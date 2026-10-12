Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa

Trung tuần tháng 9-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” tại đặc khu Côn Đảo. Điểm nhấn của chương trình là gắn hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo với chăm lo đời sống nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo. Dịp này, đoàn khánh thành công trình khu chăn nuôi khép kín tại Hải đội 33 (Vùng Cảnh sát biển 3). Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đơn vị đồng hành cũng trao kinh phí thực hiện các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể thao tại các đơn vị LLVT thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Côn Đảo; trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh tại đặc khu Côn Đảo. Sự hỗ trợ này góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm điều kiện và động lực để các em học sinh tiếp tục rèn luyện, học tập tốt.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình cho các đơn vị LLVT tại đặc khu Côn Đảo.

Cũng trong chương trình, đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách, người có công. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Các hoạt động này góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giá trị vật chất của các công trình, phần quà có thể không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, hướng đến tính lâu dài và bền vững, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết quân dân; đồng thời thể hiện trọn vẹn tinh thần chung sức, đồng lòng: TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh".

Vừa qua, trong chương trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến đảo Tây Nam, đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu biển, đảo, thăm hỏi và động viên quân, dân nơi đảo xa; trao tặng các công trình, trang thiết bị và quà với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện huấn luyện, sinh hoạt và đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng cùng nhân dân vùng biển, đảo tiền tiêu. Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ: "Sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân TP Hồ Chí Minh thông qua nhiều mô hình, chương trình thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc".

Đổi mới cách thức hướng về biển, đảo

Thời gian gần đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ tư lệnh các Vùng: 2, 4, 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức khánh thành, bàn giao nhiều công trình phục vụ huấn luyện, học tập, công tác và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, cụ thể hóa các hoạt động hướng về biển, đảo, chăm lo đời sống bộ đội. Điển hình như các công trình: Vườn cây đại đoàn kết, vườn rau mái che, vườn rau công nghệ cao, khu chăn nuôi, hệ thống tăng gia sản xuất, khu chế biến tập trung và nhà câu lạc bộ thủy thủ. Những tình cảm từ hậu phương được cụ thể hóa thành từng công trình, phần việc đến đúng nơi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Bám sát chủ trương đổi mới cách thức hướng về biển, đảo, trong năm 2026, TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Mỗi tổ chức chính trị-xã hội, mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một đơn vị LLVT”. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương xây dựng "thế trận lòng dân", gắn kết chặt chẽ hậu phương với lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Đến nay, đã có 178 đơn vị LLVT được kết nối với Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tại 168 xã, phường, đặc khu của thành phố. Theo đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, giá trị cốt lõi của mô hình không chỉ ở nguồn lực vật chất mà còn ở việc củng cố tình đoàn kết quân dân, khơi dậy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Mỗi công trình, phần quà và chuyến công tác đều thể hiện hậu phương luôn là điểm tựa vững chắc để lực lượng tuyến đầu yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức ký kết phối hợp hoạt động với các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, hỗ trợ ngư dân; qua đó nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nội dung phối hợp, đưa biển, đảo gần hơn với nhân dân. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm chung của toàn xã hội. MTTQ các cấp là cầu nối để mọi tổ chức, cá nhân thể hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, biển, đảo, thiết thực chia sẻ khó khăn, động viên các lực lượng yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương.