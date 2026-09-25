Chung sức hoàn thiện giao thông nông thôn

Theo Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến đầu tư khoảng 4.089 tuyến đường, tổng chiều dài 8.470 km, với kinh phí khoảng 14.048 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hoá, sản xuất và đời sống của người dân.

Hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn Cà Mau ngày càng được đầu tư hoàn thiện, thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương (ảnh chụp tại xã An Trạch).

Ưu tiên đầu tư các tuyến đã đảm bảo nền đường

Tại cơ sở, việc triển khai được thực hiện trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế từng địa bàn. Những tuyến đã có nền đường hoàn chỉnh được ưu tiên cứng hoá; các tuyến chưa có nền thì đầu tư hoàn thiện, tạo điều kiện triển khai đồng bộ trong những năm tiếp theo.

Ông Lê Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi, cho biết, địa phương rà soát, xác định nhu cầu đầu tư giao thông theo từng khu dân cư, ưu tiên các tuyến đã có nền đường hoàn chỉnh để sớm cứng hoá, đồng thời tiếp tục hoàn thiện nền tại những nơi còn khó khăn.

Ông Lê Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi (bên phải), trao bảng tượng trưng tặng bóng đèn năng lượng mặt trời cho khu dân cư, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh dự kiến cứng hoá khoảng 1.251 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 2.160 km; hoàn thiện nền khoảng 815 tuyến, dài khoảng 1.437 km; xây mới, sửa chữa khoảng 738 cầu giao thông nông thôn và 8.064 cống các loại.

Khối lượng đầu tư lớn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và sự tham gia của người dân, nhất là trong công tác vận động, giải phóng mặt bằng và huy động các nguồn lực phù hợp.

Phát huy sức dân làm đường

Một tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại mà còn giúp vận chuyển hàng hoá, phát triển sản xuất, học sinh đến trường an toàn và người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu dễ dàng hơn.

Từ những lợi ích thiết thực đó, sự đồng thuận của người dân trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng giao thông nông thôn.

Ông Phan Phi Châu, ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

"Người dân mong muốn có những tuyến đường thuận lợi để đi lại, vận chuyển hàng hoá và phát triển sản xuất. Cho nên, khi địa phương triển khai chủ trương làm đường, bà con đồng tình và sẵn sàng phối hợp, đóng góp trong khả năng của mình", ông Phan Phi Châu, ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, chia sẻ.

Hạ tầng giao thông nông thôn từng bước hoàn thiện, kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Quy, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Hưng, xã Châu Thới, cho biết: "Giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, giao thương và nâng cao đời sống. Vì vậy, chi bộ và ban nhân dân ấp chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, cùng chung sức thực hiện".

Hoàn thiện nền lộ đất đen là bước quan trọng để từng bước cứng hoá, hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Khi Nhà nước đầu tư, địa phương tổ chức thực hiện và người dân đồng thuận, các công trình giao thông sẽ được triển khai sát nhu cầu thực tế, kết nối các khóm, ấp, tạo điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân./.