Nơi văn hóa kết nối những người bạn trẻ

Trong không gian giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào – Campuchia tại phường Phú Nhuận mới đây, những câu chuyện về quê hương, phong tục và đời sống của mỗi đất nước được chia sẻ bằng lời ca, điệu múa và những trải nghiệm thân tình. Sinh viên ba nước có dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc, thưởng thức ẩm thực của nhau, cùng tham gia các trò chơi tập thể và tìm thấy những điểm chung giữa những người bạn trẻ đến từ ba quốc gia láng giềng.

Sinh viên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia thường được tổ chức gặp nhau để giao lưu, giới thiệu về nét đẹp văn hoá của quốc gia mình. Ảnh: QĐ.

Với Viphonhiane Phinphana, sinh viên năm thứ tư ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cuộc gặp gỡ còn gợi nhắc hành trình bốn năm học tập và trưởng thành tại Việt Nam. Đến từ thủ đô Viêng Chăn của Lào, cô gái 22 tuổi cảm nhận văn hóa hai nước có nhiều nét tương đồng, trong khi nhịp phát triển nhanh của Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, cùng sự thân thiện của người dân để lại trong em ấn tượng sâu sắc.

“Sau thời gian học tập tại Việt Nam, em cảm thấy rất gần gũi với con người và cuộc sống nơi đây. Nếu có cơ hội việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp, em mong muốn được ở lại Việt Nam làm việc trước khi trở về nước”, Viphonhiane chia sẻ. Tại chương trình, em giới thiệu điệu múa Baslop của Lào và cùng sinh viên hai nước bạn tham gia tiết mục giao lưu Samakhi mang thông điệp đoàn kết.

Cũng đang học tập tại Việt Nam, Viang Sopheaktra, sinh viên Campuchia đến từ tỉnh Battambang, xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai. Em vui khi được gặp gỡ, trò chuyện với sinh viên Việt Nam và Lào, đồng thời có cơ hội giới thiệu văn hóa quê hương qua một tiết mục ca hát bằng tiếng Khmer. Với Sopheaktra, sự tương đồng giữa các nền văn hóa giúp mọi người dễ gần nhau, nhưng chính những nét riêng của mỗi dân tộc lại làm cho cuộc giao lưu thêm ý nghĩa.

Với Viphonhiane Phinphana, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cảm nhận văn hóa Việt - Lào – Campuchia có nhiều nét tương đồng. Ảnh: QĐ.

Ở vị trí một tình nguyện viên hỗ trợ chương trình, Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với bạn bè quốc tế. Những trò chơi như nhảy sạp, những điệu múa truyền thống và khoảnh khắc sinh viên ba nước cùng hòa mình vào hoạt động tập thể giúp Linh hiểu thêm về văn hóa Campuchia, Lào qua những câu chuyện sống động thay vì chỉ qua sách vở.

Đại diện cho các sinh viên Lào và Campuchia, Thonlavin Lathdavone bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà trường, ký túc xá và người dân Việt Nam dành cho các em trong thời gian học tập xa quê. Những hoạt động giới thiệu trang phục, nghệ thuật, ẩm thực và phong tục không chỉ giúp sinh viên thể hiện bản sắc dân tộc mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu văn hóa của nhau. Thonlavin mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để tình bạn giữa sinh viên ba nước tiếp tục được bồi đắp.

Với ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, giá trị của giao lưu văn hóa không chỉ nằm ở những tiết mục biểu diễn hay hoạt động trải nghiệm, mà còn ở sự thấu hiểu và gắn bó được hình thành sau mỗi cuộc gặp. Từ thực tiễn chăm lo sinh viên Lào, Campuchia trên địa bàn, MTTQ phường chú trọng kết nối các gia đình Việt nhận đỡ đầu, đồng hành cùng các em trong học tập và đời sống.

Bên cạnh giao lưu văn hoá, ẩm thực, sinh viên còn được trao phần quà ý nghĩa. Ảnh: QĐ.

“Sự hỗ trợ ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp sinh viên xa quê cảm nhận sự ấm áp, gần gũi như đang sống trong một mái nhà thân thương.”, ông Huỳnh chia sẻ.

Gia đình Việt – điểm tựa của sinh viên xa quê

Không chỉ tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia gặp gỡ, giao lưu trong những dịp lễ, Tết, TPHCM còn xây dựng sự gắn kết lâu dài thông qua việc kết nối các em với những gia đình Việt Nam. Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” đã trở thành một mô hình đối ngoại nhân dân giàu ý nghĩa, nơi những người trẻ xa quê có thêm mái nhà để sẻ chia, được tìm hiểu phong tục, tập quán và cảm nhận sự ấm áp của tình thân trong cuộc sống thường ngày.

Thống kê của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho thấy, trong giai đoạn 2021–2025, chương trình có 289 lượt gia đình Việt Nam tham gia, nhận đỡ đầu 473 lượt sinh viên Lào và Campuchia, trong đó có 385 sinh viên Lào và 88 sinh viên Campuchia. Nhiều sinh viên xem gia đình nhận đỡ đầu như mái ấm thứ hai, tiếp tục giữ liên lạc ngay cả khi đã tốt nghiệp và trở về quê hương.

Các bạn sinh viên Lào và Campuchia học tập tại Việt nam luôn có sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức và các “Gia đình Việt”. Ảnh: QĐ.

Những mối quan hệ được hình thành từ sự quan tâm chân thành không khép lại sau thời gian học tập mà còn trở thành sợi dây gắn kết giữa các gia đình, cộng đồng và bạn bè ba nước. Tiếp nối kết quả đó, trong năm 2026, giai đoạn đầu của chương trình 2026–2030 ghi nhận hơn 100 gia đình đăng ký đồng hành cùng 177 sinh viên Lào, Campuchia, mở rộng thêm cơ hội để các em được chăm lo, hỗ trợ và hòa nhập với cuộc sống tại thành phố.

Bên cạnh sự gắn bó trong từng mái nhà, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố còn phối hợp tổ chức những chuyến đi về nguồn, tham quan di tích lịch sử và giao lưu văn hóa, giúp sinh viên hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình năm 2026, vào trung tuần tháng 11/2026, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa với sự tham gia của các gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia tại Khu di tích Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định – Khu căn cứ miền Nam ở Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nữ tướng Nguyễn Thị Định, tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần yêu nước và những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Theo bà Ngô Thị Thủy, Phó Thường trực Bộ phận Tuyên giáo – Nữ công, Liên đoàn Lao động TPHCM, hoạt động được tổ chức thường niên nhằm cụ thể hóa công tác đối ngoại nhân dân của tổ chức Công đoàn thành phố và Đề án của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về chương trình giai đoạn 2026–2030. Thông qua việc vận động các gia đình đoàn viên Công đoàn nhận đỡ đầu, đồng hành cùng sinh viên hai nước, tổ chức Công đoàn mong muốn tạo thêm điểm tựa tinh thần, giúp các em vơi nỗi nhớ quê hương, yên tâm học tập và rèn luyện tại Việt Nam.

Các gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia viếng Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: HĐ.

“Những hoạt động giao lưu, trải nghiệm còn góp phần nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người mỗi nước, từ đó vun đắp tình đoàn kết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng toàn diện, bền vững”, bà Thuỷ nhấn mạnh.