Chung ngày sinh, đôi mình chung bước

Nhắc đến chuyện tình của mình, Đạt và Oanh vẫn thường mỉm cười khi nhớ lại những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Hai người có một sự trùng hợp thú vị: Cùng ngày, tháng, năm sinh và từng là bạn học chung lớp. Từ những lần trao đổi bài vở, những câu chuyện vui buồn tuổi học trò, tình cảm giữa họ dần lớn lên lúc nào không hay. Tốt nghiệp THPT, Phạm Tiến Đạt thi đỗ Trường Sĩ quan Lục quân 1, còn Đặng Thị Kim Oanh trúng tuyển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành tiếng Trung. Hai mái trường, hai môi trường học tập khác nhau, nhưng khoảng cách ấy không làm tình yêu của họ phai nhạt. Trái lại, những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, động viên nhau trong học tập đã trở thành điểm tựa tinh thần để cả hai cùng nỗ lực phấn đấu.

Gia đình Đại úy Phạm Tiến Đạt.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp, Đạt được phân công về làm Trung đội trưởng Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh (Phòng Hành chính-Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân). Còn Oanh, ra trường về làm phiên dịch tại một doanh nghiệp ở Hà Nam (nay là Ninh Bình). Nơi Đạt công tác và nơi Oanh làm việc cách nhau khoảng 70km nhưng không phải lúc nào hai người cũng có điều kiện gặp gỡ. Những ngày lễ, ngày nghỉ hay những dịp đặc biệt, mong muốn được ở bên nhau đôi khi không thể thực hiện trọn vẹn.

Thế nhưng, với Đạt, dù công việc có bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn dành sự quan tâm cho người bạn đời tương lai. Mỗi khi được nghỉ tranh thủ, anh lại thu xếp thời gian về thăm Oanh. Những chuyến đi không quá dài, những buổi gặp gỡ đôi khi chỉ gói gọn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng luôn mang đến niềm vui và sự ấm áp.

Tháng 9-2024, Đạt và Oanh chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới là dấu mốc đẹp khép lại hành trình yêu xa và mở ra chặng đường mới với nhiều niềm vui, trách nhiệm và cả những lo toan của cuộc sống gia đình. Chồng công tác ở xa, Oanh một mình xoay xở với công việc và sinh hoạt thường ngày. Nhưng bằng sự cảm thông, chia sẻ, họ luôn cố gắng sắp xếp để gia đình được sum họp mỗi khi có điều kiện. Thấu hiểu những vất vả của vợ, nhất là từ khi có con nhỏ, Đạt luôn cố gắng san sẻ trách nhiệm gia đình trong khả năng của mình.

Hiện nay, gia đình nhỏ của Đạt và Oanh đang ở cùng bố mẹ Đạt tại xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc sống tuy còn những khó khăn, nhất là khi Đạt thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình hai bên, mọi việc dần ổn định. Ngôi nhà có thêm tiếng cười trẻ thơ, có sự sẻ chia của ông bà và tình yêu thương của hai vợ chồng trẻ. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại chính là nền tảng tạo nên hạnh phúc.