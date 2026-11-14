Chung sức hiện thực hóa ước mơ an cư

Sau nhiều năm sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, ước mơ có một mái nhà vững chãi của ba mẹ con chị Phùng Thị Lý, thôn Hợp Thành nay đang dần trở thành hiện thực.

Căn nhà cũ với vách gỗ mục, mái nhà không còn chắc chắn từng là nỗi lo thường trực của gia đình, nhất là mỗi khi mưa gió. Cuộc sống thiếu thốn khiến việc xây dựng nhà ở kiên cố đối với chị gần như là điều không thể nếu chỉ dựa vào sức mình. Thế nhưng, niềm vui đã đến khi gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, chị vay mượn thêm anh em, họ hàng để xây dựng căn nhà cấp 4 rộng 70 m2.

Nhà mới của gia đình chị Phùng Thị Lý đang được xây dựng với sự hỗ trợ của Nhà nước và người thân.

Chị Phùng Thị Lý, thôn Hợp Thành xúc động chia sẻ: “Là hộ cận nghèo, một mình nuôi hai con ăn học nên tôi chưa từng nghĩ có ngày mình làm được căn nhà kiên cố. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, mẹ con tôi rất vui và biết ơn. Có nhà mới, chúng tôi cũng yên tâm hơn, có thêm động lực ổn định cuộc sống, vươn lên”.

Không chỉ có nguồn kinh phí hỗ trợ, trong quá trình làm nhà, chị Lý còn nhận được sự động viên, giúp đỡ thiết thực từ bà con trong thôn. Người góp công tháo dỡ nhà cũ, người hỗ trợ đào móng, chuẩn bị mặt bằng. Những việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, giúp gia đình giảm bớt chi phí, có thêm điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Bà Đinh Thị Thanh - Trưởng thôn Hợp Thành, xã Quy Mông cho biết: “Khi biết gia đình chị Lý được hỗ trợ làm nhà, thôn đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân cùng đến động viên, giúp đỡ. Mỗi người một việc, ai cũng mong muốn góp một phần công sức để gia đình chị Lý sớm có ngôi nhà mới, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Niềm vui được hỗ trợ làm nhà cũng đang hiện hữu trong gia đình anh Phùng Tiến Ba, thôn Thịnh Bình. Ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình anh đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để xây dựng ngôi nhà mới rộng hơn 100 m2. Với hộ cận nghèo như gia đình anh, khoản hỗ trợ của Nhà nước có ý nghĩa rất lớn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo thêm động lực để gia đình quyết tâm thực hiện ước mơ an cư.

Gia đình anh Phùng Tiến Ba khẩn trương thi công nhà mới với mong muốn sớm ổn định nơi ở.

Anh Phùng Tiến Ba chia sẻ: “Khi được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà, gia đình tôi mừng lắm. Có được sự hỗ trợ ấy, chúng tôi có thêm quyết tâm vay mượn, nhờ anh em họ hàng giúp đỡ để cố gắng dựng lên ngôi nhà mới. Chỉ mong sớm hoàn thành để gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế”.

Năm 2026, xã Quy Mông triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó có 11 hộ xây mới và 11 hộ sửa chữa, với tổng kinh phí 990 triệu đồng. Theo mức hỗ trợ, mỗi hộ xây mới được nhận 60 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các gia đình có thêm điều kiện cải thiện nhà ở, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2026, xã Quy Mông triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xác định việc hỗ trợ nhà ở không chỉ dừng lại ở trao kinh phí, cấp ủy, chính quyền xã Quy Mông đã chủ động huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an, quân sự và các thôn. Trên cơ sở rà soát hoàn cảnh từng hộ, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể, vận động ngày công, hỗ trợ nhân lực và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Lực lượng quân sự xã Quy Mông tham gia hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong quá trình xây dựng nhà ở.

Xác định hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Thượng úy Hoàng Quang Huy - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quy Mông cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng tham gia hỗ trợ ngày công, nhân lực, nhất là với những hộ neo đơn, không có điều kiện tự tổ chức xây dựng.”

Trên địa bàn xã có 2 gia đình neo đơn được hỗ trợ làm nhà ở đợt này. Xã đã chủ động giao lực lượng quân sự phối hợp với Hội Nông dân và các thôn trực tiếp hỗ trợ thực hiện các phần việc xây dựng nhà. Bà Nguyễn Thị Minh Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết: “Sự phân công cụ thể không chỉ giúp bảo đảm tiến độ mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chăm lo những hoàn cảnh yếu thế, để không gia đình nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình hiện thực hóa ước mơ an cư.”

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, xã Quy Mông phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 30/11/2026 và xây mới trước ngày 31/12/2026. Mỗi mái ấm được hoàn thiện sẽ tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.