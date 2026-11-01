Chung sức hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Thái Nguyên: Phát huy sức dân phát triển hạ tầng nông thôn

Xóm Hợp Thành 1, xã Phú Bình, người dân tự nguyện dỡ công trình để bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

Tại xã Đại Phúc, qua khảo sát trực tiếp tại 26 xóm, tổng nhu cầu xi măng phục vụ kế hoạch năm 2026 là hơn 3.348 tấn. Trong đó, ngân sách xã hỗ trợ hơn 1.348 tấn, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.000 tấn. Có 16 xóm đăng ký nhu cầu sử dụng xi măng trong năm 2026. Các tuyến đường được đề xuất xây dựng chủ yếu có chiều rộng mặt đường từ 3-6m. Đáng chú ý, phong trào “Đại Phúc đồng lòng, đường xanh 7,5 mét” dự kiến triển khai các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 1.200m tại các xóm 26, Thúc Tiến và An Long.

Ông Đặng Cương Quyết, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, cho biết: Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ sử dụng nguồn xi măng tỉnh hỗ trợ, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối ứng từ ngân sách xã. Xã cũng tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý Dự án và các xóm trong tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tháo dỡ công trình, tạo mặt bằng thi công.

Còn tại xã Phú Bình, cũng dự kiến sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ để đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu. Trong giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến được tỉnh hỗ trợ khoảng 8.500 tấn xi măng, phục vụ đầu tư hạ tầng giao thông, trường lớp học và thủy lợi. Ông Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, cho biết: Địa phương sẽ kết hợp nguồn xi măng hỗ trợ với ngân sách xã, các chương trình mục tiêu quốc gia và sự đóng góp của người dân thông qua hiến đất, ngày công, vật liệu. Những công trình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xuống cấp sau nhiều năm sử dụng hoặc thuộc khu vực còn khó khăn về hạ tầng sẽ được ưu tiên, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu dân sinh và sản xuất.

Thái Nguyên: Phát huy sức dân phát triển hạ tầng nông thôn

Xã Đại Phúc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Dự án nâng cấp đường giao thông xóm Hàm Rồng.

Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên dự kiến phân bổ 81.191 tấn xi măng, với kinh phí gần 124 tỷ đồng, hỗ trợ các xã tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Theo tổng hợp nhu cầu từ 77 xã, việc phân bổ được xác định căn cứ vào nhu cầu đăng ký và định mức được duyệt. Hiện, các địa phương đang tập trung triển khai kế hoạch sử dụng xi măng hỗ trợ, rà soát nhu cầu thực tế tại từng xóm, từng tuyến đường, đồng thời chủ động bố trí vốn đối ứng, chuẩn bị mặt bằng và huy động người dân tham gia. Nguồn xi măng được ưu tiên phục vụ cứng hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của tỉnh, các xã tiếp tục lồng ghép ngân sách địa phương, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và huy động sự đóng góp phù hợp của người dân về ngày công, vật liệu, kinh phí. Việc kết hợp các nguồn lực không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã xây mới, cải tạo hơn 2.200km đường giao thông; trên 85km kênh mương; đầu tư 58 công trình thủy lợi và 582 nhà văn hóa, khu thể thao xóm. Những kết quả này góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Khi nguồn lực của Nhà nước được kết hợp với sự chủ động của chính quyền cơ sở và tinh thần chung sức của nhân dân, các công trình thiết thực sẽ tiếp tục góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của người dân, làm sáng rõ tinh thần “ý Đảng, lòng dân”.