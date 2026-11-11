Chung sức giữ màu xanh những cánh rừng

Hạt Kiểm lâm số 10 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) thường xuyên phối hợp với các tổ bảo vệ rừng xã Chợ Mới tiến hành tuần rừng.

Chợ Mới là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn, với hơn 4.200ha rừng tự nhiên và trên 4.000ha rừng sản xuất. Thời gian qua, địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức tuần tra, kiểm tra, nhất là tại các khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng có nguy cơ bị xâm hại.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, nhất là trong mùa khô.

Ông Ngô Quốc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Mới, cho biết: Xã thường xuyên lồng ghép nội dung bảo vệ rừng, PCCCR trong các cuộc họp thôn, họp chi bộ; đồng thời tăng cường phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 10 tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực giáp ranh, rừng đặc dụng, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ xâm hại rừng.

Hạt Kiểm lâm số 10 hiện quản lý địa bàn 5 xã, gồm: Chợ Mới, Thanh Thịnh, Yên Bình, Tân Kỳ và Thanh Mai, với tổng diện tích rừng gần 50.000ha.

Sau sáp nhập, Thái Nguyên có tổng diện tích rừng hơn 557.500ha, trong đó rừng tự nhiên trên 333.600ha, rừng trồng hơn 223.900ha, phân bố trên địa bàn 89/92 xã, phường.

Rừng không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là nguồn sinh kế, tạo thu nhập cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, địa hình phức tạp, diện tích quản lý rộng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Vì vậy, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư được xác định là giải pháp quan trọng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trên 460 cuộc tuyên truyền, thu hút khoảng 20.300 lượt người tham gia. Cùng với đó, nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai, tập trung vào các nội dung phát triển rừng, trồng và chuyển hóa rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững, bảo vệ rừng, PCCCR và bảo vệ động vật hoang dã.

Toàn lực lượng đã ký kết, duy trì thực hiện 122 quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Đáng chú ý, các đơn vị đã phối hợp tổ chức trên 4.800 đợt tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, với khoảng 15.600 lượt người tham gia.

Qua đó, việc trao đổi thông tin, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh được tăng cường, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Thực tế cho thấy, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm mà cần sự chung tay, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Khi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân phối hợp chặt chẽ, công tác quản lý, bảo vệ rừng sẽ được triển khai hiệu quả hơn, các nguy cơ xâm hại rừng và cháy rừng được phát hiện, ngăn chặn từ sớm.