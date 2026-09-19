Chung một hành trình vì người bệnh

Đằng sau những nỗ lực, cống hiến là sự sẻ chia, động viên và đồng hành bền bỉ của người bạn đời-chị Đỗ Thị Duyên, nhân viên Ban Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quân y 120. Không chỉ là hậu phương vững chắc, chị còn cùng anh chung lý tưởng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tiếp thêm động lực để anh vững tâm gắn bó, cống hiến với nghề.

Đo nhịp tim, kiểm tra các chỉ số, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh... là những công việc Đại tá Lê Mạnh Cường thực hiện suốt hơn 30 năm qua. Thế nhưng, với anh, mỗi lần thăm khám luôn đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi sức khỏe và tính mạng người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Từ thăm khám toàn diện, phát hiện những dấu hiệu bất thường đến vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, kịp thời, anh luôn nỗ lực giúp người bệnh sớm hồi phục, trở về với gia đình, người thân.

Anh Lê Mạnh Cường và vợ. Ảnh: GIA HÂN

Năm 1993, tốt nghiệp Học viện Quân y, anh Cường về công tác tại Bệnh viện Quân y 120. Từ sự yêu thích nghề y ban đầu, càng gắn bó với công việc, chứng kiến khát khao vượt qua bệnh tật để tiếp tục sống, cống hiến của người bệnh, anh càng nhận thức rõ trách nhiệm của người thầy thuốc, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, điều trị. Bác sĩ Cường chia sẻ: “Khi cứu được nhiều bệnh nhân vượt qua cửa tử, họ đến cảm ơn, tôi rất xúc động. Tôi coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa trên hành trình làm thầy thuốc quân y”.

Khoa Thận-Lọc máu là nơi bác sĩ Cường đặt nhiều tâm sức nhất, bởi đây là nơi điều trị các bệnh nhân nặng, thời gian điều trị lâu dài. Khởi đầu là đơn vị Thận nhân tạo với 6 điều dưỡng viên và 2 bác sĩ; trải qua 14 năm xây dựng đã thành khoa lớn gồm 6 bác sĩ, hơn 30 điều dưỡng viên với trình độ chuyên môn cao; 59 máy chạy thận nhân tạo hiện đại đang lọc máu cho hơn 400 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Nhiều bệnh nhân sau khi điều trị đã hồi phục sức khỏe, trở lại với cuộc sống thường ngày và luôn dành tình cảm trân trọng, biết ơn những thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 120.

Hơn 30 năm phấn đấu, cống hiến, năm 2021, bác sĩ Cường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen; là một trong những điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại các hội nghị thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Tuy nhiên, với anh, phần thưởng quý giá nhất vẫn là niềm tin của người bệnh, sự tín nhiệm của lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp. Bệnh viện Quân y 120 đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi anh dành trọn tâm huyết và gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ.

Trong lúc bác sĩ Cường bận rộn với công việc thăm khám cho bệnh nhân thì vợ anh-chị Duyên cũng đang tất bật với nhiệm vụ của mình. Tuy không phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhưng công việc của chị cũng hết sức bận rộn. Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 người đến khám bệnh và cấp cứu; điều trị nội trú bình quân 550 bệnh nhân, đồng nghĩa với việc chị Duyên phải tiếp nhận rất nhiều hồ sơ, bệnh án, kịp thời xử lý sao cho việc chữa trị cho bệnh nhân thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra, chị Duyên cũng phải xử lý các công văn, giấy tờ đến và đi để kịp thời báo cáo Ban giám đốc Bệnh viện. Cần mẫn và yêu nghề, chị Duyên luôn muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng Bệnh viện Quân y 120 trở thành điểm khám, chữa bệnh tin cậy của người dân miền Tây.

Nói về cơ duyên nên nghĩa vợ chồng, chị Duyên không quên những ngày đầu về công tác tại Bệnh viện Quân y 120. Qua những lần trực chung, chị ấn tượng với anh Cường bởi sự hiền lành, tận tâm và giỏi chuyên môn. Từ cảm mến, tình cảm cứ thế lớn dần, để rồi anh chị nên duyên vợ chồng. Thấm thoắt 21 năm trôi qua, tổ ấm của anh chị vẫn luôn ấm áp bởi sự yêu thương, sẻ chia. Những ngày đầu chung sống, anh chị không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, cả hai vẫn động viên, hỗ trợ nhau cùng vượt qua. Đặc thù công việc khiến anh Cường thường xuyên trực đêm, có những chuyến công tác đột xuất, xa nhà; thấu hiểu công việc của chồng, chị Duyên luôn âm thầm gánh vác việc gia đình, chăm lo tổ ấm để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Cường và chị Duyên luôn tâm niệm, khó khăn chỉ là thử thách; khi cùng nhau vượt qua, những thử thách ấy càng trở thành chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng, tiếp thêm động lực để anh chị vun đắp hạnh phúc gia đình. Sau 21 năm chung sống, tổ ấm của anh chị hôm nay luôn tràn đầy yêu thương, với niềm vui và hy vọng được gửi gắm ở hai người con. Con trai lớn hiện theo học ngành y, tiếp nối truyền thống gia đình và con đường mà ba mẹ đã lựa chọn.