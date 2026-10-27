Chung sức cho mùa hội ở Biển Hồ

Tích cực đóng góp cho sự kiện mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống, các già làng cùng nghệ nhân lớn tuổi tỉ mỉ hoàn thiện cây nêu phục vụ lễ mừng nhà rông mới diễn ra ngày 31 tháng 10 - một trong những hoạt động quan trọng mở đầu chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng năm nay.

Những hình mặt trăng, mặt trời được đan kết công phu; các họa tiết trên thân nêu được trang trí bằng những gam màu đen, đỏ, trắng quen thuộc trong nghệ thuật tạo hình dân gian của người Jrai.

Các già làng ở làng Ia Gri (xã Biển Hồ) làm cây nêu chuẩn bị cho lễ cúng mừng nhà rông mới. Ảnh: Minh Châu

Già làng Mluih cho biết: “Cây nêu là vật thiêng, kết nối con người với các thần linh. Cúng nhà rông mới là nghi lễ quan trọng nhất của cộng đồng để thông báo với các thần linh, cầu bình an cho người dân trong cuộc sống. Vì vậy, các nghi thức làm và dựng cây nêu đều được thực hiện trang trọng, chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn”.

Không khí chuẩn bị còn rộn ràng trong những buổi tập cồng chiêng, xoang vào buổi tối. Anh Pyưi - Trưởng thôn Ia Gri, đồng thời là thành viên đội cồng chiêng, cho biết, từ hai tuần trước, bà con đã duy trì tập luyện hằng đêm tại sân nhà rông. Các bài chiêng đón khách, chiêng mừng nhà rông mới được tập dượt kỹ lưỡng để phục vụ những hoạt động sắp tới.

“Đang vào mùa thu hoạch cà phê nên bà con rất bận rộn, nhưng đúng 19 giờ, mọi người đều có mặt đông đủ để tập luyện. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa với cộng đồng người Jrai mà còn góp phần giới thiệu bản sắc địa phương đến du khách. Ai cũng cố gắng để mang đến những phần trình diễn tốt nhất” - anh Pyưi nói.

Không chỉ chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, người dân quanh khu vực núi lửa Chư Đang Ya còn sớm đầu tư các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Những ngày này, vườn hoa của gia đình bà Cao Thị Hồng Phi đã đón nhiều đoàn khách đến check-in.

Các vườn hoa dưới chân núi lửa Chư Đang Ya sẵn sàng đón du khách đến với mùa lễ hội trên cao nguyên. Ảnh: Minh Châu

Theo bà Phi, gia đình bắt đầu trồng hoa từ khoảng 3 tháng trước, với các loại như hướng dương, tam giác mạch và cánh bướm. Do thời điểm tổ chức lễ hội năm nay sớm hơn mọi năm, hoa cánh bướm chưa kịp nở rộ, nhưng hướng dương và tam giác mạch đã khoe sắc. Từ kinh nghiệm đón khách những mùa trước, gia đình bà Phi còn đầu tư thêm các tiểu cảnh chụp ảnh và khu cắm trại, hướng đến phục vụ du khách trong những ngày cao điểm và sau lễ hội.

Dọc các tuyến đường lên núi lửa, nhiều vườn hoa khác cũng được đầu tư, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách. Sự xuất hiện của những vườn hoa và các dịch vụ trải nghiệm đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch tại một trong những điểm đến nổi bật của cao nguyên Gia Lai.

Du khách bắt đầu đổ về núi lửa Chư Đang Ya trong những ngày qua. Ảnh: Minh Châu

Cùng với các hộ kinh doanh, HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) cũng hoàn thiện thêm nhiều dịch vụ để đón khách. Chị Măng - thành viên HTX - cho hay: Năm nay đơn vị đưa vào khai thác hai hệ thống trò chơi trượt phao và trượt cỏ, đồng thời duy trì các dịch vụ cưỡi ngựa, tham quan vườn hoa, cho thuê trang phục truyền thống cùng phụ kiện như gùi, mũ, dù… phục vụ du khách trải nghiệm, chụp ảnh.

Theo ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ: Với nguồn kinh phí 9,7 tỷ đồng do tỉnh cấp, tuyến đường Đào Duy Từ dẫn vào núi lửa Chư Đang Ya đã được xã mở rộng, hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách.

UBND xã cũng chỉ đạo Công an xã xây dựng phương án bảo đảm trật tự, ATGT; bố trí các chốt điều tiết giao thông và bãi đỗ xe, hạn chế ùn tắc, không để tái diễn tình trạng ách tắc cục bộ như mùa lễ hội năm trước, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách trong Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.