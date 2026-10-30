Chung sức giữ màu xanh cho rừng

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra, khảo sát hiện trạng rừng

Đồng bào nâng cao ý thức giữ rừng

Phan Sơn là xã miền núi có diện tích rừng và đất lâm nghiệp rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh. Đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Áp lực về đất sản xuất khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương gặp không ít thách thức.

Tại thôn Kà Lúc, ông Văn Tâm hiểu rõ vai trò của rừng đối với đời sống người dân miền núi. Ông Văn Tâm chia sẻ: “Bà con ở đây sống chủ yếu bằng nghề làm nông nên ai cũng cần đất sản xuất. Nhưng nếu cứ phá rừng để làm rẫy thì sau này rừng hết, nguồn nước cũng cạn, cuộc sống càng khó khăn hơn. Được chính quyền, kiểm lâm tuyên truyền, chúng tôi hiểu rằng phải giữ rừng, không tự ý chặt phá cây, lấn chiếm đất rừng. Thấy ai có hành vi phá rừng thì phải báo cho thôn, xã biết để ngăn chặn”.

Cùng chung suy nghĩ, ông Mang Đe ở thôn Kà Líp cho rằng, bảo vệ rừng phải bắt đầu từ ý thức của từng hộ dân. “Trước đây, một số bà con chưa hiểu hết quy định về đất rừng, cứ nghĩ đất gần rẫy thì có thể khai phá thêm để trồng trọt. Nay được cán bộ tuyên truyền, chúng tôi hiểu đất rừng phải được bảo vệ. Giữ rừng là giữ nước, giữ đất cho con cháu sau này. Mỗi gia đình có ý thức một chút thì cả thôn sẽ cùng giữ được rừng”, ông Mang Đe bày tỏ.

Những chuyển biến về nhận thức của người dân là điều địa phương hướng đến trong công tác tuyên truyền, vận động. Thời gian qua, UBND xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Bình và các đơn vị liên quan phổ biến pháp luật về lâm nghiệp đến các khu dân cư, nhất là những hộ sinh sống gần rừng, ven rừng. Địa phương đã vận động 51 hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đất đai.

Lực lượng kiểm lâm nghỉ chân trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng

Phát huy sức mạnh cộng đồng

Song song với tuyên truyền, xã Phan Sơn tăng cường phối hợp giữa chính quyền, công an, kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trong tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Trong một năm thực hiện quy chế phối hợp, các lực lượng đã tổ chức trên 270 đợt kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, tập trung tại các khu vực giáp ranh xã Tà Hine, thuộc lâm phần các Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy - Cà Giây và Sông Mao - Phan Điền.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra khu vực đường sông, đồi K’Đố, sông Tho, khu vực Cà Cấu và dọc quốc lộ 28B. Đồng thời, công tác phục hồi rừng được triển khai với việc trồng cây tại khu vực suối Tôm và Sa Mai, tổng diện tích 4.200 m².

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, thời gian tới, xã Phan Sơn xác định tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa UBND xã, lực lượng công an, kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng. Tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Đồng thời, phát huy trách nhiệm của cộng đồng, nhất là người dân sinh sống gần rừng, ven rừng và vùng đồng bào DTTS. Tăng cường tuyên truyền đến mỗi người dân chấp hành tốt quy định về bảo vệ rừng, không phá rừng, không lấn chiếm đất lâm nghiệp. Kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm sẽ góp phần xây dựng thế trận bảo vệ rừng vững chắc ngay từ cơ sở.

Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, kiểm lâm, công an và các đơn vị chủ rừng một năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các vụ vi phạm được phát hiện, xử lý đúng quy định, không để xảy ra điểm nóng phá rừng, khai thác rừng kéo dài, phức tạp. Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn