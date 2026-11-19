Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các địa phương tặng hoa chúc mừng các cán bộ quản lý Trường THPT Cù Huy Cận sau sáp nhập.

Từ nền tảng được xây dựng trong năm học trước, Trường THPT Cù Huy Cận bước vào năm học mới với quyết tâm ổn định tổ chức sau sáp nhập, phát huy thế mạnh đội ngũ và tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục.

Năm học 2026–2027 mở ra một chặng đường mới với Trường THPT Cù Huy Cận khi ba trường THPT Cù Huy Cận, THPT Vũ Quang và THPT Đức Thọ được sáp nhập. Với 44 lớp, 1.638 học sinh tại trường chính và hai phân hiệu, việc tổ chức hoạt động thống nhất trên quy mô mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị, phối hợp chuyên môn và duy trì nền nếp dạy học.

Ông Trần Quốc Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh).

Sau sáp nhập, nhà trường phải bảo đảm hoạt động giáo dục thông suốt tại các điểm trường, đồng thời phát huy thế mạnh sẵn có và nâng cao chất lượng chung. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tập thể nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới.

Năm học 2025–2026, học sinh nhà trường giành 1 Giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp Quốc gia tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh toàn quốc lần thứ IV năm 2026 góp phần vào thành tích đạt xuất sắc giải Nhất toàn đoàn của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh. Ngoài ra, nhà trường có 107 giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở các lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao, gồm 3 giải Nhất, 21 giải Nhì, 16 giải Ba và 67 giải Khuyến khích.

Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, 6 đề tài, sản phẩm được lựa chọn dự thi cấp ngành đều đạt giải. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học, bồi dưỡng năng lực.

Tuy nhiên, nhà trường cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng giáo dục mũi nhọn ở một số môn chưa cao, chất lượng đại trà còn chưa đồng đều các môn.

Vì vậy, mục tiêu trong giai đoạn mới không chỉ là duy trì thành tích mà còn phải tìm giải pháp cải thiện chất lượng đồng đều hơn giữa các môn học, chú trọng sự tiến bộ của từng nhóm học sinh.

Từ năm học trước, trường chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua xây dựng đề cương ôn thi tốt nghiệp sát đối tượng, tổ chức kiểm tra chung, thi thử liên trường và thi theo đề chung của Sở. Các buổi dạy thể nghiệm liên trường ở môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Lịch sử cũng tạo điều kiện để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học…

Từ nền tảng năm học trước, Trường THPT Cù Huy Cận tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập, phát huy đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục

Bên cạnh chuyên môn, phong trào “Tủ sách dùng chung” tiếp tục được duy trì thông qua việc vận động trao tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các câu lạc bộ tình nguyện như “ Lửa hồng”, “ Góp nắng” “Hành trình đỏ”..; các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và tư vấn tâm lý học đường góp phần chăm lo việc học tập, rèn luyện của học sinh.

Bước vào năm học mới, những kết quả đã có là điểm tựa, còn các hạn chế là vấn đề cần tập trung giải quyết. Với chủ đề “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, Trường THPT Cù Huy Cận hướng tới xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất sau sáp nhập, phát huy kinh nghiệm của đội ngũ, giữ vững nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đó cũng là quá trình đòi hỏi sự đồng lòng, trách nhiệm và kiên trì của cán bộ quản lý, giáo viên trong hành trình đưa ngôi trường mới đi vào ổn định và phát triển.