Chung sức giữ rừng Xuân Sơn

Lực lượng kiểm lâm và cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Xuân Sơn phối hợp tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Xác định bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hai đơn vị chú trọng phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi bên chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai kịp thời, đúng quy định pháp luật. Trọng tâm là kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; phòng ngừa tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng, săn bắt, bẫy động vật hoang dã.

Để công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra được hai đơn vị quan tâm thực hiện. Hoạt động tuần tra tập trung vào những khu vực có nguy cơ bị xâm hại, các tuyến đường ra vào rừng, khu vực cửa rừng, những địa điểm có khả năng phát sinh hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Việc bố trí lực lượng phù hợp với đặc điểm địa hình, tình hình thực tế giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Thông tin thu thập trong quá trình tuần tra được trao đổi giữa hai đơn vị, phục vụ công tác đánh giá tình hình, xác định trọng điểm cần kiểm soát và xây dựng phương án bảo vệ rừng sát với thực tế.

Đồng chí Phan Văn Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn cho biết: Công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý Vườn Quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp PCCCR, bảo đảm an toàn tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên.

Công tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh được chú trọng thông qua phối hợp với các hạt kiểm lâm địa bàn liên quan. Việc trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch tuần tra giữa hai đơn vị và các đơn vị kiểm lâm khu vực giáp ranh giúp tăng cường kiểm soát địa bàn, kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế nguy cơ đối tượng vi phạm lợi dụng địa hình giáp ranh để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Những cánh rừng xanh tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn được bảo vệ góp phần gìn giữ môi trường sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá.

Bên cạnh tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, PCCCR là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Đặc điểm địa hình rừng núi, điều kiện thời tiết thay đổi theo mùa cùng nguy cơ cháy từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân đòi hỏi lực lượng chức năng phải chủ động xây dựng phương án ứng phó, không để bị động khi xảy ra tình huống.

Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR, trong đó xác định cụ thể các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, theo dõi dự báo nguy cơ cháy, bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ, thiết bị chữa cháy. Thông tin dự báo cháy rừng từ cơ quan chuyên môn được cập nhật thường xuyên để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Trong những thời điểm nguy cơ cháy cao, lực lượng chức năng chủ động tăng cường kiểm tra các khu vực trọng điểm, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định về sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, hạn chế những nguyên nhân có thể dẫn đến cháy rừng.

Cùng với đó, hai đơn vị quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng PCCCR cho cán bộ, nhân viên và cộng đồng dân cư sống gần rừng. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn, người dân được nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ rừng, cách nhận biết nguy cơ cháy và biện pháp xử lý ban đầu khi phát hiện đám cháy.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, bảo vệ động vật hoang dã và trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên. Trong quá trình phối hợp, hai đơn vị cũng chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học, công nghệ, cập nhật các quy định pháp luật phục vụ công tác chuyên môn.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia và chính quyền, người dân địa phương, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn từng bước được triển khai đồng bộ, chủ động hơn. Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, gắn trách nhiệm của từng lực lượng với sự tham gia của cộng đồng sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để giữ gìn màu xanh đại ngàn, bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị bền vững của Vườn Quốc gia Xuân Sơn.