Điều 234 và 244 Bộ luật Hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Đối với hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ chim trời sẽ bị tịch thu tang vật, phạt tiền theo giá trị, bị thu hồi giấy phép hoặc xử lý hình sự theo mức độ vi phạm. Đối với hành vi sử dụng súng tự chế, bẫy nguy hiểm để săn bắt chim trời sẽ bị phạt tiền theo hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và xử lý hình sự theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Người dân khi phát hiện hành vi săn bắt, mua bán chim trời cần báo ngay đến Công an xã để kịp thời xử lý, ngăn chặn”, Công an xã Phú Lộc khuyến cáo.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm TP Huế, từ đầu năm 2026 đến ngày 24/9, toàn thành phố đã tổ chức 38 đợt ra quân tháo dỡ bẫy chim trời, xử lý, tiêu hủy 3.279 cò xốp, 15.179 que dính nhựa, 13.350 m2 lưới, 757 cọc tre giăng lưới, 10 loa, 12 bình ắc quy, 15 máy phát tiếng chim, 50 bẫy kẹp. Kịp thời giải cứu, tái thả 135 cá thể chim trời về môi trường tự nhiên.

Tiêu hủy bẫy chim trời.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật đến người dân, khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim trời. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, tháo dỡ bẫy chim trời, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng săn bắt trái phép chim trời”, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế khẳng định.