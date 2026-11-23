Là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, khu vui chơi giải trí, Công an phường Hai Bà Trưng xác định công tác bảo đảm ANTT cho Ngày Văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, không để phát sinh các tình huống bị động, bất ngờ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường, Kế hoạch tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 đã được triển khai đồng bộ đến từng tổ công tác.

9h tối 23/11, tổ tuần tra vũ trang Công an phường Hai Bà Trưng xuất phát.

9h tối 23/11, những cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tuy nhiên tổ tuần tra của Công an phường Hai Bà Trưng vẫn xuất phát, di chuyển qua nhiều tuyến phố Nguyễn Du, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Đình Chiểu, Phố Huế, Thi Sách, Lò Đúc, Hàn Thuyên, Trần Nhân Tông, đê Nguyễn Khoái, Nguyễn Công Trứ, Trần Xuân Soạn, công viên Thống Nhất…

Tổ tuần tra di chuyển qua tuyến Đại Cồ Việt

Phố Huế

Phố Hương Viên

Tổ tuần tra được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, có nhiệm vụ giải tán các đám đông, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động sau 24 giờ, phòng ngừa thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm, chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp cùng Công an các phường giáp ranh giải quyết các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Ca tuần tra được thực hiện xuyên đêm đến 6h sáng.

Lực lượng kiểm tra người và phương tiện các đối tượng nghi vấn

Chia sẻ với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Phó Trưởng Công an phường cho biết: Xác định đây là sự kiện văn hóa có quy mô lớn, tập trung đông người, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, huy động 100% quân số cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo đó, Công an phường chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, kích động gây rối trật tự công cộng. Phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây cháy nổ, tờ rơi có nội dung xấu. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội và các vi phạm pháp luật khác. Đảm bảo giữ vững trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình trước, trong và sau ngày lễ.

Tổ tuần tra kịp thời xử lý một vụ việc tại phố Hương Viên

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối Ngày văn hóa Việt Nam trên địa bàn. Thông qua việc triển khai hiệu quả phương án bảo đảm ANTT, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần để các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” diễn ra an toàn, lành mạnh, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.