Chung sức mở đường, kết nối tương lai

Ở độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển, đường lên nhóm khu Khe Táu, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng từng là nỗi lo của người dân. Đường nhỏ, nhiều đoạn dốc cao, cua gấp, trời mưa trơn trượt khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai làm đường, người dân trong thôn đồng thuận hiến đất, góp ngày công. Với điều kiện kinh tế còn khó khăn, người dân chọn cách góp sức thay vì đóng góp bằng tiền.

Ông Ngô Quang Hà - Trưởng thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng cho biết: “Đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn nên không thể đóng góp bằng tiền mặt. Vì vậy, chúng tôi vận động người dân đóng góp bằng ngày công, cùng nhau hoàn thành tuyến đường sớm nhất”.

Sau 3 tháng giải phóng mặt bằng, khi vật liệu được tập kết đầy đủ, chỉ hơn 1 tuần thi công, tuyến đường dài 1 km đã hoàn thành. tuyến đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi mà còn mở thêm cơ hội vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch trải nghiệm.

Ông Lù A Câu, thôn Bản Lùng chia sẻ, trước đây, đường hẹp, trơn trượt nên đi lại rất khó khăn. Nay đường rộng, đi lại thuận tiện hơn, người dân có thêm điều kiện phát triển du lịch trải nghiệm với hàng chục ha ruộng bậc thang.

Từ đầu năm đến nay, xã Phong Dụ Thượng đã kiên cố 6,5 km đường giao thông nông thôn, tổng giá trị thực hiện hơn 8,3 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp khoảng 1,2 tỷ đồng để mở mới và bê tông hóa các tuyến đường.

Theo ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, xã tiếp tục huy động sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là người dân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 15/9.

Không chỉ ở vùng cao, tại xã Tân Hợp, phong trào mở đường cũng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhiều hộ dân sẵn sàng tháo dỡ công trình, chặt cây, hiến đất để có mặt bằng thi công.

Khi có chủ trương mở rộng tuyến đường liên xã Tân Hợp - Mậu A, gia đình ông Trần Trọng Viên đã không đắn đo hiến 300 m2 đất và phá dỡ tường rào để mở rộng mặt đường từ 3 m lên 5 m. Với ông, tuyến đường rộng hơn thì người dân đi lại thuận lợi hơn, việc buôn bán, sản xuất cũng có thêm cơ hội.

Ông Nguyễn Văn Thao - Trưởng thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp chia sẻ, khi được tuyên truyền về lợi ích của việc mở đường, người dân đã tích cực hưởng ứng. Vì thế, chỉ trong 1 tháng ra quân, thôn đã hoàn thành việc dịch rào, tạo mặt bằng thi công tuyến đường liên xã Tân Hợp - Mậu A.

Trong đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn, xã Tân Hợp phấn đấu mở rộng, mở mới 2,5 km đường, với tổng giá trị đầu tư 5,1 tỷ đồng. Cùng với hiến đất, địa phương tiếp tục vận động người dân đóng góp ngày công, kinh phí để kiên cố hóa các tuyến đường.

Những câu chuyện ở Bản Lùng, Gốc Gạo hay nhiều địa phương khác cho thấy, khi người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực từ mỗi tuyến đường, việc vận động trở nên dễ dàng hơn. Không cần những đóng góp quá lớn, có thể chỉ hiến một phần đất, một ngày công, chút vật liệu… cũng có thể tạo nên những công trình ý nghĩa cho cộng đồng.

Theo phương châm “Nhân dân làm - Nhà nước hỗ trợ”, phong trào xây dựng giao thông nông thôn đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, Lào Cai phấn đấu hoàn thành hơn 70 km đường liên xã, đường kết nối quốc lộ, đường tỉnh đến trung tâm xã; xây dựng 20 công trình cầu, đồng thời mở mới, mở rộng nền đường, kiên cố hóa khoảng 500 km đường trục xã, trục thôn.

Cùng với sự đồng thuận của người dân, tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ cụ thể để giảm bớt gánh nặng kinh phí và thủ tục cho cơ sở.

Theo Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 11/8/2026, mức hỗ trợ được điều chỉnh đối với nhiều hạng mục như mở mới, mở rộng nền đường, móng đường, cống, rãnh dọc, cọc tiêu, biển báo… cùng chi phí khảo sát, thiết kế, giám sát và quản lý dự án.

Đây là cơ sở để các địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công 90% số dự án giao thông nông thôn và giải ngân 75% kế hoạch vốn được giao trong quý III này.

Từ sự chung sức của Nhà nước và Nhân dân, những tuyến đường mới đang dần mở rộng trong không gian làng quê, giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn và tạo nền tảng để các vùng quê Lào Cai tự tin bước vào chặng đường phát triển mới.