Chứng nhận xanh trở thành lợi thế cạnh tranh của bất động sản

Sự khác biệt của ngói tráng men cao cấp Viglacera là "xanh từ lõi", an toàn tuyệt đối ngay từ khâu lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên an toàn giúp công trình hướng đến tiêu chí "xanh". Ảnh: Thu Hằng/Bnews/TTXVN.

Nguồn cung văn phòng Hà Nội tiếp tục gia tăng, thúc đẩy chủ đầu tư chú trọng hơn đến chứng nhận xanh và hiệu quả vận hành. Khả năng tiết kiệm tài nguyên, kiểm soát chi phí và duy trì môi trường làm việc chất lượng đang trở thành những yếu tố góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giá trị khai thác của tòa nhà.

* Chứng nhận xanh tạo lợi thế cạnh tranh

Theo thống kê của Công ty Savills Việt Nam, tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đến quý III/2026 đạt khoảng 2,4 triệu m², với công suất thuê toàn thị trường ở mức 83%. Đến năm 2028, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 435.000 m² từ 16 dự án, trong đó nguồn cung mới tập trung tại các khu vực ngoài trung tâm truyền thống.

Các chuyên gia nhận định, nguồn cung tăng mang đến nhiều lựa chọn hơn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh giữa các tòa nhà. Bên cạnh vị trí, giá thuê và chất lượng thiết kế, khách thuê ngày càng quan tâm đến môi trường làm việc, hiệu quả sử dụng tài nguyên và chất lượng quản lý vận hành.

Trong bối cảnh đó, chứng nhận xanh trở thành một trong những cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của công trình. Không chỉ thể hiện định hướng phát triển bền vững, chứng nhận còn giúp chủ sở hữu gia tăng khả năng tiếp cận nhóm khách thuê quan tâm đến các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị), nhất là doanh nghiệp có yêu cầu về môi trường trong chiến lược hoạt động.

Tuy nhiên, giá trị của chứng nhận không chỉ nằm ở việc đáp ứng tiêu chí tại thời điểm đánh giá, mà còn ở khả năng duy trì hiệu quả trong quá trình khai thác. Các hệ thống chứng nhận có thể tập trung vào thiết kế, xây dựng hoặc vận hành. Vì vậy, việc đánh giá một tòa nhà cần làm rõ phạm vi, thời điểm đánh giá và yêu cầu duy trì của từng hệ thống, thay vì chỉ dựa vào việc công trình đã đạt chứng nhận.

Theo ông Douglas Lee Snyder - Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), chứng nhận xanh cung cấp cơ sở đánh giá độc lập, giúp ngân hàng và cơ quan quản lý xác minh mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của tài sản. Tuy nhiên, không phải hệ thống chứng nhận nào cũng có phạm vi đánh giá giống nhau. Những hệ thống toàn diện như LOTUS (hệ thống đánh giá công trình xanh tại Việt Nam) và LEED (hệ thống chứng nhận công trình xanh được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ - USGBC) bao quát nhiều khía cạnh của công trình xanh, trong khi một số hệ thống khác có thể chỉ tập trung vào một số tiêu chí nhất định.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa chứng nhận ở giai đoạn thiết kế và sau thi công. Chứng nhận thiết kế cho thấy những mục tiêu công trình có thể đạt được, nhưng chứng nhận sau thi công phản ánh sát thực tế hơn. Việc công khai kết quả đánh giá theo từng hạng mục và kiểm tra thực tế giúp xác định rõ mức độ xanh của dự án.

Ở góc độ thương mại, theo ông Douglas Lee Snyder, các tòa nhà văn phòng xanh cao cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá thuê cao hơn khoảng 7,5-8% so với mặt bằng chung. Khi yêu cầu về môi trường, chính sách doanh nghiệp và quy định ngày càng chặt chẽ, những tài sản chậm chuyển đổi có thể phải đối mặt với chi phí cải tạo lớn, thậm chí nguy cơ suy giảm sức cạnh tranh trong những năm tới.

Chứng nhận xanh không đơn thuần là yếu tố định vị hình ảnh, mà có thể gắn với lợi ích thương mại và khả năng khai thác tài sản. Ảnh minh họa.

Dẫn chứng này cho thấy, chứng nhận xanh không đơn thuần là yếu tố định vị hình ảnh, mà có thể gắn với lợi ích thương mại và khả năng khai thác tài sản. Dù vậy, mức chênh lệch giá thuê cần được nhìn nhận trong tương quan với vị trí, chất lượng công trình và điều kiện thị trường, thay vì quy hoàn toàn cho chứng nhận xanh.

* Hiệu quả vận hành quyết định giá trị dài hạn

Để chuyển các mục tiêu ESG thành kết quả cụ thể, chủ sở hữu và đơn vị quản lý cần theo dõi những chỉ số phù hợp với đặc điểm từng tòa nhà. Mức tiêu thụ điện, nước, hiệu suất hệ thống điều hòa không khí (HVAC), lượng chất thải và chất lượng môi trường trong nhà là những dữ liệu quan trọng để xác định hiện trạng và xây dựng kế hoạch cải thiện.

Việc đánh giá cần dựa trên đường cơ sở và phạm vi đo lường nhất quán. Mức tiêu thụ năng lượng giảm chưa đủ để khẳng định hiệu suất được cải thiện nếu chưa tính đến các yếu tố như thời tiết, thời gian vận hành, tỷ lệ lấp đầy và mật độ sử dụng. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu giúp chủ sở hữu xác định chính xác hơn hiệu quả của các giải pháp quản lý.

Cùng đó, việc ứng dụng nền tảng quản lý số và hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) giúp kết nối dữ liệu kỹ thuật, theo dõi mức tiêu thụ tài nguyên và quản lý hồ sơ bảo trì. Thông tin được cập nhật có hệ thống hỗ trợ đội ngũ vận hành phát hiện bất thường, chủ động xử lý sự cố và điều chỉnh hoạt động của thiết bị theo nhu cầu thực tế.

Các giải pháp cải thiện cần phù hợp với hiện trạng công trình, nhu cầu khách thuê và nguồn lực đầu tư. Tiết kiệm năng lượng không nên đánh đổi bằng chất lượng môi trường làm việc, an toàn hay tiện nghi của người sử dụng. Thay vì chỉ tập trung vào khoản tiết kiệm trước mắt, chủ sở hữu cần cân nhắc chi phí đầu tư, bảo trì và hiệu quả khai thác trong suốt vòng đời tài sản.

Bà Vũ Kiều Hạnh, Giám đốc Bộ phận Quản lý bất động sản Savills Hà Nội nhận định, năng lực cạnh tranh của một tòa nhà được quyết định bởi nhiều yếu tố, từ vị trí, giá thuê, chất lượng thiết kế đến khả năng duy trì môi trường làm việc an toàn, ổn định và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý vận hành giúp chủ sở hữu theo dõi hiệu suất kỹ thuật, mức tiêu thụ năng lượng và chất lượng dịch vụ, từ đó xác định các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của từng tài sản.

Ngoài hiệu quả sử dụng tài nguyên, dữ liệu vận hành còn hỗ trợ chủ sở hữu kiểm soát chi phí, lập ngân sách và xác định nhu cầu đầu tư. Các chỉ số hiệu suất (KPI), cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) và mức độ hài lòng của khách thuê cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng quản lý, phát hiện những vấn đề cần cải thiện và xây dựng chiến lược giữ chân khách thuê.

Trong bối cảnh nguồn cung văn phòng tiếp tục mở rộng, chứng nhận xanh có thể giúp tòa nhà tạo lợi thế trên thị trường, nhưng lợi thế này cần được củng cố bằng hiệu quả vận hành có thể đo lường. Kết nối tiêu chuẩn xanh với quản lý tài nguyên, kiểm soát chi phí và chất lượng dịch vụ là cơ sở để chủ sở hữu theo đuổi mục tiêu ESG, đồng thời duy trì sức cạnh tranh và giá trị tài sản trong dài hạn.