Cán bộ Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa tuần tra khu rừng đặc dụng tại xã Phượng Tiến.

Địa bàn rộng, lực lượng mỏng

Những cánh rừng xanh ngút ngàn là nét đặc trưng của vùng ATK Định Hóa. Không chỉ có ý nghĩa về môi trường, sinh thái, rừng nơi đây còn gắn liền với một giai đoạn lịch sử cách mạng quan trọng của đất nước. Vì vậy, bảo vệ rừng không chỉ là gìn giữ tài nguyên thiên nhiên mà còn góp phần bảo tồn cảnh quan và những giá trị lịch sử của vùng đất ATK.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng không dễ dàng khi diện tích được giao quản lý rộng hơn 7.000ha, trải trên địa bàn nhiều xã, địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đến một số khu vực còn khó khăn. Trong khi đó, toàn Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa (Ban) chỉ có 16 cán bộ, viên chức và người lao động. Với lực lượng mỏng, việc thường xuyên có mặt tại tất cả các khu vực để kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ xâm hại rừng là thách thức không nhỏ.

Một trong những nhiệm vụ được Ban chú trọng là xác định rõ ranh giới, phạm vi diện tích rừng được giao quản lý. Thực tế, tại một số khu vực vẫn còn tình trạng chưa thống nhất giữa hồ sơ quản lý đất đai, lâm nghiệp với hiện trạng sử dụng đất lâu năm của người dân. Điều này đòi hỏi cán bộ chuyên môn phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, đồng thời phối hợp với địa phương để nắm chắc tình hình.

Năm 2026, đơn vị đã hoàn thành việc cắm 99 mốc và 20 bảng phân định ranh giới rừng trên thực địa, góp phần làm rõ phạm vi quản lý, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ông Lường Quốc Hải, Giám đốc Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa, cho biết: Với lực lượng hiện có, đơn vị phải tranh thủ sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cấp trên; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm số 11 trong tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng.

Từ yêu cầu thực tế, công tác phối hợp được Ban duy trì thường xuyên. Cán bộ phụ trách địa bàn chủ động trao đổi thông tin với kiểm lâm địa bàn, chính quyền các xã và các tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng. Các đợt tuần tra được triển khai theo kế hoạch, tập trung vào khu vực trọng điểm, giáp ranh và những nơi có nguy cơ xảy ra vi phạm.

Ông Tạ Văn Sang, cán bộ kiểm lâm địa bàn của Ban, cho biết: Phối hợp với cán bộ chuyên môn các xã giúp lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra tại những khu rừng được giao quản lý. Qua đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong nhân dân cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn.

Trong năm 2026, Ban đã tổ chức 353 lượt tuần tra, kiểm tra theo nhiệm vụ; 79 lượt tuần tra theo quy chế phối hợp và 82 lượt phối hợp tuần tra tại các diện tích nhận khoán bảo vệ rừng. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên theo dõi cảnh báo nguy cơ cháy, chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi dự báo nguy cơ cháy từ cấp III trở lên, chế độ trực được tăng cường theo quy định.

Phát huy sức dân để giữ rừng

Dù vậy, với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, lực lượng chuyên trách khó có thể bao quát thường xuyên mọi khu vực. Bởi thế, sự tham gia của người dân sống gần rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng và trực tiếp bảo vệ rừng ngay từ cơ sở.

Những cánh rừng ATK Định Hóa luôn đảm bảo đa dạng sinh học.

Tại thôn Đoàn Kết, xã Lam Vỹ, nhiều năm qua, người dân luôn quan tâm bảo vệ diện tích rừng xung quanh khu dân cư, nhất là những khu vực được giao khoán, khoanh nuôi. Bà Triệu Kim Tuyến, Trưởng thôn Đoàn Kết, cho biết, thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm giữ rừng. Từ khi tham gia các dự án hỗ trợ sinh kế thông qua khoán bảo vệ rừng, bà con thêm phấn khởi vì vừa có nguồn thu nhập, vừa trực tiếp góp sức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên nơi mình sinh sống. Nhiều năm qua, thôn không để xảy ra cháy rừng hay vi phạm lâm luật.

Từ hiệu quả thực tế, Ban tiếp tục duy trì, mở rộng hình thức giao khoán bảo vệ rừng. Theo báo cáo của đơn vị, tổng diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là hơn 1.637ha. Trong đó, hơn 1.116ha rừng đặc dụng được giao cho 7 cộng đồng tại các xã Phú Đình, Bình Thành; hơn 520ha rừng phòng hộ được giao cho cộng đồng và các hộ dân tại xã Định Hóa, Kim Phượng. Hình thức này không chỉ tạo thêm điều kiện để người dân tham gia bảo vệ rừng mà còn giúp lực lượng quản lý có thêm những người gắn bó trực tiếp với từng khu vực.

Mặc dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, công tác bảo vệ rừng vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Một số diện tích có lịch sử sử dụng đất lâu đời, hồ sơ và hiện trạng chưa thống nhất; tình trạng khai thác nhỏ lẻ, manh mún vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng. Trong năm 2026, đơn vị ghi nhận một vụ cháy rừng với diện tích khoảng 0,91ha và phát hiện hai vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trước thực tế đó, bên cạnh duy trì tuần tra, kiểm soát và nâng cao trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, Ban tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời phát huy vai trò của hơn 40 cộng đồng dân cư vùng đệm. Như chia sẻ của lãnh đạo xã Phượng Tiến, bảo vệ rừng đặc dụng không chỉ là nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp mà cần sự chung tay, trách nhiệm của chính quyền và người dân địa phương.

Giữ rừng trên địa bàn rộng với lực lượng mỏng vẫn là nhiệm vụ nhiều áp lực đối với Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa. Tuy nhiên, từ những chuyến tuần tra phối hợp, những diện tích được giao khoán đến sự chủ động của người dân ở các khu dân cư ven rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng đang từng bước được lan tỏa và chia sẻ. Đây chính là nền tảng quan trọng để những cánh rừng ATK tiếp tục được gìn giữ, phát triển, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và lưu giữ những giá trị lịch sử của vùng đất cách mạng.