Giữa giảng đường quân đội, họ miệt mài truyền lửa tri thức, say mê nghiên cứu khoa học và sẻ chia cùng đồng đội. Trong mái ấm riêng, họ là điểm tựa để mỗi người thêm vững vàng trên hành trình thực hiện lý tưởng nghề nghiệp.

Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung luôn đồng hành cùng học viên trên giảng đường

Khi tình yêu gia đình hòa cùng tình yêu nghề

Có một kiểu hạnh phúc không chỉ được tạo nên từ những phút giây sum vầy mà còn lớn lên từ sự đồng hành trong công việc, từ những lý tưởng chung và khát vọng cùng nhau sống có ích. Với Thiếu tá Hoàng Tất Chung, Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết chuyên ngành, Khoa Máy tàu và Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân, hạnh phúc ấy được vun đắp qua từng ngày trên hành trình vừa xây dựng gia đình, vừa cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Hơn sáu năm chung sống, hai người không chỉ là bạn đời mà còn là những người đồng nghiệp thấu hiểu công việc của nhau. Cùng khoác trên mình màu áo quân nhân, cùng đứng trên bục giảng, họ hiểu những áp lực, niềm vui và cả những trăn trở phía sau mỗi giờ lên lớp. Sự đồng điệu ấy giúp mỗi người trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để người kia không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân.

Thiếu tá Hoàng Tất Chung luôn biết cách để học viên gắn lý thuyết với thực hành

Với Thiếu tá Hoàng Tất Chung, giảng đường không đơn thuần là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian khơi mở tư duy, khơi dậy niềm đam mê kỹ thuật cho học viên. Trong năm học vừa qua, bên cạnh 720 tiết giảng theo kế hoạch, anh dành nhiều thời gian biên soạn tài liệu, giáo trình, xây dựng bài giảng điện tử và nghiên cứu khoa học.

Là một trong những hạt nhân tiêu biểu của phong trào nghiên cứu khoa học tại Khoa Máy tàu, anh đã có sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu và làm chủ nhiệm một đề tài khoa học và công nghệ cấp Quân chủng. Những kết quả ấy là minh chứng cho tinh thần lao động nghiêm túc, sự bền bỉ trong nghiên cứu và mong muốn đưa tri thức kỹ thuật vào thực tiễn giảng dạy.

Thượng tá Đinh Văn Cường, Trưởng Khoa Máy tàu, nhận xét Thiếu tá Hoàng Tất Chung là hạt nhân đoàn kết, tấm gương mẫu mực trong lối sống và công tác. Không chỉ tận tâm với học viên, anh còn có nhiều đóng góp thiết thực trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đơn vị.

Cùng chung mái nhà, Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung cũng khẳng định hình ảnh một nữ giảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, trách nhiệm và luôn chủ động đổi mới. Hằng năm, chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hơn 240 tiết giảng, đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường”.

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học của chị là đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu về nâng cao hiệu quả thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính. Công trình góp phần tự động hóa quy trình tổ chức thi, từ nạp ngân hàng câu hỏi, chấm điểm đến lưu trữ kết quả. Qua đó, nhà trường có thể tiết kiệm chi phí in ấn, giảm sức lao động cho giảng viên, đồng thời hạn chế những sai sót chủ quan trong chấm thi và tổng hợp điểm.

Hội đồng Khoa học nhà trường thông qua đề tài cấp cơ sở cho Thiếu tá Hoàng Tất Chung

Hai người, hai lĩnh vực chuyên môn, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần tận tụy và khát vọng đổi mới. Nếu người chồng dành tâm huyết cho những công trình kỹ thuật chuyên ngành thì người vợ lại miệt mài tìm kiếm giải pháp ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Những nỗ lực ấy không chỉ làm đẹp thêm thành tích cá nhân mà còn góp phần tạo nên giá trị chung cho nhà trường.

Đại tá Nguyễn Anh Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường CĐKT Hải quân, đánh giá điều đáng quý ở vợ chồng Thiếu tá Hoàng Tất Chung và Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung không chỉ là những bằng khen, giải thưởng mà còn là tinh thần quyết tâm cống hiến, sự gắn bó và trách nhiệm với tập thể. Họ cùng nhau học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong công tác chuyên môn với đồng nghiệp.

Sẻ chia tri thức, nhân lên những giá trị đẹp

Trong môi trường quân đội, mỗi thành quả cá nhân đều có dấu ấn của tập thể. Thấu hiểu điều đó, vợ chồng Thiếu tá Hoàng Tất Chung và Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung luôn trân trọng sự đồng hành của đồng chí, đồng nghiệp trong quá trình công tác và nghiên cứu khoa học.

Tiêu biểu là đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ kiểm tra và chẩn đoán lỗi trên hệ thống cung cấp nhiên liệu common rail Diesel” do Thiếu tá Hoàng Tất Chung làm chủ nhiệm. Đây là công trình đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, tư duy kỹ thuật và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Trong quá trình triển khai, anh nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp Khoa Máy tàu.

Gia đình hạnh phúc của anh chị Chung Nhung

Trong khi đó, Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung cùng đồng nghiệp Khoa Khoa học cơ bản triển khai thành công đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong hoạt động tổ chức thi, đánh giá trắc nghiệm khách quan tại Trường CĐKT Hải quân”. Chị còn hoàn thành sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong quản lý bài giảng điện tử tại Trường CĐKT Hải quân”.

Điểm chung trong những công trình ấy là tinh thần hướng đến hiệu quả thực chất, lấy yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục, đào tạo làm mục tiêu. Với chị Nhung, mỗi đề tài, sáng kiến đều cần mang lại giá trị thiết thực cho nhà trường. Chị chia sẻ rằng sự phối hợp trong nghiên cứu khoa học không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần “chia lửa tri thức” giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên.

Đó cũng là cách hai vợ chồng lan tỏa tinh thần cống hiến: không giữ kiến thức cho riêng mình, không xem thành quả nghiên cứu là dấu ấn cá nhân mà luôn sẵn sàng trao đổi, học hỏi và cùng đồng đội tháo gỡ khó khăn. Bởi phía sau một công trình có giá trị không chỉ là trí tuệ của người chủ trì mà còn có sự đóng góp âm thầm của cả tập thể.

Thượng tá Lê Vũ Trung, Chủ nhiệm Chính trị Trường CĐKT Hải quân, khẳng định Thiếu tá Hoàng Tất Chung và Đại úy Trần Thị Tuyết Nhung là những bông hoa đẹp trong phong trào “Người tốt, việc tốt” của nhà trường. Những đóng góp của hai giảng viên đã góp phần khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường.

Họ vừa là những người lính mang trên mình trách nhiệm của quân nhân, vừa là những người thầy tận tụy với sự nghiệp truyền thụ tri thức, bồi dưỡng nhân cách và đào tạo những thế hệ cán bộ kỹ thuật cho Hải quân nhân dân Việt Nam.

Một mái ấm hạnh phúc của Hoàng Tất Chung và Trần Thị Tuyết Nhung là được cùng người bạn đời giữ lửa yêu thương, giữ trọn nhiệt huyết với nghề và bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Họ đã chọn một cách yêu thật đẹp: yêu thương nhau bằng sự sẻ chia, đồng hành cùng nhau bằng trách nhiệm và cùng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa bằng những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ.